El Deportivo Aragón acaricia el campeonato tras ganar al Belchite

A un solo paso de ser campeones. El Deportivo Aragón venció al Club Deportivo Belchite 97 en El Tejar. Un doblete de Raúl Rubio en la primera mitad y un tanto de Jaime Vallejo en la segunda permitieron sumar tres puntos a domicilio y llegar a la última jornada dependiendo de sí mismos para conseguir el ascenso directo.

Los pupilos de Emilio Larraz se pusieron por delante en el 19’ gracias a la diana de un Raúl Rubio, que firmaría su doblete particular poco después, en el 33’, transformando un penalti a la izquierda de Cañón. Un cero a dos al término de la primera mitad que encarrilaba un triunfo fundamental para lograr acabar en el primer puesto de la clasificación.

En la segunda parte, Jaime Vallejo puso la sentencia en el 63’, subiendo el cero a tres en El Tejar y sellando los tres puntos en la penúltima jornada liguera. Utebo e Illueca también hicieron sus deberes y vencieron a Épila y Robres, respectivamente.

Con este triunfo, los de Larraz están muy cerca del objetivo a falta de tan solo una jornada por disputa en la que se medirán a un Giner Torrero ya descendido semanas atrás. La segunda vuelta del filial está siendo espectacular.

Ficha técnica:

Belchite 97: Cañón, Saúl, Vera (Simón, 86), Rey, Elías (Algás, 63), Borbón, Diego, Gassama (Serrate, 76), Martín (Cabrero, 76), Tolo y Marín.

RZD Aragón: Acín, Borge, Sola (Velam 74), Javi Hernández, Vallejo, Vaquero (Juan Sebastián, 74), Benedet (Castillo, 67), Luengo, Isaiah, Rastrojo (Montes, 67) y Raúl Rubio (Cortés, 82).

Goles: 0-1, min. 30: Raúl Rubio. 0-2, min. 33: Raúl Rubio, de penalti. 0-3, min. 63: Vallejo.

Árbitro: Agustín Moreno. Amonestó a los locales Vera y Martín.

ROBRES 1-2 ILLUECA

Robres: Amigot, Espiérrez, Muñoz, Fonte (Leiton, 60), Juan (Pérez, 76), Ballesteros, Iván (Pumareta, 76), Sidibe (Carcasona, 76), Ara, Cristian (Prat, 56) y Tapia.

Illueca: Cerdán, Pinto, Jorge López, Karol, Cavero, Iñaki (Ormad, 90), Gracia Peña (Marco, 70), Barriendos (Marín, 70), Rubi (Chino, 91), Cota y Morales (Cortés, 90).

Goles: 1-0, min. 43: Muñoz. 1-1, min. 46: Rubi. 1-2, min. 63: Morales.

Árbitro: García Reyes. Amonestó al visitante Rubi.

Comentario: El Illueca remontó y se llevó los tres puntos de San Blas gracias al olfato goleador de Morales y al despiste local en las marcas. El encuentro fue intenso, con mucho contacto y velocidad en las acciones. Hubo una parte para cada equipo, la primera para los locales con un Sidibe creando muchos problemas a la zaga del Illueca. Los amarillos se adelantaron gracias a Muñoz, que saltó por encima de todos y cabeceó a la red poco antes del descanso. Tras el paso por los vestuarios el partido tomó otro aire, el Robres salió blando y despistado en la zaga, lo aprovechó el Illueca para marcar en la primera aproximación, Rubi subió por su banda al segundo palo y le llegó un balón franco y sin oposición para empatar. El tanto cambió la dinámica del partido, el Robres bajó en lo físico y los cambios no aportaron mejoría, mientras que el Illueca tenía más balón y lo encomendaba todo al oportunismo de Morales. En el 57 ya avisó el veterano jugador con un disparo cruzado, que tuvo la réplica local en una internada por la izquierda de Sidibe que acabó con un disparo cruzado. El gol de la victoria lo consiguió Morales al adelantarse en la marca y disparar junto al palo, tanto de goleador que dio los tres puntos a su equipo. El Robres adelantó filas en busca de la igualada y le faltó muy poco para que la chilena de Rodrigo fuera a la red, ya con el tiempo cumplido. Justa victoria visitante, que deja al Illueca afianzado en playoff y al Robres fuera de la pelea.

BINÉFAR 2-0 CALAMOCHA

Binéfar: Nelson, Amine, Brunet, Valencia (Lucas, 87), Cesc, Cortés (Bayona, 81), Imaz (Chicho, 57), Rusi (Antoni, 57), Pujol (Cuéllar, 81), Modest y César.

Calamocha: Monforte, Lou, Dela, David, Manau (Albajara, 79), Lafita, Sebastián, Motero, Orús (Gruenberg, 72), Cotos (Puri, 60) y Muñoz (Mohamed, 72).

Goles: 1-0, min. 77: Chicho. 2-0, min. 89: César.

Árbitro: Lucía Lobera. Amonestó a Brunet; Lou y Motero.

