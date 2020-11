El San Gregorio domina y golea al San José

Partido de la jornada: SAN GREGORIO 6-1 SAN JOSÉ

Victoria clara del San Gregorio ante el San José por (6-1), donde el cuadro local dominó de principio a fin y los visitantes poco pudieron hacer para detener el poderío ofensivo de los rojillos.

Arrancó el encuentro con dominio claro de los locales, que generaron numerosas ocasiones desde el primer instante: hasta cuatro en los primeros diez minutos. En el minuto 22 del encuentro, Fernández adelantó a los locales con un disparo lejano. Tan solo cuatro minutos después, de falta directa los locales ampliaron la renta. El San Gregorio continuó generando ocasiones. Antes del descanso, los visitantes recortaron diferencias con un gol en propia meta de Pérez.

Antes del descanso, los visitantes recortaron distancias

En el segundo tiempo, el San Gregorio saltó al terreno de juego dispuesto a sentenciar el choque, consiguiendo ampliar diferencias en el minuto 56 desde el punto de penalti. Los rojillos generaron peligro constante con acciones por ambas bandas. En ocasiones de este tipo, llegaron los tres siguientes tantos de los locales.

En los últimos diez minutos, los visitantes intentaron maquillar el resultado, aunque sin éxito. Victoria justa del cuadro local, que fue muy superior, mientras que los locales se vieron muy superados.

San Gregorio: Zapata, Tenorio, Algas, Pérez, Juberías (Bardagi, 77), Sucunza, Navarro, Escanero (Chouaf, 68), Fernández (Sebastián, 77), Ángles (Alejandre, 68) y Novillo.

San José: Azuara, Monteagudo, Hernando, Seta, Cazaña, Rebozo, Cantalejo (Caicedo, 29), Aranda (Pellejero, 61), Mendoza (Cuen, 71), Jied (Bazan, 71) y Cendan (Pagan, 61).

Goles: 1-0, min 22: Fernández. 2-0, min 26: Escanero. 2-1, min 41: Pérez. 3-1, min 56: Novillo. 4-1, min 66: Navarro. 5-1, min 76: Juberias. 6-1, min 89: Tenorio.

Árbitro: Martín Salvador. Amonestó a Escanero y Seta.

BALSAS PICARRAL 0-2 MONTECARLO: Sufrida victoria del Montecarlo en el feudo del Picarral.

Balsas Picarral: Calles, del Rincón (Cañadas, 79), Rica, Mayor, Makoudi (Urrea, 65), Fraile, Saiz (Clemente, 52), Martín (Gracia, 65), Oyarzabal (Muñoz, 79), Daniel y Roy.

Montecarlo: Alba, Martínez, Pérez, Velasco, García (Boa, 46), Aznar, Val (Gajón, 81), Gallego (Tipan, 88), Carreño (Lima, 89), Gotor y Gracia.

Goles: 0-1, min 40. Pérez. 0-2, min 94: Gotor.

Árbitro: Lixandru Cristian. Amonestó a del Rincón y Rica.

Comentario: El Montecarlo se lleva los tres puntos ante el Balsas Picarral en un partido profundamente igualado, con gran intensidad y actitud por parte de los dos equipos. El Montecarlo generó acciones de peligro por medio de jugadas más directas, mientras que los locales trataron de crear peligro con acciones más elaboradas, pero sin lograr profundidad. En el minuto 10, los visitantes pudieron adelantarse en un mano a mano, que el portero local atajó. En el minuto 40, Pérez remataba al fondo de la red una acción a balón parado. En el segunda mitad, el esquema de juego de los equipos no cambió. Muy pocas ocasiones claras de peligro. Fue ya en la prolongación cuando Gotor sentenció en una segunda jugada.

Más información El Stadium Casablanca vence a El Olivar y se engancha a la parte alta de la tabla

HERNÁN CORTES 1-3 MARIANISTAS: Un triplete de Usieto da la victoria al Marianistas frente al Hernán Cortés

Hernán Cortés: Martos, Pérez, Casans (Altelarrea, 66), Gracia (Morales, 66), Al Azem (Conde, 73), Alcubierre, Morcillo, Cardiel (Moreno, 46), Flores, Delgado (Alilm, 66) y Gracia.

Marianistas: Andrés, Martí, Fernández, Acedo, Urdiain, Usieto, Seva, Pérez, Gutiérrez, Tajada y Aisa.

Goles: 0-1, min 1: Usieto. 0-2, min 31: Usieto. 0-3, min 53: Usieto. 1-3, min 70: Alcubierre, de penalti.

Árbitro: Sánchez Sancho. Amonestó a Cardiel; Fernández y Acedo.

Comentario: El Hernán Cortes cae en casa ante el Marianistas. Usieto lideró al cuadro visitante con un triplete. El equipo rojiblanco se hizo con el control del esférico en el arranque del encuentro, mientras que el Marianistas se mantuvo replegado. En el minuto 10, Usieto se anticipó a la defensa para abrir el marcador y adelantar a los visitantes con un disparo desde la frontal. La tendencia del juego no varió. En un error defensivo, Usieto logró el segundo tanto visitante. En la segunda mitad, los locales trataron de recortar, pero Usieto, de nuevo, sentenció el encuentro. El Hernán Cortés recortó distancias desde los once metros. Pese a la insistencia del cuadro local, el Marianistas no encajó más tantos.

