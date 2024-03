Resumen de Alevín Preferente: La liga se aprieta al máximo tras el empate del Zaragoza en Casablanca y la victoria del Oliver

Toma un respiro la Alevín Preferente para dar paso a la selección aragonesa sub-12, que representará a nuestra Comunidad la próxima semana en Madrid, en la primera fase de los Campeonatos de España, donde los elegidos por los seleccionadores Míchel Larraga y Richi Civera se habrán de medir por este orden a Navarra, Melilla (estos dos partidos el viernes 22) y Extremadura (sábado por la mañana). En caso de ser primeros o segundos del grupo, avanzarían a las eliminatorias directas de cuartos de final y de ahí quien sabe si a unas posibles semifinales o final.

Se detiene la liga en un momento álgido, con las cosas muy calientes tanto por arriba como por abajo. En la pelea por el título, todo se ha comprimido casi al máximo posible. La ventaja del Real Zaragoza sobre el Oliver ya es únicamente de dos puntos, después que los blanquillos no pasasen del resultado inicial en el Gregorio Usabel, donde el Stadium Casablanca aguantó estoicamente al ataque más poderoso de la liga. Por la tarde, y sabedores de lo que había pasado en campo del Stadium, el Oliver no solo no acusó la presión, sino que hizo fácil algo tan duro como es lograr un 0-4 en el terreno del Montecarlo. Demostración de poderío de los de La Camisera, que están llevando al límite con su descomunal buen trabajo a todo un Real Zaragoza. Y para poner algo más de picante, ambos deben verse las caras una vez más, el 13 de abril en territorio azulgrana.

Por la zona de peligro, el triunfo del Valdefierro en el campo del Ebro también ha apretado todo muchísimo. Remontada de mérito de los azulones con un doblete de Portao para ponerse a un punto de salir de los puestos de descenso y meter en la ecuación al conjunto arlequinado, que se complica más la vida en el día menos indicado.

Continúa la trepidante pugna por hacerse con la tercera posición. Ahora es el Amistad el que la posee, cumpliendo con la lógica en el Actur, pero con tanto por jugarse, seguro que el dueño de esa plaza seguirá dando muchas vueltas. Uno de los aspirantes a meterse en el podio es el Santo Domingo Juventud. Menos de medio minuto le costó al conjunto de Las Fuentes ponerse arriba en un disparo de Alfredo que superó a Mario por alto. Igualó rápidamente el Hernán Cortés al marcar Cilla al aprovechar un despeje proveniente de un centro lateral. Otro gran chut, esta vez de Baeta, situó un 1-2 que ya no se alteró.

Uno de los equipos que posiblemente se lamente del parón liguero es el Cuarte, porque su momento de forma es intachable. Por si hacía falta reafirmarlo, lo hicieron en el Picarral, abriendo el tanteador con un gol de penalti y un doblete de Nastase.

No definitivamente, pero el Racing Zaragoza ya deja muy atrás el peligro, al obtener un bien trabajado triunfo sobre uno de los equipos de la parte media-alta como El Olivar. Un peligro con el que parece va a estar jugando hasta el final el San Agustín, que poco pudo hacer ante un Huesca poderoso, que tomó pronto el mando en el Carlos Sebastián para no cederlo en ningún momento.

FICHAS TÉCNICAS, RESULTADOS Y CLASIFICACIÓN:

HERNÁN CORTÉS 1-2 SANTO DOMINGO JUVENTUD

Hernán Cortés: Mario, Forcén, Bernad, Cilla, Giménez, Gutiérrez, Mainar, Lorente, San Felipe, Lucas y Leo. También jugaron: Juan (ps), Samuel, Calzón, Thiago, Javier, Murillo y Herrera.

Santo Domingo Juventud: Víctor, Loscertales, Enzo, Aranda, Baeta, Alfredo, Gascón, Monclús, Adrián, Roglan y Vicente. También jugaron: Soriano (ps), Letosa, Albino, Alan, Villanueva y Hugo.

Goles: 0-1, min. 1: Alfredo. 1-1, min. 5: Cilla. 1-2, min. 21: Baeta.

Árbitro: Aparicio García. Amonestó a Bernad, Lucas; y a Vicente.

RACING CLUB ZARAGOZA 2-1 EL OLIVAR

Racing Club Zaragoza: Diego, Leo, Miguel Ángel, Marco, Rodrigo, Hugo Jiménez, Hugo Vicente, Artal, Meléndez, Nicolás y Mateo. También jugaron: Alonso (ps), Adrián, Jaime, Mauri y Beltrán.

El Olivar: Nicolás, Paesa, Caldero, Clavejas, Ruiz, Arzabala, Ramas, Canfranc, Guillermo, Isaac y Ramos. También jugaron: Erik (ps), Samuel, Molinero, Lausín, Álvaro, Leo y Naudín.

