El IPC la Escuela doblega al Casablanca y conserva el liderato de la liga

Partido de la jornada: ST. CASABLANCA 0-2 IPC LA ESCUELA

El IPC la Escuela no falló en su visita al Gregorio Usabel. El cuadro oscense se impuso al Casablanca y los de Urrea seguirán una semana más en lo más alto de la clasificación, empatados a puntos con el Ebro.

El encuentro comenzó con un IPC la Escuela que dominó ante un Casablanca que se vio superado. El cuadro oscense buscó generar acciones de peligro por medio de sus rápidos atacantes con envíos a la espalda de la defensa. Fruto de una acción de este estilo gracias a un robo en el medio del campo, Sam adelantó a los de Urrea. Los visitantes intentaron ampliar su renta en varias acciones a balón parado, pero no lo lograron.

El IPC la Escuela sentenció el choque desde el punto de penalti

En la segunda mitad, los verdes saltaron al césped con mayor intensidad y se hicieron con el control del encuentro. El Casablanca pudo empatar desde el punto de penalti, pero lo fallaron. Este error no pasó factura a los locales y continuaron con sus ofensivas constantes. Sin embargo, el IPC dispuso de un penalti que, en su caso, no desperdició. Los de Puertolas intentaron recortar distancias pero se quedaron sin tiempo.

Con este resultado, el IPC la Escuela se coloca en el liderato, empatado a puntos con el Ebro. El Casablanca, por su parte, encadena ya cuatro partidos si conocer la victoria liguera.

St. Casablanca: Fernández, Hernández, Lera (Jiménez, 46), Fernández, Teresa (Rivas, 65), Andújar (Nosellas, 82), Lozano (Artazos, 82), Cortés (Mene, 65), Ramírez, Glera y Ankudinov.

IPC la Escuela: Sorinas, Bautista, Benedet, Torres, Sam (Villagrasa, 86), Diallo, Bernués (El Hamdi, 86), Escario, Tella, Vargas (Daniel, 48) y Fuller (Maunsell, 73).

Goles: 0-1, min 21: Sam. 0-2, min 81: Bernués.

Árbitro: Gonzalo Benito. Amonestó a Cortés, Hernández, Fernández y Vargas.

AMISTAD 0-2 EJEA: Un doblete de García da la victoria al Ejea en San Pantaleón.

Amistad: García, Rico (Ruíz, 65), Vallespín (García, 46), Moreno, Gil, Orga, Romanos, Cortés, Antero (Navarro, 80), Montañés (Álvarez, 73) y Petrisor.

EFB Ejea: Acin, Forcén, San, Fenolle, Aragues, Mayayo (Cortias, 56), Martínez (Arellano, 56), Sentis (Ruíz, 78), García (Pérez, 78), Marcellán y Gracia (Iguaz, 56).

Goles: 0-1, min 1: García. 0-2, min 67: García.

Árbitro: Martín Hernández. Amonestó a Mayayo, Aragues y Acin.

Comentario: El Ejea comenzó de forma inmejorable su choque ante el Amistad con un gol cuando aún no se llegó al minuto uno. García abrió el marcador gracias a un envío largo mal defendido por la zaga local y que envió al fondo de la red con un disparo cruzado. Con el 0-1, el Ejea se replegó y el cuadro rojillo buscó acciones de peligro a balón parado, pero sin ser ocasiones claras de gol. La defensa visitante se impuso a los atacantes en estos primeros compases. En la segunda mitad, los locales dieron un paso adelante y lograron generar más peligro en los metros finales. García por medio de un disparo lejano pudo haber empatado el choque y, minutos después, Orga en otra acción pudo hacer el tanto. En ambos casos el acierto del meta local evitó el tanto. En un contragolpe, García amplió distancias, siendo un duro golpe para el cuadro visitante.

GINER 0-1 RACING ZARAGOZA: Victoria por la mínima del Racing en la recta final.

Giner: Cebolla, Cantarero, Bouras, Gabarre (Fernández, 63), Lavilla, Rodrigo, Jover (Bermúdez, 63), Domínguez, Induraín (Benito, 70), Correas (Calvo, 89) y Burgos.

Racing Zaragoza: Francés, Araguas, Roldán, Martínez, Bozal, Modrego, Gran (Divason, 82), Hernando (Viader, 89), Gómez (Campos, 4), Hernández y Badias.

Goles: 0-1, min 77: Hernando.

Árbitro: Almarcegui Bozal. Amonestó a Lavilla, Cantarero, Domínguez y Roche.

Comentario: El Racing Zaragoza se llevó un complicado choque ante el Giner Torrero en un campo muy complicado y donde los locales no se dieron por vencidos pese a encajar el gol. El cuadro visitante entró mejor al terreno de juego que los de Torrero y generaron dos acciones de peligro claro: un remate de cabeza que se fue desviado por la mínima y un disparo al travesaño. El Giner, sin embargo, pudo anotar en un mano a mano que evitó el guardameta. En la segunda mitad, el choque mantuvo la misma tónica y en una acción aislada, Hernando, en un envío filtrado y con gran velocidad, anotó el único del choque. El Giner lo intentó en los minutos finales, pero no logró igualar la contienda.

