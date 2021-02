El Calamocha se engancha a la cabeza tras superar al Villanueva

Partido destacado:

Trascendental victoria del Calamocha CF en la vuelta de la afición a las instalaciones de Jumaya. El conjunto del Jiloca se aprovechó de una buena segunda mitad para superar con éxito (3-1) la visita del Villanueva. Los tres puntos obtenidos ante los del Enrique Porta abren de par en par el sueño a entrar en la lucha por el ascenso a Segunda B. Tras una mala primera mitad, donde ninguno de los equipos se acercó con peligro al marco rival, los locales ayudados por el viento fueron superiores en la reanudación.

Los dos equipos saltaron al césped con miedo a perder. Ninguno de los protagonistas quería arriesgar y si el Villanueva cedía la posesión a los locales, estos no estaban fluidos en la circulación por el medio campo, por lo que apenas lograban acercarse con peligro hasta el descanso al marco rival.

Motero fue un puñal por banda izquierda

Lagunas volvió a apostar por utilizar tres centrales y dejar las bandas a las progresiones de sus laterales, Ruano y Motero. El primero lo intentaba en mayor número de oportunidades, pero la mayor sensación de peligro se producía durante cada acercamiento por la banda izquierda. Por contra los zaragozanos lo intentaban a base de contragolpes, pero ni Ros Concha, ni tampoco Zumeta eran capaces de encontrar a su delantero en la vuelta de ambos a la que fue su casa las pasadas temporadas. Transcurría la media hora de juego cuando Motero superó líneas por su banda y puso un servicio atrás que el veterano Mariano Ayneto envió por encima del larguero. Era la primera y la única oportunidad de cierto peligro previa al descanso.

La vuelta de los vestuarios deparó los mejores momentos de la jornada. El Calamocha CF salió con mayor ritmo y con una actitud más positiva durante la reanudación. Adelantó líneas el Villanueva y los locales robaron un balón para enviarlo a la espalda de Sergio Laguarta y la velocidad de Pablo Sebastián hizo el resto. El delantero recogió el envío para alojarlo en el fondo de la portería defendida por Joel. Con el resultado a favor, el Calamocha CF se mostró mucho más tranquilo. Minutos más tarde el propio Pablo Sebastián recogió un balón lateral cerca de las inmediaciones del área. Tras avanzar en diagonal unos metros, lanzó un disparo para conseguir el segundo gol, después de que fuera desviado por un defensa.

No tardó en llegar la respuesta de los zaragozanos. Ros engatilló un buen remate que se estrelló en uno de los postes del marco de la portería defendida por Iván Villanueva. Faltaban poco más de diez minutos para llegar al final cuando el colegiado decretó un penalti por un derribo de Orús al recién incorporado Pablo Gea. Juan Motero tomó la responsabilidad y no perdonó desde los once metros.

Cuando todo parecía sentenciado, el Villanueva quiso poner cierta dosis de pimienta al final del partido. Laguarta, casi nada más sacar de centro, envió un balón profundo hacia la carrera de Ros. El delantero esta vez no perdonó y colocó en el marcador el 3-1 que fue el resultado definitivo.

Calamocha CF: Villanueva, Ruano, Mele, Mario Sorbe (Yerai m. 89), Manu Rubi, Motero, Dani Sancho, Ayneto, Dela (Rute m. 78), Sebastián (Jorge Durán m. 89) y Jona (Gea m. 72)

Villanueva: Joel, Ballarín, Vidal (González m. 76), Laguarta, Arturo, Lico, Lafu (Alcaine m. 64), Zumeta (Orús m. 64), Ros Concha, Usón (Prat m. 76) y Abad (Cebrián m. 79)

Árbitro: Aquilino Fernández. Amonestó a Puri, Aso, Zumeta, Ligorred y Alcaine

Goles. 1-0 m. 55 Sebastián. 2-0 m. 67 Sebastián. 3-0 m. 76 Motero. 3-1 m. 77 Ros

Brea 0 - 1 Borja: El Borja asalta el Piedrabuena con un solitario gol de Bangoura

Brea: Calavia, Adán, Marco (Navarro, 74), Rotellar, Pérez, Oliver, González (Guillén, 82), Parada, Rubio, Veintemilla (Sola, 82) y Dieste.

Borja: Albero, Sánchez, Adán, Cirac, Rubio, Maldonado, Mainz (Lahuerta, 66), Cano, Velasco (Gotor, 81), Bangoura (Riyad, 74) y Navarro.