PEÑAS OSCENSES 1-1 MONZÓN: Reparto de puntos en un igualado choque entre el Peñas Oscenses y el Monzón

Peñas Oscense: Vidal, Ciprés (Oliván, 70), Piedrafita, Escartín, Lorés, Barreda (Ara, 70), Bielsa (Ena, 32), Canudas, Cano, Martín (Nasarre, 19) y Juan

Monzón: Pérez, Abad, Fumanal, Torres, Roc (López, 82), Morillo (Romero, 65), Samitier, Rodríguez (Burgos, 65), Pablo, Fofana y Baringo (Pueo, 89).

Goles: 1-0, min. 6: Cano; 1-1, min. 51: Morillo.

Árbitro: Gimeno Otal. Amonestó a los locales Canudas y Piedrafita; y a los visitantes Morillo y Torres.

Comentario: Peñas Oscenses y Monzón se reparten los puntos en un igualado choque. Comenzó vibrante el encuentro, con el Peñas Oscenses llevando la manija y buscando la portería desde el primer minuto. Prueba de ello fue el tanto de Lorien, que remató a gol un córner. El Monzón fue ganando peso poco a poco, equilibrando el ritmo de juego. Ambos equipos se disputaban el dominio del cuero, generando ocasiones en las áreas, aunque sin encontrar las redes.

El Monzón mejoró notablemente con el paso de los minutos

Tras el paso por vestuarios la dinámica no cambió, aunque esta vez el Monzón acertó en el remate y consiguió poner la igualada tras un buen gol de Morillo, que superó a Vidal con un preciso disparo desde la frontal. El gol animó a los visitantes, que pudieron remontar el choque en los siguientes minutos, pero la falta de puntería les pasó factura. En los últimos compases los locales lo intentaron con balones colgados, pero la defensa rojiblanca se mostró muy segura.

Más información El Giner y el Ejea siguen punto a punto

UTEBO 0-3 REAL ZARAGOZA JUVENIL:Cómoda victoria a domicilio del Real Zaragoza ante el Utebo.

Utebo: Ortí, Pardilllos (Millán, 71), Murati, Martos, Martín (Carbonel, 62), Sanz, Lamban, Latas (Solanas, 71), Yago (Lasierra, 46), Gañarul y Rodríguez (Salas, 46).

Real Zaragoza: De Cea, García (Cardiel, 63), Andrés, Esteban (Izquierdo, 76), Cortés, Lahoz, Julia, Royo (Serrano, 81), Aragues (De Roque, 76), Sans (Alegre, 63) y Gracia.

Goles: 0-1, min 8: Latas, en propia puerta. 0-2, min 11: Sans. 0-3, min 87: Alegre.

Árbitro: Gherghiceanu. Sin amonestaciones.

Comentario: El Real Zaragoza logra una cómoda victoria ante el Utebo por (0-3) goles. Arrancó el choque con un gran dominio del cuadro local, que dispuso de ocasiones desde el primer instante. En el minuto 8, se adelantó el cuadro blanquillo gracias a un gol en propia meta de Latas. El Real Zaragoza amplió diferencias tres minutos después, gracias a un rechace que aprovechó Sans. El filial zaragocista prolongó su dominio hasta el tiempo de descanso. En la segunda mitad, la tendencia se mantuvo. El Utebo trató de recortar diferencias, aunque cuando más centrado estaba en el ataque, el Zaragoza en un contragolpe sentenció el choque.

ACTUR PABLO IGLESIAS 3-0 HUESCA SD: El Huesca cae en su visita al feudo del Pablo Iglesias

Actur P.I: Flores, Beamonte, Alhajas (Catalán, 59), Rubio, Sánchez (Pérez, 83), Boudaoud, Herrero, Marcelo (Sanjuan, 83), Álvarez, Villaroya (Embid, 70) y Sanjuan (Echevarria, 70).

Huesca: Franco (Lisa, 54), Vinue, Torguet, Balcacer, Marín (Monge, 21), Soria, Puente, Sampériz (Becerra, 64), Aznar, Tounkara (Acin, 64) y Alamañac (Hernández, 54).

Goles: 1-0, min 13: Herrero. 2-0, min 58: Álvarez. 3-0, min 79: Sánchez.

Árbitro: Cruz Lafuente. Amonestó a Herrero, Marcelo, Beamonte, Serrano; Balcacer.

Comentario: El Actur Pablo Iglesias logra una victoria clara y contundente ante el Huesca. El equipo oscense se vio superado por la eficacia del cuadro azulgrana. En conjunto de Víctor Izuel se adelantó a los 13 minutos de partido con un remate de Herrero al fondo de la red. Ninguno de los dos equipos supo aprovechar sus oportunidades para ampliar la renta en los minutos restantes de la primera mitad. En el segundo tiempo, el Huesca intentó igualar la contienda, hasta que en el minuto 58, los rojiblancos ampliaron la renta. Finalmente, en el 79, Miguel Sánchez sentenció el encuentro, ante un Huesca que poco pudo hacer para llevarse algo positivo de su visita a Zaragoza.

Más información del deporte aragonés en la web de Afición