El gol de Ignacio salva a El Olivar y hace estéril la remontada del Juventud en Monzón

RESUMEN FINAL DE LA TEMPORADA

- Campeón: Real Zaragoza

- Descienden a Primera Infantil: Santo Domingo Juventud, Hernán Cortés, Jacetano, EFB Calatayud, Peñas Oscenses, Cuarte y Actur Pablo Iglesias

- Ascienden a DH Infantil: San Gregorio, FB Fraga y Teruel

Partido de la jornada: CUARTE 0 EL OLIVAR 1

Cuarte de Huerva y Monzón fueron los epicentros donde se decidió lo único que quedaba en juego en la División de Honor Infantil. Hasta allí acudieron el Olivar y el Santo Domingo Juventud respectivamente, con una plaza de salvación y otra de descenso que se iban a adjudicar entre ellos a la finalización de los encuentros.

El billete bueno, el que garantiza ser de División de Honor en la campaña 2023-24 se lo quedó el Olivar después de un sufrido triunfo en un día de esos que la pelota parece que no va a entrar jamás en el marco contrario. El Santo Domingo Juventud, que fue casi toda la mañana a remolque, logró remontar y durante unos minutos estuvo salvado, pero el gol de penalti de los olivareros dio al traste con sus esperanzas, por lo que la Primera Infantil será su destino dentro de unos meses, cuando todo vuelva a ponerse en marcha.

Aunque el horario unificado era el de las 12.00, arrancó mucho antes en el Antonio Alcubierre de Monzón y pasadas las 12.10 lo hizo en el Municipal de Cuarte. Los móviles no tardaron mucho en empezar a echar humo con mensajes en una y otra dirección. Las primeras noticias fueron positivas para el Olivar, con el gol que marcó el Monzón. Los blanquiverdes de Adrián Unsain no quisieron fiarse a pesar de tener más ventaja y con el paso de los minutos fueron dominando de forma más aplastante a un Cuarte, que estando ya descendido y sin nada que jugarse, no pegaron un pelotazo en largo en todo el encuentro e intentaron complicar a un rival que se lo jugaba todo.

Entre la falta de acierto en el remate de los visitantes y los paradones de Álvaro, que hizo un encuentro majestuoso, el resultado inicial no se movió de una manera que cada vez parecía más difícil de creer. En la segunda mitad las cosas ya fueron de pellizcarse y ver que lo que estaba pasando era verídico. Dos lanzamientos al larguero, Álvaro que lo siguió sacando todo, y en territorio montisonense, el Juventud que había llegado al 2-3 y eran los naranjas quienes estaban salvados.

Un penalti por derribo a Leo fue el salvavidas. Tomó la responsabilidad Ignacio, y esta vez sí que era una responsabilidad con mayúsculas. Tuvo que ajustarlo al máximo al palo izquierdo, porque otra vez el meta de los verdes estuvo a punto de “hacer la gracia”, puesto que adivinó el lado del lanzamiento y no lo despejó por poco.

Cuarte-El Olivar | DH Infantil Heraldo

Acabó antes el duelo de Monzón con la victoria de los de Las Fuentes y a el Olivar solo le quedaba lo vital: aguantar o aumentar ese tesoro de ventaja. Apenas sufrieron porque el esfuerzo de ambos fue tan grande, con un calor descomunal al mediodía, que las fuerzas eran escasas. Únicamente la última acción pudo modificar el resultado: una falta en el medio campo que el portero local mandó al área, siendo atajada por Lou, que fue literalmente atropellado por un contrario en una falta clamorosa, que acabó en gol, que evidentemente fue anulado. La falta ni se sacó, dando paso a la exultante celebración de la permanencia de jugadores, cuerpo técnico, familiares y futbolistas de otras categorías de el Olivar, que fueron a alentar a un equipo que lo necesitaba y que sacó adelante la gran final que tenían este sábado.

Ficha técnica:

Cuarte: Álvaro, Alejandro (Leandro, 36), Martorel, Ramírez, Esteban, Valero (Ferreruela, 40), Morales, Leo (Muñiz, 36), Buey (Martín, 36), Viu y Vives.

El Olivar: Lou, Luis, Marcos, Guti, Taufiq, Teo, Leo, Iker Gómez, Otín, Ignacio (Martínez, 65) y Jorge.

Goles: 0-1, min. 49: Ignacio, de penalti.

Árbitro: Catalán García. Amonestó al local Esteban.

RESTO DE RESULTADOS DE LA JORNADA 38:

Unión la Jota Vadorrey 0 Real Zaragoza 2

Actur Pablo Iglesias 3 Stadium Casablanca 1

Oliver 7 Jacetano 0

Hernán Cortés 0 Racing Club Zaragoza 4

Monzón FB 2 Santo Domingo Juventud 3

EFB Calatayud 1 Peñas Oscenses 2

Montecarlo 2 Amistad 3

Huesca 3 Balsas Picarral 1

Atlético Teruel 3 Ebro 3

CLASIFICACIÓN FINAL:

1º Real Zaragoza 102 puntos

2º Amistad 93 puntos

3º Montecarlo 84 puntos

4º Racing Club Zaragoza 83 puntos

5º Huesca 83 puntos

6º Oliver 80 puntos

7º Ebro 68 puntos

8º Balsas Picarral 57 puntos

9º Atlético Teruel 55 puntos

10º Monzón FB 50 puntos

11º Unión la Jota Vadorrey 50 puntos

12º Stadium Casablanca 49 puntos

13º El Olivar 46 puntos

14º Santo Domingo Juventud 46 puntos

15º Hernán Cortés 37 puntos

16º Jacetano 27 puntos

17º Peñas Oscenses 24 puntos

18º EFB Calatayud 23 puntos

19º Cuarte 20 puntos

20º Actur Pablo Iglesias 8 puntos