Resumen de Benjamín Preferente: El ir en desventaja tampoco inmuta a un Amistad que acaba goleando a un valiente Cuarte

Pues no. El ir por debajo en el marcador tampoco afecta lo más mínimo al Amistad. Por primera vez en la liga empezaron perdiendo, y por enésima lo acabaron venciendo. Ovación también para la osadía del Cuarte, que salió sin complejos, adelantándose en una falta que Izan colocó muy bien. La sorpresa pudo coger un tono mayor si hubiese entrado un lejano disparo de Marco, que besó el palo. Le costó bastante entrar en el partido al Amistad, que “sufre” en campos más reducidos, como le pasó en el del Ebro, pero una vez que la fiera despertó de su letargo, el panorama fue otro. Perdonó Rillo dos de las que él no falla, hasta que en una jugada ensayada desde el córner, dejaron pasar en el primer palo, para que Romeo estampase su tiro en la meta. Un minuto después, un Ismael que estuvo muy activo por su banda izquierda, batió por bajo al meta local. Luego ya pasó lo de casi siempre, la gasolina se empieza a agotar, el líder no baja su ritmo infernal de ataque y los partidos acaban muy favorables para sus intereses. No mereció tanto daño el Cuarte, pero delante tenían a un bloque que va camino de hacer historia en esta preciosa categoría.

Lo hizo sencillo también el Montecarlo, que sigue erre que erre empeñado en no perder la estela del líder. Goleada cómoda ante un rival nada fácil de vencerle por tanta diferencia como el Valdefierro.

Muchos resultados amplios en un sábado bastante desigual. Casi que duele comentar lo mismo todas las semanas respecto a los tanteadores recibidos por los dos últimos clasificados, pero desgraciadamente va a ser la tónica general hasta la última jornada en la que jueguen entre ellos. Esta vez fueron el Oliver y el Racing Zaragoza quienes les superaron.

También contundente fue lo conseguido por el Santo Domingo Juventud, que superó con mucha autoridad a un Hernán Cortés que no pudo frenar a la potente ofensiva naranja. El duelo estuvo parejo hasta el descanso, pero unos muy buenos segundos 25 minutos del Juventud, llevó a vencer por un rotundo 7-1.

Hizo pronto los deberes el Stadium Casablanca en un campo donde se te puede complicar el trabajo como es el de La Almozara. Haciendo dos tantos tempraneros, no tuvieron problema en manejar a su favor la contienda, que remataron al final. No pudo repetir el Ebro el exitoso empate que sacaron en la primera vuelta en el campo verderol.

Arranque a todo trapo en el campo Ochoa del Stadium Venecia entre ellos y el Delicias. Pasó de todo en esos primeros minutos, marcando los locales, empatando el Delicias gracias a un autogol hecho por los rojillos, que mandaron ya sin agobios una vez que volvieron a ponerse por encima.

FICHAS TÉCNICAS, RESULTADOS Y CLASIFICACIÓN:

OLIVER 9-0 LOS MOLINOS

Oliver: Óliver, Enzo Sierra, Nicolás, Corchero, Gael, David, Carlos y Álvaro. También jugaron: Escribano (ps), Enzo Viñal, Abdul, Jorge y Hugo.

Los Molinos: Guillermo, Diego, Rodilla, Gonzalvo, Fernández, Miral, Eloy y Ruberte. También jugaron: Rubén, Barcelona y Revuelta.

Goles: 1-0, min. 18: Enzo Viñal. 2-0, min. 20: Hugo. 3-0, min. 25: Enzo Viñal. 4-0, min. 29: Abdul. 5-0, min. 32: Abdul. 6-0, min. 38: Abdul. 7-0, min. 45: Jorge. 8-0, min. 48: Hugo. 9-0, min. 50: Corchero.

Árbitro: Melendo Mateo.

STADIUM VENECIA 4-1 DELICIAS

Stadium Venecia: Guillermo, Manuel, Lucas, Marqués, Unai, Jorge, Villuendas y Sergio. También jugaron: David (ps), Antonio, Marco y Nicolás.

Delicias: Asensio, Castro, Gabriel, Gueye, Felipe, Mainor, Pinilla y Sami. También jugaron: Oyono, Alexander y Solanas.

Goles: 1-0, min. 2: Villuendas. 1-1, min. 5: Marqués, en propia puerta. 2-1, min. 9: Manuel. 3-1, min. 19: Jorge. 4-1, min. 21: Sergio.

Árbitro: Almárcegui Bozal.

