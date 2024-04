Resumen de Alevín Preferente: El Real Zaragoza salva el liderato ante un gran Oliver con un gol de Pascual a poco para finalizar

Muchos boletos para conocer al futuro campeón se pusieron en juego en La Camisera en un partidazo que no defraudó un ápice entre Oliver y Real Zaragoza en un ambiente sensacional, con la grada plena de gente en gran parte de la misma. Qué mérito tiene lo que están haciendo los chicos azulgranas, llevando al límite a una selección de los mejores jugadores…….aunque desde luego que ellos tampoco se quedan atrás. Ayer estuvieron a punto de convertir la gesta que están haciendo en histórica. Faltó muy poco para ser ellos los que pasasen a comandar la clasificación y depender de sí mismos para obtener el título liguero. Lograron ponerse por delante en la segunda mitad en una veloz carrera de Nicolás, que no se puso nada tenso a la hora de definir, haciéndolo con clase por bajo. La derrota dejaba segundo a un Real Zaragoza que se lanzó a por todas en ataque, teniendo algunas llegadas muy claras para haber establecido la igualada, pero faltó acierto en el momento decisivo. Fue a cuatro de la conclusión, cuando Urquizo filtró un gran pase a Pascual, que tras hacer un par de recortes dentro del área, batió por bajo al meta del Oliver a pesar que éste tocó un poco. Mazazo duro para los locales, que se veían muy cerca del liderato, el cual pudieron recuperar en una falta desde casi el medio campo, que Rubén chutó con tremenda potencia y cuando el gol ya se daba casi por hecho, el travesaño se interpuso en la trayectoria para salvar a los zaragocistas. Partidazo mayúsculo y seis jornadas por delante que los de Jorge Giménez afrontarán con dos puntos de ventaja y sabiendo que no podrán permitirse ninguna derrota, porque detrás de ellos tienen a otro equipazo descomunal.

No solo de la lucha por el título vivió una jornada interesante, por la altura tan avanzada en la que nos encontramos, donde casi todos los choques tienen algo interesante en juego. Importantes avances hacia su objetivo dieron el Valdefierro y el Ebro. Los primeros dieron cuenta del Balsas, al que dan caza, adelantándolos al hacer suyo el ‘gol average’ particular entre ellos. Victoria muy necesaria para los de La Almozara, que volvieron a vencer después de dos meses y medio sin conseguirlo. Estos resultados obligan a mucho a otro de los implicados, el San Agustín, que aplazó su contienda hasta el miércoles en campo del Santo Domingo Juventud, una cita que en caso de no sumar, les va a dejar ligeramente descolgados.

Igualadas en los partidos celebrados en San Pantaleón y en el Municipal de Cuarte de Huerva. En Juslibol, en un interesante duelo entre conjuntos de la zona alta, se repartieron los puntos el Amistad y el Montecarlo después de adelantarse los locales e igualar los de La Paz cuando faltaban seis minutos para finalizar. Emocionante conclusión la que protagonizaron el Cuarte y el Stadium Casablanca en un partido con goles muy al final que pudo caer hacia cualquier lado, y en el que los dos terminaron por sumar un punto más.

No parecía llegar el Hernán Cortés en su momento más fino. Acumulaba muchas semanas sin sacar los tres puntos y el campo de El Olivar tampoco se intuía el más sencillo para concluir la racha. Se rompieron los pronósticos y gracias a una diana al poco de iniciarse de Leo, los puntos fueron obtenidos por los del García Traid.

El único choque que se jugó en horario de tarde se lo adjudicó el Huesca sobre el Racing Zaragoza en un partido bastante goleador, con media docena de ellos. Encarrilaron pronto los azulgranas y aunque al Racing le tocó ir siempre a remolque, no perdió la cara a un rival que estuvo más atinado y mejor que ellos.

FICHAS TÉCNICAS, RESULTADOS Y CLASIFICACIÓN:

Así estaba la grada de La Camisera durante el partido | Alevín Preferente Heraldo

OLIVER 1-1 REAL ZARAGOZA

Oliver: Rodrigo, Julio, Daniel, Pellejero, Hugo García, Salido, Bonet, Saborido, Nicolás, Jorge y Castillo. También jugaron: Álex (ps), Molina, Nogués, Mahamadu, Sumelzo, Rubén y Kevin.

Real Zaragoza: Portero, Darío, Jaime, Ros, Jeyck, Cámara, Casorrán, Yeray, Aris, Pascual y Fernando. También jugaron: Mario (ps), Cortés, Diego, Leo, Urquizo, Borao y Gael.

Goles: 1-0, min. 36: Nicolás. 1-1, min. 56: Pascual.

Árbitro: Carrillo Cabeza. Amonestó a Nicolás, Hugo García, Daniel; y a Yeray.

VALDEFIERRO 4-2 BALSAS PICARRAL

Valdefierro: Forcén, Royo, Portillo, Urgel, Portao, Aured, Eric, Palomino, Asier, Kenzo y Montero. También jugaron: Petre, Calatayud, Grau, Roso, Zárate, Cuartero y Bilali.

Balsas Picarral: Escolano, Pedro, Ronald, Cunchillos, Vera, Erik, Adrián, Fran, Seth, Bernad y Luca. También jugaron: Abraham (ps), Ander, Lambán, Pais y Bretones.