Comentario: Victoria del Binéfar ante el Calamocha que le permite clasificarse de forma matemática para el play off por segunda temporada consecutiva y que corrobora el buen trabajo que está desarrollando el equipo de David Giménez, que se ha movido toda la campaña en esos puestos de play off. Los celestes, con merecimiento, pelearán por el ascenso.

El equipo local salió con la idea clara de ir a ganar y no mirar otros resultados ante un rival que apura sus opciones de permanencia y que no lo puso fácil a los literanos, a los cuales les costó meterse en el partido. De hecho, los visitantes tuvieron la primera ocasión en un balón suelto en el área que Muñoz lanzó por encima del larguero. Tras el primer cuarto de hora, el Binéfar se entonó y se hizo con el dominio, pero no era capaz de crear mucho peligro. Sus mejores oportunidades llegaron en varias llegadas de Pujol por la derecha sin rematador y acciones de estrategia. La defensa del calamocha se mostró muy segura y el Binéfar no encontraba la forma de marcar.

En la reanudación, los de Giménez salieron mejor y más decididos en busca de abrir la lata y, con el paso de los minutos, fue encerrando a su rival. César pudo hacer el primero, pero un defensa se cruzó en el último momento para evitar el gol y también la tuvo Valencia.

El técnico local movió el banquillo y la entrada de Chicho fue clave, ya que dio otro airea a los celestes por el costado derecho. Realizó varias jugadas que estuvieron cerca de acabar en el 1-0, que se resistía ante un Calamocha que apenas puso en apuros a Nelson en la segunda parte. En el 77, en un córner, el esférico cayó al segundo palo, Brunet volvió a colgarlo al área y Chicho, entrando desde atrás y de cabeza, adelantó al Binéfar.

El tanto dio tranquilidad a un equipo que conocía los resultados de otros campos y sabía que el triunfo le aseguraba el play off, por lo que se defendió con uñas y dientes para aguantar la ventaja hasta que, en la recta final, en un balón que Chicho cedió a César, el pichichi de la categoría hizo el segundo para sentenciar el encuentro y, a la postre, clasificar a los suyos para el play off.

La afición despidió a plantilla y cuerpo técnico reconociendo el esfuerzo realizado durante la temporada y esa clasificación para el play off. El Binéfar será cuarto y esperará rival para la semifinal que se disputará el domingo 8 de mayo.

CUARTE 2-2 BARBASTRO

Cuarte: Buetas, Ángel (Eloy, 89), Muzquiz, Martínez, Andreu, Leciñena, Rosell (Berdún, 86), Iñigo (Guillén, 24), Valdés, Molina y Roberto.

Barbastro: Gistau, Franc, Fernando, Gorka (Solana, 65), Conte, Arturo (Salcedo, 73), Limbeck (Ruiz, 86), Marc (Gustavo, 65), López, Agustín y Rafinha (Perso, 86).

Goles: 0-1, min. 39: Rafinha. 0-2, min. 44: Rafinha. 1-2, min. 54: Leciñena. 2-2, min. 85: Valdés.

Árbitro: Ferrer Collado. Amonestó a Martínez, Muzquiz, Leciñena, Guillén (2), expulsado en el 87’; Rafinha, Franc (2), expulsado en el 84’, López y Gorka.

Comentario: El Cuarte se quedó a las puertas de consumar la remontada contra el Barbastro. En una primera mitad intensa, los visitantes salieron mejor plantados. Los anfitriones se mostraron imprecisos y fruto de sus errores, el Barbastro encadenó varias salidas a la contra. En el minuto 39, los de Huesca aprovecharon un robo del balón para que Rafinha inaugurara el marcador. El Cuarte empezó a reaccionar y aumentó su presencia en el área rival, pero al filo del descanso, el Barbastro dobló su ventaja gracias a otro tanto de Rafinha. El Cuarte volvió del vestuario con la idea clara de remontar el partido, teniendo varias ocasiones de gol, pero su falta de acierto y el buen hacer de Gistau impidió que estrenaran su casillero. No obstante, en el minuto 54 Leciñena recortó distancias. La tónica del partido se mantuvo y el Cuarte encerró al Barbastro en su propio campo. En el minuto 85 Valdés empató el duelo. Los locales quisieron aprovechar el poco tiempo que restaba para lograr la remontada, pero el pitido final sentenció el 2-2.

CASPE 3-0 CARIÑENA

Caspe: Máñez, Villanueva, Sorbe, Bernal (Abadía, 46), Ginés (Escuin, 73), Pescador (Horno, 64), Pueyo, Usón (Burillo, 80), Navarro, Esteban (Garrido, 73) y Rotellar.

Cariñena: Miralles, Navarro, Iván, Monge (López, 61), Nilton (Utrilla, 61), Molinero (Abreu, 46), Fonsi, Falo, Obere (Sergio, 72), Osanz y Cortés (Lorente, 46).

Goles: 1-0, min. 39: Rotellar. 2-0, min. 42: Ginés. 3-0, min. 69: Rotellar.

Árbitro: Losfablos Mestre.Amonestó a Pescador, Rotellar; Cortés, Abreu, Nilton, Utrilla y Navarro.

