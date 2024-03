Resumen de Alevín Preferente: El Cuarte sigue en buena racha y gana en un emocionante final al Racing Zaragoza

La jornada dio comienzo unas horas antes de lo habitual, en la tarde del viernes, y sirvió para que el Olivar volviese a disfrutar de una victoria, algo que no lograba desde la semana inaugural de 2024. Fue un partido que encaminaron con tres tantos en siete minutos, tres mazazos para un Valdefierro que marcó antes del descanso, tiempo en el que soñaron con una posible remontada que no solo no llegó sino que los chicos de el Olivar convirtieron en un triunfo aún más rotundo. Sigue sin sumar el Valdefierro, aunque continúa no muy lejos de alcanzar la antepenúltima plaza, la primera de las que otorgan la permanencia.

Nadie cede en el pulso entre el Real Zaragoza y el Oliver. Los zaragocistas ganaron como es costumbre, pero lo hicieron por la más exigua distancia desde que perdieron en el campo del Santo Domingo Juventud. El mérito habrá que dárselo al buen trabajo realizado por un Hernán Cortés que no sufrió tanto el habitual vendaval ofensivo blanquillo. Por su parte, el Oliver en otra demostración de autoridad, se lució en el Picarral, decantando pronto el choque a su favor. Un penalti al filo del descanso les dio otro tanto más de ventaja, que manejaron y ampliaron después.

Se sobrepuso bien el Amistad al gol inicial del Ebro para acabar venciendo con comodidad en La Almozara. Buenos minutos de los rojillos para llevarse tres puntos más del feudo de un equipo arlequinado que lucha por salvarse.

Emocionante desenlace en el Parque Deportivo Ebro, donde el Cuarte prolongó una semana más su excelente estado de forma, para por cuarta vez consecutiva lograr ganar. Partido reñido ante el Racing Zaragoza, que cayó del lado verderol.

Volvió a hacer de las suyas el Huesca, una caja de sorpresas capaz de todo, que esta vez mostró su lado bueno para sorprender y hacerlo además a lo grande a un Stadium Casablanca que cayó rendido ante el acierto ofensivo oscense.

No desbloqueó el Montecarlo el resultado inicial hasta bien entrado el segundo periodo. Un doblete de Bakary fue necesario para batir a un San Agustín que parece haber incrementado de nuevo sus prestaciones en las últimas fechas. Un minuto le costó al Santo Domingo Juventud abrir la cuenta realizadora, que acabó llegando a la media docena en el campo del Actur. Victoria sencilla para un equipo que parece capacitado para luchar por alcanzar la tercera posición.

FICHAS TÉCNICAS, RESULTADOS Y CLASIFICACIÓN:

VALDEFIERRO 2-6 EL OLIVAR

Valdefierro: Forcén, Portillo, Roso, Urgel, Zárate, Portao, Aured, Cuartero, Asier, Kenzo y Montero. También jugaron: Royo, Petre, Calatayud, Grau, Eric, Palomino y Bilali.

El Olivar: Nicolás, Caldero, Clavejas, Ruiz, Arzabala, Ramas, Canfranc, Álvaro, Isaac, Domínguez y Ramos. También jugaron: Erik (ps), Paesa, Samuel, Molinero, Lausín, Guillermo y Leo.

Goles: 0-1, min. 12: Ruiz. 0-2, min. 15: Ramas. 0-3, min. 19: Guillermo. 1-3, min. 25: Portao. 1-4, min. 29: Lausín. 1-5, min. 45: Clavejas. 1-6, min. 46: Samuel. 2-6, min. 60: Roso.

Árbitro: Périz Martínez. Amonestó al local Portillo.

EBRO 1-4 AMISTAD

Ebro: De Luis, Aparicio, Gerona, Marga, Ignacio, Force, Lucas, Gastón, Bosco, Fuentes y Aarón. También jugaron: Diego (ps), Samuel, Baquedano, Jaime y Clavería.

Amistad: Héctor, Marcos, Gil, Muñoz, Villarroya, Lahoz, Amir, Díaz, González, Mikel y Morlas. También jugaron: Roberto y Leo.

Goles: 1-0, min. 8: Marga. 1-1, min. 19: Díaz. 1-2, min. 35: Díaz. 1-3, min. 44: Amir, de penalti. 1-4, min. 50: Mikel.

Árbitro: Martínez Peralta. Amonestó al local Aarón.

BALSAS PICARRAL 0-5 OLIVER

Balsas Picarral: Escolano, Pedro, Ronald, Aitor, Vera, Erik, Adrián, Fran, Seth, Bernad y Luca. También jugaron: Abraham (ps), Ander, Pais, Bretones y Varela.

Oliver: Álex, Daniel, Pellejero, Hugo García, Molina, Martín, Mahamadu, Rubén, Marcos, Bonet y Jorge. También jugaron: Julio, Hugo Rico, Sumelzo, Pablo, Nicolás y Kevin.