CUARTE 1-8 AMISTAD

Cuarte: Víctor, Fran, Manuel, Mallor, Marco, Mateo, Izan y Nazar. También jugaron: Lucas, Cardoso y Luca.

Amistad: Diego, Ziyad, Armin, Óliver, Romeo, Barriendos, Jorge y Rillo. También jugaron: Ferrán, Ismael y Julio.

Goles: 1-0, min. 3: Izan. 1-1, min. 16: Romeo. 1-2, min. 17: Ismael. 1-3, min. 30: Rillo. 1-4, min. 36: Rillo. 1-5, min. 38: Óliver. 1-6, min. 45: Rillo. 1-7, min. 47: Rillo. 1-8, min. 48: Jorge.

Árbitro: Pastor Sousa.

EBRO 0-3 STADIUM CASABLANCA

Ebro: Gael, Losilla, Mario, Amine, González, Álvaro, Iván y Lucas. También jugaron: Herraiz, Abderahim, Adrián y Yaniss.

Stadium Casablanca: Iker, Perales, Guillermo, Belenguer, Bruno, Sergio, Samuel e Ismael. También jugaron: Alberto (ps), Ian y Unai.

Goles: 0-1, min. 4: Guillermo. 0-2, min. 14: Sergio. 0-3, min. 50: Ismael.

Árbitro: Jurado Ocón.

SANTO DOMINGO JUVENTUD 7-1 HERNÁN CORTÉS

Santo Domingo Juventud: Diego, Nicolescu, Sambou, Erick, Felipe, Lizer, Mateo y Enzo. También jugaron: Youssouf, Diallo y Cheik.

Hernán Cortés: Leo, Hugo, Miguel, Nicolás, Sevil, Daniel, Martín y Darius. También jugaron: Fernando, Jaime y Giménez.

Goles: 1-0, min. 3: Sambou. 1-1, min. 10: Enzo, en propia puerta. 2-1, min. 17: Felipe. 3-1, min. 26: Diallo. 4-1, min. 31: Diallo. 5-1, min. 33: Cheik. 6-1, min. 42: Sambou. 7-1, min. 49: Lizer.

Árbitro: Cerqueira Parrón.

MONTECARLO 8-0 VALDEFIERRO

Montecarlo: Cuenca, Coman, Lasheras, Andrés, Fran, Álex, Soriano y Marco. También jugaron: Bolbos y Eric.

Valdefierro: Hugo, Silvio, Joel, Óliver, Beisti, Ainoza, Marcos e Iago. También jugaron: Lucca, Alejandro, Plaza y Viscasillas.

Goles: 1-0, min. 13: Fran. 2-0, min. 14: Fran. 3-0, min. 17: Coman. 4-0, min. 19: Eric. 5-0, min. 37: Álex. 6-0, min. 39: Soriano. 7-0, min. 44: Soriano. 8-0, min. 50: Álex.

Árbitro: Pereda Murillo.

HURACÁN 1-11 RACING CLUB ZARAGOZA

Huracán: Hugo, Mateo, Alquézar, Navarro, Martínez, Beltrán, Cabrera y Aventín. También jugaron: Gabriel y Lucas.

Racing Club Zaragoza: Unai, Izan, Jorge, Subías, Gonzalo, Islam, Javier y Serrano. También jugaron: Diego y Jon.

Goles: 0-1, min. 5: Jorge. 0-2, min. 6: Jorge. 0-3, min. 14: Jorge. 0-4, min. 16: Jorge. 0-5, min. 23: Jorge. 0-6, min. 26: Gonzalo. 0-7, min. 27: Izan. 0-8, min. 31: Islam. 1-8, min. 33: Cabrera. 1-9, min. 36: Islam. 1-10, min. 37: Islam. 1-11, min. 39: Diego.

Árbitro: Buil Teller.

BALSAS PICARRAL - CRISTO REY (Se jugará el 17 de abril a las 18.00)

CLASIFICACIÓN:

1º Amistad 72 puntos

2º Montecarlo 69 puntos

3º Oliver 52 puntos

4º Racing Club Zaragoza 48 puntos

5º Stadium Casablanca 48 puntos (1 partido menos)

6º Stadium Venecia 43 puntos

7º Cuarte 42 puntos

8º Valdefierro 38 puntos

9º Santo Domingo Juventud 33 puntos

10º Balsas Picarral 28 puntos (2 partidos menos)

11º Delicias 23 puntos

12º Hernán Cortés 19 puntos

13º Ebro 18 puntos

14º Cristo Rey 14 puntos (1 partido menos)

15º Los Molinos 4 puntos

16º Huracán 3 puntos