Comentario: Victoria clara del Caspe ante un Cariñena que no se encontró. Sabor agridulce para un Caspe que se mostró superior, pero que se queda sin poder luchar por los playoff en la última jornada tras los resultados de sus rivales. Los caspolinos saltaron mejor al terreno de juego y comenzaron a dominar desde los primeros compases del juego. Rotellar adelantó a los suyos pasada la media hora y Ginés amplió la renta dos minutos después. Tras el paso por vestuarios, los locales siguieron asediando la meta defendida por Miralles y Rotellar volvió a ver portería pasada la hora de choque. No se movió más el marcador y los tres puntos se quedaron en Caspe.

BIESCAS 0-1 ATLÉTICO MONZÓN

Biescas: Marcelo (Oliván, 53), Chapu (Fran, 86), Rubén Aso, Osanz (Estella, 53), Paúles, Molano, Gayán, Jaime, Samper (Miguel, 53), Garcés (Dylan, 72) y Marco.

At. Monzón: Salas, Ramón, Domingo, Christian, Puyer (Jorge, 62), Pablo, Moha (Raúl, 87), Juan, Rosas, Díaz y Ramos (Marco, 72).

Goles: 0-1, min. 66: Ramos.

Árbitro: Nadal Avellanas. Amonestó a Garcés; Rosas y Christian.

Comentario: El Biescas mereció más en un encuentro igualado que supuso su despedida como local de la categoría. Los locales tuvieron más opciones y más claras, pero la fortuna no estuvo de cara. Durante la primera mitad, el duelo estuvo equilibrado. Los delanteros visitantes eran muy rápidos, pero la defensa local estuvo muy atenta. Samper dispuso de un tiro que se marchó fuera y Díaz tuvo la ocasión más peligrosa rojiblanca. En la reanudación, Moha tuvo la primera opción clara con un lanzamiento a balón parado que despejó Marcelo y respondió el Biescas con un saque largo de Oliván que botó delante de Salas y se estrelló en el larguero. En el minuto 66, una falta de entendimiento en la defensa del Biescas propició que Ramos rematara solo a portería para hacer el 0-1. Los locales no bajaron la guardia y dispusieron de muchas oportunidades, pero la falta de puntería y Salas impidieron que el marcador se moviera. El Monzón respira, pero deberá asegurar una buena posición en la última jornada.

ÉPILA 0-2 UTEBO

Épila: Fabre, Crespo (Gómez, 63), Oli, Gil, Rupérez, Adán (Correas, 77), Redondo (Aguilar, 73), Inaga, Caro, Dani y Hamza (Campo, 73).

Utebo: Aarón, Alvira (Jaime, 80), Félez, Pomareta, Machote, Suárez, Marín, Cavero (Samuel, 80), Villalba (David, 65), Adán (Capapé, 80) y Aldair (Merchán, 85).

Goles: 0-1, min. 44: Adán. 0-2, min. 47: Suárez.

Árbitro: Hernández Andrés. Amonestó a los visitantes Aldair y Machote.

Comentario: El Utebo se impuso por 0-2 en el campo del Épila en un sobrio encuentro donde supieron controlar los envites de los locales. Aarón salvó la mejor oportunidad del Épila en un mano a mano, y justo antes del descanso fue Adán quien culminó una acción colectiva para poner el 0-1. Nada más empezar la segunda parte, Suárez remató un centro lateral para poner el 0-2. Con los dos goles de renta, el Épila trató de remar contra corriente, pero las ideas se le nublaron en los metros finales. El Utebo pudo ampliar la renta a la contra, pero se toparon con un palo en una ocasión.

GINER TORRERO 1-4 BORJA

Giner: David, González (Marzo, 60), Roberto (Bosqued, 60), Llorente, Raúl Alfonso (Sánchez, 60), De Castro, Tejero (Petar, 77), Vicente (Óscar, 68), Claudiu, Giancarlos y Alloza.

Borja: David, Cirac, Oriol, Lahuerta (Marcos, 79), Chueca, Quesada (Pablo Ramón, 71), Magallón, Usón, Alonso, Bilal (Tati, 60) y Javi.

Goles: 0-1, min. 13: Bilal. 1-1, min. 23: Vicente. 1-2, min. 25: Giancarlos, en propia puerta. 1-3, min. 28: Bilal. 1-4, min. 88: Alonso.

Árbitro: Almárcegui Bozal. Amonestó a Llorente, Sánchez; Bilal, Usón, Lahuerta y Oriol.

Comentario: La reacción del Giner no fue suficiente para remontar contra el Borja. Los de Torrero empezaron dominando el partido, pero en un envío del balón a la espalda de la defensa local sirvió para que Bilal inaugurara el marcador. El Giner no se vino abajo y consiguió rehacerse, empatando el duelo en un saque de esquina por mediación de Vicente. Sin embargo, antes del tiempo de descanso, Giancarlos anotó un gol en su propia portería y Bilal volvió a aparecer para aumentar la renta del Borja. Una vez reanudado el juego, se pudo ver como el Giner buscó recortar distancias creyendo en sus opciones de remontar, pero no consiguieron disfrutar de ocasiones claras de gol. En los minutos finales Alonso anotó el definitivo 1-4.

