Vuelco en la última jornada: permanece el Casablanca y desciende el Unión la Jota Vadorrey

RESUMEN FINAL DE LA TEMPORADA

- Campeón: Real Zaragoza

- Descienden a Primera Cadete: Unión la Jota Vadorrey, FB Binéfar, Stadium Venecia, Alcañiz, EFB Calatayud, Escalerillas y San Gregorio

- Ascienden a DH Cadete: Valdefierro, El Olivar y EFB Ejea

Partido de la jornada: UNIÓN LJ VADORREY 0 REAL ZARAGOZA 3

El Stadium Casablanca, que pasó gran parte de la temporada en la zona roja, logró sacar la cabeza de ella y se acabó salvando gracias a una de las combinaciones que le valían: ganar ellos, acompañado de la derrota del Unión la Jota Vadorrey. Faltaba también por sellar la permanencia el Monzón Fútbol Base, que era quien mejor lo tenía, que también venció, aunque de haber caído, se hubiera salvado igualmente.

La lucha por no quedar en la decimocuarta plaza ha sido salvaje, brutal y el hacer 52 puntos, una cifra más que respetable, no ha sido suficiente para los cadetes unionistas. Eran ellos quienes partían con ventaja la jornada, con un punto de renta sobre el Stadium Casablanca, pero también tenían el partido más complicado recibiendo al campeón Real Zaragoza, mientras que los verderoles rendían visita al campo del Actur Pablo Iglesias.

En El Rabal dominó con claridad el Real Zaragoza, con un equipo local que tuvo que redoblar esfuerzos defensivos e intentar fiarlo todo a alguna llegada que pudieran rascar. En una de ellas, marcaron, pero el colegiado, antes de producirse el remate que entró, ya tenía el brazo izquierdo levantado indicando la posición antirreglamentaria. Protestaron mucho los locales, porque la jugada quizá no hubiese sido definitiva, pero sí muy importante. Las ilusiones de los de Vadorrey se incrementaron con la clara expulsión de Daniel con tarjeta roja directa, al tener que derribar al escurridizo Romanos siendo el último defensor y cuando el atacante ya se disponía a medirse con el cancerbero Lucas. No sonaba mal el estar 0-0 y once contra diez con tantos minutos por jugarse.

La calidad zaragocista es tanta, que el estar con uno menos es un obstáculo menor para ellos. Siguen sometiendo con el manejo tan acertado del balón, y el rival, aún estando en superioridad sigue corriendo y sufriendo. De un envío de campo a campo nació la jugada del primer gol. Soriano hizo un control magistral, pinchó el cuero, lo dejó a su merced y no perdonó delante de Alfonso. Se llegó al descanso con la mínima ventaja del Real Zaragoza y empate en el Actur, por lo que los últimos 40 minutos de la temporada iban a ser los que decidirían todo.

Pronto se conoció que el Stadium había marcado otra vez, por lo que la Unión necesitaba una remontada: bien por su parte o bien contar con la ayuda del Actur. Intentaron estirarse, ser más ofensivos, pero no pudo ser. Quien marcó las diferencias fue Soriano, que despidió el curso con un triplete. El segundo lo anotó al recibir de espaldas en la frontal, girarse y clavar un zurdazo raso. A diez de la finalización, aprovechó una asistencia de Cristian para terminar de sentenciar el choque y la suerte de la zona baja. Al Casablanca le tocó festejar tras un año en el que ha jugado con fuego y no se ha quemado de puro milagro, y la parte desagradable le tocó vivirla a la Unión, que la temporada que viene la deberá jugar en Primera Cadete.

Ficha técnica:

Unión la Jota Vadorrey: Alfonso, Aarón (Rubén, 41), Mamoutou, Jorge, Pichicho (Lainez, 51), Leo, Álex (Frej, 71), Enrique (Víctor, 60), Joel, López (Héctor, 51) y Romanos.

Real Zaragoza: Lucas, Laseca (Lalo, 41), Cazorla, Marcos (Pernía, 58), Daniel, Pablo Lambea, Soriano, Santiago (Jorge Lambea, 71), Subías (Pablo Esteban, 51), Marco (Francés, 41) y Cristian.

Goles: 0-1, min. 36: Soriano. 0-2, min. 54: Soriano. 0-3, min. 70: Soriano.

Árbitro: González Herrero. Amonestó al local Frej y al visitante Cristian. Expulsó con roja directa al jugador del Real Zaragoza Daniel (32’).

RESTO DE RESULTADOS DE LA JORNADA 38:

Stadium Venecia 1 Racing Club Zaragoza 2

Actur Pablo Iglesias 1 Stadium Casablanca 2

Monzón FB 1 Santo Domingo Juventud 0

Escalerillas 2 Ebro 3

EFB Calatayud 2 San Gregorio 0

Huesca 2 Balsas Picarral 2

Oliver 2 EF Huesca 2

FB Binéfar-Alcañiz (Domingo 11.30)

Montecarlo 4 Amistad 2

CLASIFICACIÓN FINAL:

1º Real Zaragoza 97 puntos

2º Montecarlo 88 puntos

3º Racing Club Zaragoza 84 puntos

4º Ebro 79 puntos

5º Oliver 76 puntos

6º Huesca 70 puntos

7º Balsas Picarral 63 puntos

8º Santo Domingo Juventud 61 puntos

9º Actur Pablo Iglesias 58 puntos

10º EF Huesca 58 puntos

11º Amistad 58 puntos

12º Monzón FB 57 puntos

13º Stadium Casablanca 54 puntos

14º Unión la Jota Vadorrey 52 puntos

15º FB Binéfar 27 puntos (1 partido menos)

16º Stadium Venecia 24 puntos

17º Alcañiz 19 puntos (1 partido menos)

18º EFB Calatayud 18 puntos

19º Escalerillas 12 puntos

20º San Gregorio 9 puntos