Goles: 1-0, min. 12: Urgel. 2-0, min. 21: Urgel. 2-1, min. 34: Bernad. 3-1, min. 43: Portao. 4-1, min. 54: Bilali. 4-2, min. 60+1: Bernad, de penalti.

Árbitro: Ibáñez Aguilera. Amonestó a Cuartero, Royo, Bilali; y a Fran. Expulsó con roja directa al local Aured (60’).

EL OLIVAR 0-1 HERNÁN CORTÉS

El Olivar: Nicolás, Caldero, Samuel, Molinero, Ruiz, Arzabala, Canfranc, Lausín, Álvaro, Isaac e Ignacio. También jugaron: Erik (ps), Paesa, Clavejas, Guillermo, Leo, Naudín y Ramos.

Hernán Cortés: Juan, Forner, Calzón, Nicolás, Cilla, Giménez, Murillo, Mainar, Herrera, Lorente y Leo. También jugaron: Sañudo, Alejandro, Javier, Gutiérrez, Raúl, San Felipe y Lucas.

Goles: 0-1, min. 6: Leo.

Árbitro: Járboles Orós. Amonestó al visitante Leo.

CUARTE 2-2 STADIUM CASABLANCA

Cuarte: Monterde, Barcelona, Gutiérrez, Bruno, Monge, Aarón, Mateo, De Tomás, Martorel, Cabrera y Nastase. También jugaron: Dante (ps), Ibáñez, Ramón, Ignacio, Gael, Artero y Luis María.

Stadium Casablanca: César, Florián, Duarte, Gonzalo, Carabantes, Burgos, Campos, Alonso, Caseras, Sanjuán y Leo. También jugaron: Salvador (ps), Vilela, Marco, Barraqueta, Vicente y Belenguer.

Goles: 0-1, min. 18: Sanjuán. 1-1, min. 44: Bruno. 1-2, min. 59: Barraqueta. 2-2, min. 60+: Cabrera.

Árbitro: Falces Castillo. Amonestó a Mateo; Belenguer y Salvador.

EBRO 5-0 ACTUR PABLO IGLESIAS

Ebro: De Luis, Samuel, Aparicio, Gerona, Marga, Ignacio, Force, Lucas, Jaime, Fuentes y Clavería. También jugaron: Baquedano, Gastón, Bosco y Aarón.

Actur Pablo Iglesias: Rubén, Alejandro, Ion, Oliveros, Natanael, Lorien, Jeray, Luca, Pumisacho, Oliete y Ruiz. También jugaron: Enzo (ps), Ayman, Blasco, Iguaz y Niriel.

Goles: 1-0, min. 12: Marga. 2-0, min. 19: Marga. 3-0, min. 29: Marga. 4-0, min. 32: Bosco. 5-0, min. 36: Gastón.

Árbitro: Pascual Arjol.

AMISTAD 1-1 MONTECARLO

Amistad: Laiglesia, Sebastián, Gil, Muñoz, Villarroya, Lahoz, Amir, Díaz, Ander, Roberto y Mikel. También jugaron: Héctor (ps), González, Casado y Morlas.

Montecarlo: Asensio, Yaser, Saenz, Molinero, Rubio, Moreno, Ferruz, Murillo, Samuel, Guillermo e Iker. También jugaron: Gonzalo (ps), Ortín, Bakary, Jurado, Díaz y Lapestra.

Goles: 1-0, min. 31: Amir. 1-1, min. 54: Lapestra.

Árbitro: Ndong Nvuhar. Amonestó al local Sebastián.

HUESCA 4-2 RACING CLUB ZARAGOZA

Huesca: Martín, Carbonell, Joel, Mohamadou, Herrero, Asier, Lorenzo, Juárez, Antonio, Saldívar y Del Río. También jugaron: Jorge (ps), Seck, Alonso, Mur, Juan, Satué y Leo.

Racing Club Zaragoza: Alonso, Leo, Miguel Ángel, Marco, Rodrigo, Artal, Meléndez, Jaime, Mauri, Mateo y Beltrán. También jugaron: Diego (ps), Hugo Jiménez, Hugo Vicente, Adrián y Bellido.

Goles: 1-0, min. 4: Asier. 2-0, min. 10: Mohamadou. 3-0, min. 41: Leo. 3-1, min. 45: Adrián. 4-1, min. 50: Satué. 4-2, min. 58: Artal.

Árbitro: Aguado Palacio.

SD JUVENTUD - SAN AGUSTÍN (Se jugará el 16 de abril a las 18.50)

CLASIFICACIÓN:

1º Real Zaragoza 65 puntos

2º Oliver 63 puntos

3º Amistad 51 puntos

4º Stadium Casablanca 48 puntos

5º Santo Domingo Juventud 47 puntos (1 partido menos)

6º Montecarlo 46 puntos

7º El Olivar 37 puntos

8º Huesca 35 puntos

9º Cuarte 35 puntos

10º Hernán Cortés 27 puntos

11º Racing Club Zaragoza 22 puntos

12º Ebro 20 puntos

13º Valdefierro 16 puntos

14º Balsas Picarral 16 puntos

15º San Agustín 11 puntos (1 partido menos)

16º Actur Pablo Iglesias 1 punto