Gol: 0-1, min. 67: Bangoura.

Árbitro: Cruz Lafuente. Amonestó a los locales González y Pérez; y a los visitantes Adán,

Saltaron mejor al verde los celestes, con ganas de reencontrarse con la victoria tras el empate en Barbastro. Los de Raúl Jardiel mandaban en la medular e imponían su juego, pero el Borja apenas sufría. El paso de los minutos fue mejorando a un Borja que comenzó a arrebatar el cuero a los locales, consiguiendo equilibrar el mando del choque antes del ecuador, aunque no gozó de demasiadas ocasiones de peligro. Tras el paso por vestuarios, los de Moisés comenzaron a generar peligro, sobre todo en las botas de Cano y Bangoura. Entre ellos se gestó el primer y el único tanto del choque: Cano condujo en campo contrario y filtró un balón perfecto para un Bangoura que no perdonó ante Calavia. El Brea se lanzó en busca del empate y pudo conseguirlo gracias a un remate de Rubio que se marchó desviado. Los celestes, a la desesperada, embotellaron al Borja en su área, pero el balón no quiso entrar y los puntos se quedaron en el casillero visitante.

Cuarte 2 - 0 Épila: El Cuarte recorta distancias con el líder.

Cuarte: Buetas, Limbeck, Múzquiz, Esteban (Leciñena, 68), Solbes, Valdés (Molina, 86), Rosell (Moreno, 73), Íñigo, Ginovés, Andreu (Roldán, 73) y De Sus (Lagos, 86).

Épila: Fabre, González (Falo, 76), Garrido (Chafiq, 53), Rupérez, Berdún, Obere, Hamza (Sánchez, 53), Costa, Redondo, Roncal y Valero.

Goles: 1-0, min. 43: Solbes; 2-0, min. 83: Íñigo.

Árbitro: Frías Acedo. Amonestó a los locales Valdés y Ginovés; y a los visitantes Roncal, Hamza, Redondo y Turrubia.

El balón echó a rodar con los hombres de Ricardo Gil mejor plantados sobre el tapete. El Épila, con línea de cinco defensas, trataba de no dejar espacios a los atacantes locales. Los verderoles, viendo que no podían superar el entramado defensivo propuesto por los de Luis Leal, ponían énfasis en aprovechar las acciones a balón parado. En una de ellas, Solbes se anticipó a su marca y consiguió superar a Fabre. La reanudación trajo consigo un nuevo guion, pues el Cuarte saltó con una marcha más que su rival, que tuvo que ajustar sus piezas tras el gol. El Cuarte atacó los espacios que dejó el Épila y encontró la sentencia en una buen jugada finalizada por Íñigo Pérez.

Robres 1 - 2 Sariñena: Jordi Ferrer decide el partido para el Sariñena.

Robres: Musa, Pérez, Barrio (Cabrero, 69), Pol Blay, Muñoz, Gil (Fidel, 46), Chárlez, Pumareta (Carcasona, 73), Israel, Willy y Espiérrez.

Sariñena: Ribas, Martínez, Villellas (Navarro, 58), Cota, Rodrigo Tapia (Edu, 89), David López, Villalba (Tolo, 58), Almerge, Ferrer (Mercadal, 85), Murillo y Marcos.

Goles: 1-0, min. 34: Pol Blay; 1- 1, min. 37: Jordi Ferrer; 1-2, min. 66: Jordi Ferrer.

Árbitro: Marius Haghiac. Amonestó a Pol Blay, del Robres, y a Villellas, Marcos y Mercadal, del Sariñena.

El Sariñena se llevó merecidamente el derbi monegrino en un encuentro en el que la diferencia, al igual que lo hiciera en el partido de ida fue la pegada de Jordi Ferrer. Suyos fueron los cinco goles que el Sariñena le endosó al Robres entre ambos partidos. Los locales dejaron al descubierto las carencias a la hora de rematar mientras que el Sariñena fue más peligroso arriba y dispuso de mejores ocasiones, aunque el primer intento fue local con un disparo de Barrio. El Sariñena contestó con un golpeo de Álex Villalba que no cogió puerta. El dominio del centro del campo era del Sariñena, y llegaba mejor a las inmediaciones de Mousa.

