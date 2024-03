Resumen de División Honor Infantil: El Amistad vence al Huesca y lo desbanca de una tercera posición que pasan a ocupar ellos

Victoria a lo grande del Real Zaragoza en un campo y frente a un rival tan complicado y que estaba en tan buena forma como el Montecarlo. Era uno de los partidos más difíciles que le quedaban por disputar a los de Quique Falcón, que ven mucho más cercana la consecución del título. Dos goles seguidos en dos minutos fueron más que claves. Aguantaron bien los rojillos esos primeros 35 minutos hasta que vinieron ese par de mazazos. La ventaja se incrementó mucho y de manera definitiva en el segundo periodo.

Descabalga de momento del podio el Amistad al Huesca tras batirlo en Juslibol. Una impecable puesta en escena de los locales les situó sin apenas haberse jugado nada, con dos tantos de renta, que no solo conservaron, sino que llegaron a incrementar hasta que los azulgranas marcaron el gol de la honrilla, que de poco valió.

Golearon con contundencia el Racing Zaragoza y el Atlético Teruel al San Gregorio y al Unión la Jota Vadorrey. La primera de ellas entraba dentro de los planes, pues son dos conjuntos antagónicos, uno peleando por los puestos de honor y otro al que la permanencia se le ha alejado un poco más. Quizá más sorpresivo fue lo logrado por el Atlético Teruel, que recordó al de semanas anteriores, con un estelar Guillermo, que obró cuatro de la media docena de goles turolenses. Batacazo unionista, a sabiendas de la dificultad del partido.

Buena versión del Oliver en el Picarral, suficiente para poder salir victorioso con los tres puntos, que le permiten meterse en el grupo de los siete primeros. El Balsas ha ido perdiendo fuelle con el paso de una liga que llegó a liderar, aunque su situación actual sea más realista que la de entonces.

Fenomenal sábado para el Olivar, que atrapa en la tabla al Ebro además de ganarle el ‘gol average’ particular tras vencer por la mínima en La Almozara con un gol de falta de Borque que el viento fue envenenando hasta acabar dentro de la portería. Los males no acabaron ahí para los arlequinados, que encajaron y al poco rato se quedaron con un jugador menos por doble amonestación.

Acabaron igual que empezaron el Fútbol Base Fraga y el Stadium Casablanca en La Estacada. No pudo sumar su tercera victoria consecutiva el cuadro verderol en un desplazamiento complicado por la necesidad de sumar fragatina, que puntúa, pero ve recortada la diferencia con el Monzón Fútbol Base, que no podía dejar escapar la oportunidad de vencer a un casi desahuciado Teruel, y lo hizo, no sin sufrimiento, pero ganó, que era lo vital.

FICHAS TÉCNICAS, RESULTADOS Y CLASIFICACIÓN:

EBRO 0-1 EL OLIVAR

Ebro: Alejandro, Ionut, Nicolás, Aguarón, Raúl (Gavela, 57), Marcelo, Cester (Galeano, 57), Casorrán, Marquina, Hatim (Hugo Sanz, 62) y Florea.

El Olivar: Luis, Pescador, Platard (Hugo, 63), Bruno (Iyad, 46), Segura, Alfonso, Elvira, Borque, Morera, Artieda (Pardillos, 69) y Antonio.

Goles: 0-1, min. 50: Borque.

Árbitro: Rico Vila. Amonestó a Nicolás; Borque y Segura. Expulsó por doble amonestación al local Marquina (54’).

FB FRAGA 0-0 STADIUM CASABLANCA

FB Fraga: Mario, Quim, Álex, Todorov, Solé, Turdzhan, Dembele, Blai (Kodom, 66), Guille, Montel (Clavería, 66) y Simón (Fofana, 46).

Stadium Casablanca: Andrés, Contreras (Escuder, 36), Valero (Gonzalo, 36), Senante, Fraguas, Fraj (Clemente, 54), Palacio (Floristán, 54), Nicolás (Muñoz, 57), Alejandro, Pérez y Monzón.

Árbitro: Mur Oto. Amonestó a Todorov; Pérez y Nicolás.

RACING CLUB ZARAGOZA 6-0 SAN GREGORIO

Racing Club Zaragoza: Alberto, Fabio, Arévalo, Cámara, Beltrán, Javier (Izan, 49), Youssef (Cubero, 41), Héctor, Álex (Yasser, 58), Bescós (Vives, 49) y Nadal (Yarón, 49).

San Gregorio: Jorge, Azón, Sanz, Carbonell, Akram (Pardos, 36), Mesa (San Nicolás, 36), Nastase, Serrano, Adrián (Raúl, 36), Gallego y Yahya.

Goles: 1-0, min. 5: Héctor. 2-0, min. 17: Arévalo. 3-0, min. 20: Javier. 4-0, min. 40: Youssef. 5-0, min. 43: Bescós. 6-0, min. 66: Vives.