Goles: 0-1, min. 15: Molina. 0-2, min. 30: Daniel, de penalti. 0-3, min. 39: Nicolás. 0-4, min. 42: Mahamadu. 0-5, min. 52: Bonet.

Árbitro: Fuertes López. Amonestó al local Luca y al visitante Pellejero.

HERNÁN CORTÉS 0-3 REAL ZARAGOZA

Hernán Cortés: Juan, Forner, Bernad, Cilla, Giménez, Mainar, Herrera, Lorente, San Felipe, Lucas y Leo. También jugaron: Sañudo, Thiago, Alejandro, Javier, Gutiérrez, Murillo y Raúl.

Real Zaragoza: Portero, Darío, Jaime, Yeray, Ros, Fañanás, Aris, Cámara, Pascual, Urquizo y Casorrán. También jugaron: Beltrán (ps), Borao, Jeyck, Cortés, Esteve, Leo y Diego.

Goles: 0-1, min. 17: Casorrán. 0-2, min. 25: Jaime. 0-3, min. 34: Yeray.

Árbitro: López de Dicastillo Pina.

STADIUM CASABLANCA 0-3 HUESCA

Stadium Casablanca: Carlos, Marco, Florian, Gonzalo, Carabantes, Marcos, Campos, Caseras, Sanjuán, Belenguer y Leo. También jugaron: Salvador (ps), Vilela, Duarte, Burgos, Barraqueta y Alonso.

Huesca: Martín, Otín, Carbonell, Joel, Mohamadou, Asier, Juan, Antonio, Saldívar, Del Río y Leo. También jugaron: Jorge (ps), Seck, Herrero, Lorenzo, Satué, Juárez y Hernando.

Goles: 0-1, min. 36: Lorenzo. 0-2, min. 41: Mohamadou, de penalti. 0-3, min. 53: Saldívar.

Árbitro: Justicia Ordiñana. Amonestó a los visitantes Juan, Del Río y Mohamadou.

MONTECARLO 2-0 SAN AGUSTÍN

Montecarlo: Asensio, Yaser, Álvaro, Rubio, Ferruz, Murillo, Bakary, Jurado, Díaz, Lapestra e Iker. También jugaron: Gonzalo (ps), Molinero. Moreno, Jokhadze, Samuel, Ortín y Guillermo.

San Agustín: Arana, Narro, Álvaro, Gabriel, De Miguel, Sanz, Mosteo, Centro, Leo, íñigo y Mateo. También jugaron: Velasco (ps), Luca, Roberto, Palacios e Indiano.

Goles: 1-0, min. 46: Bakary. 2-0, min. 52: Bakary.

Árbitro: Zazurca Iguaz.

ACTUR PABLO IGLESIAS 0-6 SANTO DOMINGO JUVENTUD

Actur Pablo Iglesias: Rubén, Alejandro, Ion, Isaac, Omar, Ayman, Lorien, Jeray, Luca, Oliete y David. También jugaron: Enzo (ps), Blasco, Iguaz y Muñoz.

Santo Domingo Juventud: Soriano, Loscertales, Enzo, Alfredo, Albino, Guillermo, Alan, Héctor, Villanueva, Hugo y Vicente. También jugaron: Aranda, Baeta, Gascón, Adrián y Víctor.

Goles: 0-1, min. 1: Alfredo. 0-2, min. 6: Hugo. 0-3, min. 13: Alfredo. 0-4, min. 43: Adrián. 0-5, min. 46: Vicente. 0-6, min. 51: Alfredo.

Árbitro: Pérez Gutiérrez.

RACING CLUB ZARAGOZA 1-2 CUARTE

Racing Club Zaragoza: Diego, Leo, Miguel Ángel, Marco, Rodrigo, Hugo Vicente, Artal, Meléndez, Jaime, Nicolás y Mateo. También jugaron: Alonso (ps), Hugo Jiménez, Mauri y Beltrán.

Cuarte: Dante, Nicolás, Ibáñez, Dorado, Ignacio, Gutiérrez, Monge, Gael, Luis María, Martorel y Cabrera. También jugaron: Monterde (ps), Bruno, Aarón, Artero y Mateo.

Goles: 0-1, min. 12: Cabrera. 0-2, min. 58: Gutiérrez. 1-2, min. 60: Artal.

Árbitro: Tame Samaniego. Amonestó al local Marco.

CLASIFICACIÓN:

1º Real Zaragoza 57 puntos

2º Oliver 50 puntos (1 partido menos)

3º Stadium Casablanca 42 puntos

4º Montecarlo 42 puntos

5º Amistad 41 puntos (1 partido menos)

6º Santo Domingo Juventud 40 puntos

7º El Olivar 31 puntos

8º Cuarte 28 puntos

9º Huesca 26 puntos

10º Hernán Cortés 24 puntos

11º Racing Club Zaragoza 18 puntos

12º Ebro 16 puntos

13º Balsas Picarral 16 puntos

14º San Agustín 11 puntos

15º Valdefierro 7 puntos

16º Actur Pablo Iglesias 1 punto