Pudo adelantarse el Sariñena con un disparo del uruguayo Rodrigo Tapia que fue repelido por Musa, y posteriormente rematado por Jordi Ferrer. Eran los mejores momentos del Sariñena, en los que llegaba y generaba ocasiones. El Robres, que no había dado señales de vida arriba, en la primera ocasión que tuvo, marcó. Una falta en la frontal del área, lanzada por Pol Blay, superó la barrera y se coló junto al palo.

El conjunto amarillo afrontaba el partido con optimismo, pero al igual que ocurriera en el encuentro anterior, a los locales les duró poco tiempo la ventaja. Jordi Ferrer, oportuno como siempre, aprovechó el despeje de Mousa para igualar el choque. En el segundo acto, y con viento a favor, el Robres se sacudió el dominio del Sariñena, que se dedicó más a guardar la ropa y a buscar los movimientos arriba de Jordi Ferrer y Rodrigo. Una y otra vez, buscaban los errores de la zaga local. Una duda al despejar el balón en el lateral derecho local, acabó con un centro al segundo palo donde apareció Jordi Ferrer para cabecear a la red y dar los tres puntos al Sariñena.

Sabiñánigo 0 - 1 Almudévar: el Almudévar cree en la salvación.

Sabiñánigo: Navarro, Alcoba, Villar, Muñoz, Grasa (Goez, 77), Borja (Zamora, 72), Ortiz, Ferruz, Kentaui (Villalba, 56) (Blasco, 77), Herranz (Gracia, 72) y Cabrero.

Almudévar: David, Gumiel, Alejandro, Ainoza, Bailo, Ignacio (Ballester, 19), Marqués (Sergio, 80), Aldair (Salcedo, 80), Noah, Puente y Sagna (Montaño, 56).

Goles: 0-1, min. 25: Aldair.

Árbitro: Ubico Lacasta. Amonestó a Villar, Herranz, Borja, Alcoba y Grasa, del Sabiñánigo, y a Puente, Ignacio, Issac y Gumiel, del Almudévar.

En los primeros 45 minutos, sí tuvo ocasiones el cuadro local y pudo adelantarse, pero la suerte le fue aciaga. Borja, David y Ortiz, a bocajarro se toparon siempre con el portero o un defensor en sus remates. Kenta, finalizando la primera parte, mandó el balón al larguero, y otras dos muy buenas ocasiones se marcharon fuera directamente.

Sin embargo, el Sabiñánigo cometió un error y regaló el gol al Almudévar: Aldair coló el balón entre el portero y el palo corto, dando la victoria a un Almudévar que estuvo mejor en la segunda mitad. El Sabiñánigo se empeñó en poner balones altos al centro de la defensa y en ningún momento pudieron rematar. La defensa amarilla estuvo muy por encima del juego atacante rojiblanco. Tanto es así que el Sabiñánigo no contó con opciones de empatar.

Utebo 1 - 1 Barbastro: Tablas entre los reyes del empate.

Utebo: Aarón, Capapé, Alvira, Félez, Manau (Cardo, 73), Lafita (Giménez, 86), Magallón, Castelreanas, Marín, Rafinha y Sánchez (Aznar, 61).

Barbastro: Gistau, Mendinueta, Alonso, Ojeda (Fumanal, 75), Peña, Barrero, Conte, Ballesteros, González, Alvarado y Ara.

Goles: 0-1, min. 8: Conte; 1-1, min. 59: Rafinha.

Árbitro: Martín Hernández. Amonestó a los locales Alvira, Manau, Cardo, Baldrés y Félez; y a los visitantes Martínez, Mendinueta y Ara. Expulsó al visitante González por doble amonestación (48’).

Partido de poder a poder entre dos conjuntos abonados a las tablas, pues ambos equipos cuentan con nueve choques empatados. El cuadro visitante comenzó mejor el juego en el Santa Ana, tratando de llevar el peso del partido. Conte iba a poner por delante a los oscenses con un potente disparo desde fuera del área ante el que nada pudo hacer Aarón. Aún no se había cumplido el primer cuarto de hora y el Barbastro ya mandaba en el electrónico. Los hombres de Rubén Zapater intentaron reaccionar, pero no lograron someter a los de Daniel Martínez antes del ecuador. El paso por vestuarios mejoró a los azulones, que además vieron como el Barbastro se quedaba con un hombre menos a los tres minutos tras la expulsión de González. El Utebo aprovechó la superioridad numérica y empató gracias a un buen tanto de Rafinha. Los oscenses se defendieron con uñas y dientes hasta el final y el marcador no se movió, certificando así otro nuevo empate para ambos.

Más información del deportes aragonés en la web de Afición.