Goles: 1-0, min. 13: Rodrigo. 1-1, min. 18: Samuel. 2-1, min. 50: Artal.

Árbitro: Pastor Sousa.

SAN AGUSTÍN 0-4 HUESCA

San Agustín: Velasco, Garín, Narro, Colás, Álvaro, Gabriel, De Miguel, Mario, Centro, Cerdán y Dieste. También jugaron: Arana (ps), Luca, Roberto, Caudevilla, Nicolás y Leo.

Huesca: Jorge, Carbonell, Joel, Seck, Alonso, Mur, Asier, Juan, Antonio, Saldívar y Hernando. También jugaron: Otín, Mohamadou, Herrero, Puyuelo, Satué, Lucas y Urrea.

Goles: 0-1, min. 4: Seck. 0-2, min. 20: Alonso. 0-3, min. 28: Mohamadou. 0-4, min. 35: Herrero.

Árbitro: Acerete López.

STADIUM CASABLANCA 0-0 REAL ZARAGOZA

Stadium Casablanca: Salvador, Vilela, Florian, Gonzalo, Carabantes, Barraqueta, Marcos, Campos, Caseras, Sanjuán y Leo. También jugaron: Carlos (ps), Marco, Duarte, Burgos, Alonso y Belenguer.

Real Zaragoza: Beltrán, Darío, Jaime, Yeray, Ros, Fañanás, Casorrán, Cámara, Gael, Urquizo y Esteve. También jugaron: Portero (ps), Borao, Cortés, Fernando, Aris, Leo y Jeyck.

Árbitro: Bakka Izmar. Amonestó a los locales Sanjuán y Marcos.

EBRO 1-2 VALDEFIERRO

Ebro: De Luis, Samuel, Aparicio, Gerona, Marga, Force, Lucas, Jaime, Gastón, Bosco y Fuentes. También jugaron: Diego (ps), Baquedano, Alcalde, Clavería y Aarón.

Valdefierro: Forcén, Royo, Portillo, Petre, Calatayud, Roso, Urgel, Zárate, Portao, Eric y Kenzo. También jugaron: Grau, Aured, Cuartero, Palomino, Bilali y Montero.

Goles: 1-0, min. 5: Aparicio. 1-1, min. 41: Portao. 1-2, min. 45: Portao.

Árbitro: Lanuza Díaz.

ACTUR PABLO IGLESIAS 0-5 AMISTAD

Actur Pablo Iglesias: También jugaron:

Amistad: También jugaron:

Goles:

Árbitro: Quiroz Cedeño.

MONTECARLO 0-4 OLIVER

Montecarlo: Asensio, Saenz, Molinero, Rubio, Moreno, Jokhadze, Ortín, Guillermo, Bakary, Díaz y Lapestra. También jugaron: Gonzalo (ps), Yaser, Ferruz, Murillo, Samuel y Jurado.

Oliver: Rodrigo, Daniel, Pellejero, Hugo García, Molina, Rubén, Marcos, Bonet, Saborido, Jorge y Castillo. También jugaron: Álex (ps), Julio, Hugo Rico, Mahamadu, Sumelzo, Nicolás y Kevin.

Goles: 0-1, min. 3: Bonet. 0-2, min. 8: Molina. 0-3, min. 29: Nicolás. 0-4, min. 52: Kevin, de penalti.

Árbitro: Rico Vila.

BALSAS PICARRAL 0-3 CUARTE

Balsas Picarral: Escolano, Pais, Pedro, Cunchillos, Ronald, Vera, Erik, Adrián, Fran, Bernad y Luca. También jugaron: Abraham (ps), Ander, Bretones, Seth y Varela.

Cuarte: Dante, Ibáñez, Dorado, Gutiérrez, Bruno, Monge, Artero, Luis María, Martorel, Cabrera y Nastase. También jugaron: Monterde (ps), Álvaro, Ignacio, Gael y Mateo.

Goles: 0-1, min. 21: Cabrera, de penalti. 0-2, min. 24: Nastase. 0-3, min. 41: Nastase.

Árbitro: Sacramento García. Amonestó a Cunchillos, Vera; y a Cabrera.

CLASIFICACIÓN:

1º Real Zaragoza 61 puntos

2º Oliver 59 puntos

3º Amistad 47 puntos

4º Stadium Casablanca 46 puntos

5º Santo Domingo Juventud 46 puntos

6º Montecarlo 42 puntos

7º Cuarte 34 puntos

8º El Olivar 34 puntos

9º Huesca 32 puntos

10º Hernán Cortés 24 puntos

11º Racing Club Zaragoza 21 puntos

12º Ebro 16 puntos

13º Balsas Picarral 16 puntos

14º San Agustín 11 puntos

15º Valdefierro 10 puntos

16º Actur Pablo Iglesias 1 punto