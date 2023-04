Dos potentes disparos abren la puerta de la remontada del Racing Zaragoza a el Olivar

Partido de la jornada: RACING CLUB ZARAGOZA 3 EL OLIVAR 1

Racing y El Olivar decidieron ganar unas horas de descanso, adelantando su compromiso a la tarde del viernes, en estos días que apenas dan tregua, con doble jornada el sábado y el lunes, aprovechando el puente por la festividad de Aragón, San Jorge. La victoria se quedó en el Parque Deportivo Ebro, teniendo que remontar en la segunda mitad el gol de penalti con el que los olivareros lograron adelantarse, en una parte en la que dieron una excelente imagen, aunque al final no les dio para sumar y tendrán que seguir remando en las nueve jornadas restantes para intentar mantener la categoría.

A pelota parada llegaron los primeros acercamientos. El Olivar tiene un buen lanzador en la figura de Otín, que colocó dos roscas, una cabeceada algo forzado por Teo y la otra que la defensa mandó a saque de esquina. A punto estuvo Taufiq de colocar el 0-1, pero remató al aire un centro tenso de Ignacio. Le costó al Racing encontrar huecos en la firme y bien colocada defensa visitante. En una acción personal, Juan se dio la media vuelta y buscó la escuadra sin fortuna. Más claro aún fue el remate que se fue al limbo, muy alto de Lahuerta prácticamente en boca de gol.

Una pena máxima iba a situar por delante a el Olivar, gracias a un excelso pase de Leo a Taufiq, que dribló a Iker y éste le arrolló. Gracias a que el regate fue hacia el exterior, el meta pudo seguir, siendo castigado con cartulina amarilla. Ignacio se encargó de tirar el penalti, a la izquierda, consiguiendo engañar al cancerbero.

Volvió con mucha energía al juego el Racing, y en el primer minuto y después de una jugada de muchos toques, Rafael la concluyó con un zapatazo que se encontró con una no menos buena respuesta de Sergio. Tenía toda la pinta que íbamos a presenciar otro partido muy distinto al anterior. No tardó mucho más en llegar el empate, en otro excelso golpeo desde la frontal del área de Guillermo, ante el que esta vez no pudo hacer más el meta visitante. Caía el chaparrón sobre el área negra y verde, pero éstos recuperaron el tono gracias a provocar un par de córners a favor y otra falta de Otín que se marchó cerca.

La pegada en los disparos de los albicelestes acabó siendo decisiva. Desde una posición parecida donde vino la igualada, Samuel clavó otro chutazo que besó la escuadra al entrar por la portería. Entrando por las bandas el Racing logró hacer mucho daño. Por ahí llegó el tercero para ellos con un centro desde la banda izquierda de Lahuerta, que Juan controló a placer en el área para batir a Sergio. Aún pudo caer algún gol más, ya que Iker hizo un paradón a un tiro pegado al palo de Taufiq y ambos equipos lanzaron al larguero en los últimos minutos y el añadido.

Ficha técnica:

Racing Club Zaragoza: Iker, Guillermo, Samuel (Daniel, 67), Lahuerta (Neizan, 67), Bruno, Segura (Rafael, 36), Juan, Jacobo, Casanova (Alberdi, 36), Marcos (Zico, 60) y Casas.

El Olivar: Sergio, Cañete, Erik (Raúl, 61), Marcos (Adrián, 67), Taufiq, Teo (Martínez, 34), Leo, Iker (Guti, 36), Otín, Ignacio y Jorge.

Goles: 0-1, min. 23: Ignacio, de penalti. 1-1, min. 39: Guillermo. 2-1, min. 52: Samuel. 3-1, min. 66: Juan.

Árbitro: Mohammed Makoudi. Amonestó al local Iker.

RESTO DE RESULTADOS DE LA JORNADA 29:

Hernán Cortés 5 Actur Pablo Iglesias 2

Peñas Oscenses 0 Santo Domingo Juventud 2

Montecarlo 2 Monzón FB 1

Jacetano 0 Stadium Casablanca 3

Amistad 3 Balsas Picarral 0

Oliver 1 Huesca 1

Atlético Teruel 2 Real Zaragoza 3

Cuarte 0 Ebro 0

EFB Calatayud 2 Unión la Jota Vadorrey 2

CLASIFICACIÓN:

1º Real Zaragoza 80 puntos

2º Amistad 69 puntos

3º Montecarlo 64 puntos (1 partido menos)

4º Huesca 64 puntos

5º Racing Club Zaragoza 61 puntos

6º Oliver 60 puntos

7º Ebro 48 puntos

8º Balsas Picarral 48 puntos (1 partido más)

9º Unión la Jota Vadorrey 42 puntos

10º Monzón FB 40 puntos

11º Atlético Teruel 39 puntos

12º Stadium Casablanca 38 puntos

13º Santo Domingo Juventud 34 puntos

14º El Olivar 30 puntos

15º Hernán Cortés 28 puntos

16º EFB Calatayud 22 puntos

17º Peñas Oscenses 20 puntos (1 partido más)

18º Jacetano 19 puntos

19º Cuarte 17 puntos (1 partido menos)

20º Actur Pablo Iglesias 4 puntos