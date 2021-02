El Ebro empata ante el Haro Deportivo y suma un punto que sabe a poco

El Club Deportivo Ebro no pudo pasar del empate ante un Haro que supo aprovechar sus ocasiones para rascar un punto del Pedro Sancho, que por primera vez en la temporada liguera contaba con espectadores en sus gradas. El conjunto aragonés lo intentó, pero la falta de claridad en los metros finales, unida a la buena actuación de Sobrón, que llegó a detener un penalti, evitó que los tres puntos se quedaran en casa.

Ambos equipos salieron al campo con mucho ritmo y con ganas de pisar las áreas rivales por la vía rápida. Bajo esta premisa transcurrieron los primeros 20' de un partido marcado por el fuerte viento presente hoy en la capital aragonesa, en el que los balones en largo buscando el fallo de las defensas fueron la tónica inicial. Fue el Ebro quien más intentó llevar la iniciativa bajando el balón al verde y buscando la agilidad por banda de Joserra y Sebas Moyano. De hecho, el primer gol llegó en una jugada donde el extremo cedido por el Lugo fue el protagonista: Nando Quesada ejecutó un magistral pase entre líneas para habilitar a Sebas, que no falló ante Sobrón, enviando su disparo raso y cruzado al fondo de la red. No se conformaron los arlequinados con este tanto, y continuaron ejerciendo una presión alta que permitió generar un par de rápidos ataques que Sanlúcar y Joserra a punto estuvieron de materializar. Sin embargo, cuando mejor estaba el Ebro, un mal despeje de Carlos López pillaba desprevenida a la defensa aragonesa, que no pudo reaccionar al centro y posterior gol de Manjón, que de cabeza puso el empate a escasos minutos del descanso.

Sobrón, guardameta visitante, evitó el tanto de penalti de Carri con una gran estirada

Este tanto no pareció afectar a la moral de los locales tras el descanso, ya que a los diez minutos de la reanudación disponían de un penalti tras una mano en área forzada por un disparo de Nando Quesada. Sobrón, en una espectacular estirada, detenía el disparo de Carri desde los once metros, desatando así las urgencias de ambos conjuntos. El Ebro se volcó arriba para conseguir un tanto que les permitiera a la postre acercarse a las tres primeras posiciones, mientras que el Haro buscaba una contra que les permitiera mantener vivas las esperanzas de salir del farolillo rojo. Por mucho que lo intentaron, ninguno de los dos conjuntos lograron encontrar de nuevo la red rival en un partido que se convirtió en un auténtico correcalles. Sebas Moyano y Carri lo intentaron desde el lado arlequinado, pero Sobrón y una cerrada defensa jarrera no dieron opción. Tampoco lo hizo Loscos, que desbarató las ocasiones de Josua y Lizarraga, culminando así un empate que de poco sirve a los dos bandos.

Ficha técnica

CD Ebro: Loscos, Blas, Espín, Xíker, Manel Royo (Uche, 85), Carlos López, Nando Quesada, Carri, Sebas Moyano, Joserra y Sanlúcar (Sánchez, 61).

Haro Deportivo: Sobrón, Kevin Calle, Echaide, Javi Duro, Borja (Egiluz, 89), Manjón, Josua Pérez, Joseba G., Valtteri (Jon Iru, 71), Butzke (Lizárraga, 71) y Gaizka.

Goles: 1-0, min. 23: Sebas Moyano. 1-1, min. 42: Manjón.

Árbitro: Ortega Herrera. Amonestó a Royo, Sanlúcar y Nando Quesada; Javi Duro, Kevin Calle, Manjón y Echaide.