VALDEFIERRO 0-2 SANTO DOMINGO JUVENTUD: El Juventud sufre para sentenciar el partido ante el Valdefierro.

Valdefierro: David, Tiestos, Peralta, Lasheras, Bretos (Carazo, 54), Feringan (Vidal, 62), Sánchez (Benhaddou, 54), Rosa (Mena, 45), Jawara, Sissoho y Marín (Redouane, 54).

SD Juventud: Hernández, Pérez, Pardo, Bravo, Giménez (Ciria, 62), Plaza (Galán, 73), Hernández (Posa, 73), Mballo, Gómez (Abella, 54), Gumiel y Lizaldez.

Goles: 0-1, min 29: Pardo. 0-2, min 79: Lizáldez.

Árbitro: Fernández Martínez. Amonestó a Redouane y Vidal.

Comentario: El Valdefierro vuelve a caer derrotado ante el Santo Domingo Juventud por (0-2) en un partido que controló en líneas generales y que se mantuvo abierto hasta el gol de la sentencia. Tras una primera fase donde los naranjas generaron peligro, Pardo abrió el marcador a la media hora. El Juventud trató de ampliar la renta antes del descanso, aunque no lo logró. En la segunda mitad, el guion del encuentro se mantuvo, aunque con el paso de los minutos y el marcador siguiendo igualado, el Valdefierro rozaba el gol. Finalmente, Lizáldez sentenció el choque a poco más de diez minutos del final.

BORJA 1-0 HELIOS: Ramón da la victoria al Borja ante el Helios desde el punto de penalti.

Borja: Aguilera, Gómez, Aznar, Sanjuan, Lahuerta (Aranda, 58), Salvatierra (Serrano, 58), Espeleta (Tejero, 67), Yuste, De Pablo, Soro (Sanmartín, 74) y Balaga (Ramón, 58).

Helios: Sancho, Bartolomé, Sinusia, Royo, Sadat, Egea, Aznar, Gay (González, 65), Daniel, Pablo (Belenguer, 80) y Urdániz (Navarro, 75).

Goles: 1-0, min 85: Ramón, de penalti.

Árbitro: Cebollada López. Amonestó a De Pablo, Lahuerta, Aranda, Royo y Bartolomé.

Comentario: El Borja se llevó los tres puntos ante el Helios en un igualado choque y que solo se decidió por un penalti en la recta final. En la primera mitad, ambos conjuntos alternaron fases de dominio, con gran presencia de los jugadores del centro del campo. Las defensas se impusieron a los atacantes, por lo que no hubo ninguna ocasión clara. En la segunda mitad, ambos conjuntos alternaron fases de dominio y cada uno tuvo una única ocasión. El Helios pudo anotar en un mano a mano, aunque el portero evitó el gol. La acción del Borja fue un penalti señalado por el colegiado a cinco minutos para el final y que Ramón no desaprovechó, lo que dio los tres puntos a su equipo.

EBRO 2-0 ALCAÑIZ: El Ebro sufre para vencer al Alcañiz.

Ebro: Antón, Fuentes, Asensio, González (Cebrián, 67), Castro (Pérez, 50), Porroche, Mari, Calvo (Pardos, 75), Nalva, Nivela (Slavov, 50) y Laborda.

Alcañiz: Fraga, Andreu (Cebrián, 73), Urrios (Casado, 57), Tello (Geacarel, 67), Herrero, Dobato (Pueyo, 57), Taboada (Mchich, 67), González, Ariño, Blasco y Llombart.

Goles: 1-0, min 70: Cebrián. 2-0, min 81: Mari.

Árbitro: Martínez Castillo. Amonestó a Herrero y Geacarel y expulsó a Mari, por los locales, y a Fraga, por los visitantes.

Comentario: El Ebro se llevó los tres puntos en un partido profundamente igualado y que no se decidió hasta la recta final. En los primeros minutos de partido, ambos conjuntos alternaron fases de dominio, si bien no logró ninguno generar acciones excesivamente claras. Con el paso de los minutos, el Ebro se fue asentando, mientras que el Alcañiz se mantuvo ligeramente más replegado. El marcador no se movió hasta el descanso. En la segunda mitad, el guion del partido se mantuvo y transmitió la sensación de que podía caer de lado de cualquier equipo en caso de un error. Los arlequinados se lanzaron a por el partido en los minutos finales. Cebrián culminó una acción para abrir el marcador, mientras que minutos después Marí sentenció el choque. Los visitantes no pudieron reaccionar en esos últimos diez minutos y la defensa local se mantuvo fuerte para evitar tensión en los minutos finales.

