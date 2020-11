Partido de la jornada: Brea 1 - 2 Barbastro

El Barbastro asalta el Piedrabuena con un doblete de Barrero. El encuentro comenzó con ambos equipos queriendo jugar el esférico y buscando llegar al área con buenas jugadas. Los visitantes se hicieron con el peso del partido, pero el Brea llegaba con peligro a las inmediaciones del área de Hugo. Los oscenses consiguieron abrir la lata con un tanto de Barrero, que aprovechó una pérdida de la zaga local para superar con frialdad la salida de Unai. Los hombres de Raúl Jardiel intentaron devolver el golpe a su rival, pero se encontraron con un derechazo al mentón en forma de penalti. Barrero no falló desde el punto fatídico y el partido se marchó al descanso con el 0-2 en el electrónico.

Barrero se mostró infalible de cara a portería

Tras la reanudación los locales dieron un paso adelante y consiguieron llevar peligro a la meta de un Hugo que salvó las ocasiones con dos paradas de mérito. Rubio consiguió reducir distancias con un buen tanto, lo que permitió al Brea soñar con la igualada, pero el Barbastro se defendió bien y aseguró los tres puntos para su casillero.

Brea: Unai, Sola (Dieste, 57), Adán, Marco (Sarvisé, 67), Subías (González, 57), Navarro (Parada, 46), Rotellar, Pérez, Oliver, Rubio y Veintemilla.

Barbastro: Hugo, Mendinueta, Elbaile (Ramos, 76), Alonso (Ferrandis, 84), Ojeda (Fumanal, 73), Peña, Barrero (Ruiz, 84), Conte, Ballesteros, Alvarado y Ara.

Goles: 0-1, min. 38: Barrero; 0-2, min. 44: Barrero; 1-2, min. 83: Rubio.

Árbitro: Ramírez Marco. Amonestó a los locales Rotellar, Marco, Unai y González; y a los visitantes Barrero y Fumanal.

Calamocha 1 - 0 Sariñena

Victoria por la mínima del Calamocha por (1-0). Sin embargo, los primeros minutos del choque fueron con claridad para el cuadro visitante. Tras el dominio de los de Diego Gómez, los locales se hicieron con el partido y dispusieron de una clara ocasión para adelantarse en el electrónico. En la segunda mitad, aunque el Sariñena llevó más el peso del partido, no inquietaba la portería de Salgueiro. En una jugada ensayada, los de Sergio Lagunas se adelantaron. En la recta final del choque el Sariñena intentó igualar la contienda, pero la férrea defensa del Calamocha evitó que el cuadro local perdiese dos puntos.

Calamocha: Salgueiro, Sánchez, de la Fuente, Sánchez, Sancho, Gassama (Durán, 89), Puri, Sabastián (Calero, 74), Ayneto (Jaraba, 74), Rubi y Aso (Gea, 85).

Sariñena: Ribas, Navarro, Villellas, Martínez, Cota, Ambroj (Vicente, 62), Tapia (Murillo, 73), López, Tolo (Villalba, 84), Ferrer y Albajara (Villellas, 46).

Goles: 1-0, min 56: Gassama.

Árbitro: Martínez Castillo. Amonestó a de la Fuente, Sancho, Gassama; Carlos Villellas y David Villellas

Utebo 2 - 0 Almudévar

El Utebo vence con comodidad al Almudévar. El balón echó a rodar en el Santa Ana con los hombres de Rubén Zapater bien plantados sobre el verde. Los primeros compases de los locales evidenciaron lo que iba a ser la tónica dominante del choque: el Utebo mantenía la posesión del cuero y los visitantes se defendían hundidos en su campo. El conjunto local iba a abrir la lata con un gol de Guillermo Sánchez, que aprovechó un mal despeje de Siro para anotar a puerta vacía. El meta visitante iba a redimirse minutos más tarde, pues consiguió sacarle un mano a mano a Giménez de manera soberbia. Sin embargo, los zaragozanos iban a ampliar su renta pasada la media hora de choque: Osanz remató a gol un buen balón desde la esquina. La reanudación no cambió el guion del partido, pues los azulones seguían llegando con peligro a la meta defendida por Siro. El paso de los minutos permitió a los visitantes coger algo de aire, pero no conseguían generar peligro al conjunto local. Los de Rubén Zapater bajaron una marcha y el resultado final no se movió.

Utebo: Abad, Capapé, Alvira, Félez, Manau, Lafita (Cavero, 71), Magallón, Giménez (Aznar, 62), Cardo, Osanz y Sánchez (Marín, 18).

Almudévar: Siro, Juliá, Gumiel, Lizarbe, Ainoza, Montaño (Vila, 85), Martínez (Avellanas, 78), Marqués (Hernández, 78), Moreno (Bailó, 57), Salcedo y Kamé.

Goles: 1-0, min. 18: Sánchez; 2-0, min. 33: Osanz.

Árbitro: Almarcegui Bozal. Amonestó al local Cardo y a los visitantes Lizarbe, Martínez y Kamé.

Borja 2 - 2 Épila

El Borja vio desvanecerse dos puntos en el tiempo de descuento. Los locales saltaron al terreno de juego ejerciendo un mayor control y llegando a puerta, adelantándose en el minuto 21 por mediación de Sánchez en un saque de esquina. Tras el descanso, los de Épila salieron más enchufados, pero el choque se igualó a los 10 minutos. Cuando el partido ya agonizaba, Rekrouk dobló la ventaja del Borja. Los visitantes empezaron a acumular gente arriba, logrando reducir la diferencia en el minuto 88 gracias a Molina y empatando en el minuto 93 después de que Albero detuviera un lanzamiento de penalti, cuyo rechace recogió Costa para firmar la igualada. Ya no hubo tiempo para más y el Borja acabó viendo como perdía dos puntos en el último minuto.

Borja: Albero, Lou, Sánchez, Pérez (Lahuerta, 88), Maldonado, Máinz (Lafrikh, 75), Rekrouk (Riyad, 88), Terre (Rubio, 65), Gotor, Velasco y Garde.

Épila: Fabre, Garrido, Gil (Falo, 69), Rupérez, Berdún, Obere, Bouayadi, Costa, Redondo (Bouasri, 45), Turrubia (Molina, 84) y Sánchez (Ntutumu, 69).

Goles: 1-0, min. 21: Sánchez. 2-0, min. 87: Rekrouk. 2-1, min. 88: Molina. 2-2, min. 93: Costa.

Árbitro: Suberbiola Sánchez. Amonestó a Garde; Sánchez, Obere y Garrido.

Sabiñánigo - Villanueva: partido aplazado

Robres - Cuarte: partido aplazado