Árbitro: Gardeta Heredero.

AMISTAD 3-1 HUESCA

Amistad: Parfect, Idoipe, Civera (Mariblanca, 58), Álvaro, Saúl, Del Haro (Víctor, 56), Alejandro, Lapusan (Lahoz, 58), Iker López, Iker Mateo (Mateo, 50) y Leo (Abad, 56).

Huesca: Eric, Nieto, Alejandro (Hereza, 50), Giral, Anchel (Losfablos, 60), Broto (Bruno, 50), Jaime, Palomar, Marco, Giménez y Carrera (Bermejo, 60).

Goles: 1-0, min. 6: Lapusan. 2-0, min. 8: Álvaro. 3-0, min. 45: Idoipe. 3-1, min. 64: Marco.

Árbitro: Nave Mayolas. Amonestó a los locales Álvaro y Lapusan.

BALSAS PICARRAL 1-3 OLIVER

Balsas Picarral: Pablo, Samuel, Artigas, Villarroya (Nicolás, 67), Ormaz, Mateo (Molinos, 67), Víctor, Bahamonde (Grima, 52), Sika (Ismael, 52), Garralda y Villar (Mariñosa, 67).

Oliver: Plaza, Roberto (Parra, 51), Álvaro, Ros, Alonso (Visanzay, 51), Nando (Ara, 42), Ormad, Ebang, Alejandro (Samuel, 51), Fornoza (Garrido, 42) y Ricardo.

Goles: 0-1, min. 9: Ebang. 0-2, min. 16: Ebang. 1-2, min. 52: Ormaz. 1-3, min. 68: Ormad.

Árbitro: Melendo Mateo. Amonestó a los locales Villarroya, Mateo, Ormaz y Garralda.

ATLÉTICO TERUEL 6-1 UNIÓN LA JOTA VADORREY

Atlético Teruel: Añón (Giménez, 49), Mesado (Jaramillo, 49), Tomás (Guillén, 49), Raúl, Barquero (Aitor, 42), Pamplona, Alfonso, Mochales (Borrero, 42), Álex, Guillermo e Hinojosa.

Unión la Jota Vadorrey: Héctor, Sara, Iván, Mario, Piñeiro, Abella, Sambou (Chen, 62), Najar (Killian, 49), Rayan (Asier, 49), Eric y Casas.

Goles: 1-0, min. 2: Pamplona. 1-1, min. 12: Eric. 2-1, min. 24: Guillermo. 3-1, min. 30: Guillermo. 4-1, min. 40: Barquero. 5-1, min. 45: Guillermo. 6-1, min. 60: Guillermo.

Árbitro: Es-Sakkaoui El-Asroui.

MONZÓN FB 1-0 TERUEL

Monzón FB: Iván, Marcos, Buil, Alonso, Latorre, Sissoko, Ryan (Castillo, 44), Lorien, Alamán, Mendoza (Marín, 68) y Garanto (Óliver, 55).

Teruel: Joaquín, Pascual, Lafuente, Vicente (Yago, 63), Villamón, Marcos (Esteban, 52), Sanz, Aparicio (Nacher, 49), Matheo, Forcén y Torrejón (Cebollero, 63).

Goles: 1-0, min. 47: Castillo.

Árbitro: Nadal Avellanas. Amonestó al local Sissoko.

MONTECARLO 0-5 REAL ZARAGOZA

Montecarlo: Izan, Escriche, Navascués (Alegre, 49), Daniel, Causín, Kevin, Dual (Gasca, 49), Corbinos (Tello, 45), Gomis (Campillo, 53), Lafuente (Salvatierra, 45) y Auseré.

Real Zaragoza: Guillermo, Casado (Amin, 55), Berdejo, Iannis, Ferrer, Pascual (Vadillo, 49), Lucas (Berdusán, 49), Escalona (Sisamón, 55), Artigas, Sancho y Casorrán (Nuño, 49).

Goles: 0-1, min. 33: Casorrán. 0-2, min. 34: Sancho. 0-3, min. 46: Artigas. 0-4, min. 57: Artigas. 0-5, min. 60: Sancho.

Árbitro: Tame Samaniego. Amonestó al local Dual.

CLASIFICACIÓN:

1º Real Zaragoza 66 puntos

2º Racing Club Zaragoza 57 puntos

3º Amistad 53 puntos

4º Huesca 51 puntos

5º Montecarlo 46 puntos

6º Atlético Teruel 40 puntos

7º Oliver 39 puntos

8º Balsas Picarral 30 puntos

9º Stadium Casablanca 28 puntos

10º Ebro 24 puntos

11º El Olivar 24 puntos

12º Unión la Jota Vadorrey 24 puntos

13º FB Fraga 18 puntos

14º Monzón FB 16 puntos

15º San Gregorio 7 puntos

16º Teruel 5 puntos