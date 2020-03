El Morata apea al Fuentes de los puestos de ascenso

El Épila continúa de dulce y consiguió esta jornada su octava victoria consecutiva, un triunfo que le coloca como líder indiscutible del Grupo II de Regional Preferente, con ocho puntos de ventaja sobre el Cariñena. Precisamente el cuadro vinatero ascendió a la segunda plaza tras golear al Herrera a domicilio en un encuentro que pronto se puso de cara para los hombres de Humberto Arto, que aprovecharon así el tropiezo del Fuentes, que cae a la tercera plaza después de que el Morata se llevara los tres puntos de San Miguel.

Por su parte, el Alcañiz aprieta al máximo la zona alta después de su importante victoria ante un Calatorao que empezó por delante en el marcador. Con los mismos puntos que el Alcañiz (47) se encuentra el Caspe, que venció por la mínima en su visita al José Antonio Endeiza, donde el Andorra, último clasificado, puso más dificultades de las esperadas por los azulones.

Hasta cuatro equipos luchan por la segunda plaza, actualmente propiedad del Cariñena

En la zona media, el Utrillas no falló en su casa ante el Quinto, manteniendo así una sexta plaza a la que ahora se acerca el San José, que venció por la mínima al Calatayud, aprovechando así las derrotas del Herrera, Calatorao y La Almunia.

Sin embargo, lo más emocionante de la clasificación se encuentra en la zona baja. El Montecarlo goleó a un rival directo como el Cella, poniendo tierra de por medio con los puestos de descenso, una línea que ahora marca el Alfindén con 23 puntos tras su victoria ante el Alcorisa, otro de los equipos metidos de lleno en la pelea por la permanencia. El Morata también respira ahora más tranquilo tras su importante victoria ante el Fuentes, que le permite subir a la 12ª plaza, todo lo contrario al Quinto (13º) y el Calatayud (14º), que con sus derrotas se aproximan de forma peligrosa a los cuatro últimos puestos.

Partido destacado: FUENTES 0-1 MORATA: El Morata soprende al Fuentes en San Miguel.

Sorpresa con la victoria del Morata en el campo del Fuentes por 0-1. Un encuentro en el que los locales han llevado la iniciativa durante los primeros minutos, con brillantes minutos de Tobajas o Merino, pero les ha faltado el acierto y la clarividencia a la hora de dar el último pase. El Morata planteaba un partido firme, tratando de disminuir al máximo los errores. El partido, a partir del minuto 20, entraba en una fase de numerosas segundas jugadas y balones divididos, donde nadie terminaba por adueñarse del control del partido. Cobos disponía de una clara oportunidad antes del descanso, pero su disparo se marchaba rozando el palo.

Cobos pudo marcar antes del descanso

En la segunda parte, la dinámica era similar, con un Fuentes que cada vez acusaba más el cansancio y se iba quedando sin ideas. Una serie de imprecisiones de los locales derivaba en el tanto de Mirallas, que conseguía mantener el Morata hasta el final del partido. Ninguno de los efectivos de la zaga local estaba acertada para cortar un balón en largo que derivó en la jugada del gol.

La entrada de Nieto y Molinero le dio un perfil claramente más ofensivo al Fuentes, que terminó presionando y encerrando en su propia área al Morata. Morales realizaba una intervención de mérito en los últimos minutos para salvar a su equipo del empate. El Morata sufrió y se le hicieron muy largos los minutos, pero terminaba conservando tres puntos de auténtico mérito. De esta manera, el Fuentes suma su tercera derrota consecutiva y se queda tercero con 48 puntos, inmerso en el peor momento de la temporada. Por su parte, el Morata es undécimo con 26 puntos.

Fuentes: López, Mazas (Nieto, 73), Dobato, Garrido, Casalo, Tobajas, Roche (Esteban, 63), Usón (Gómez, 54), Requeno, Merino y Úbeda (Molinero, 73).

Morata: Morales, Heredia, Ferrando, Abid, Aznar, Díaz, López, Alonso, Cobos, Aznar y Mirallas.

Goles: 0-1 min. 70: Mirallas.

Árbitro: Dueso Guerrero. Amonestó con amarilla a los locales Labadía y Esteban; y a los visitantes Abid, Cobos, Mirallas y Alonso.

HERRERA 0-4 CARIÑENA: El Cariñena se luce y golea al Herrera

Herrera: Lázaro, Martínez (Flórez, 67), Echegoyen, Crespo, Bernabé, Puri (Domingo, 46), Moreno (Aladrén, 58), Maqueda, Rodríguez, Gracia y Val (Navarro, 79).

Cariñena: Ortiz, López, Ventura, Gracia, Gomes, Barriendos (Leiva, 87), Sow, Marín, Monge (Alcántara, 71), Niang (Lázaro, 78) e Ibáñez (Marzo, 74).

Goles: 0-1, min. 26: Monge. 0-2, min. 33: Niang. 0-3, min. 70: Ventura. 0-4, min. 86: Alcántara.

Árbitro: Giménez Barrera. Amonestó a los locales Puri y Martínez; y a los visitantes Ibáñez, Marín y Monge. Expulsó por doble amarilla al local Bernabé (63’).

Comentario: El Cariñena se impuso con facilidad a un Herrera que no tuvo su día en ninguna de las dos áreas. El cuadro vinatero hizo gala de su superioridad para sumar su tercera victoria consecutiva y no descolgarse de la lucha por la primera posición, que actualmente ocupa el Épila. El conjunto azulón comenzó con iniciativa el encuentro y tuvo un par de ocasiones aunque sin excesivo peligro para la meta de Ortiz. Los visitantes pronto se pusieron manos a la obra y, a base de toque y acierto, anotaron el primer tanto tras una buena jugada colectiva. Este tanto no sentó bien a los hombres de David Rodríguez, que encajaron el segundo tanto poco después, al aprovechar Niang un fallo de la defensa local. Tras el descanso, el Herrera trató de reaccionar, llegando incluso a toparse con el larguero, pero los visitantes acabarían imponiendo su ley. Con uno más sobre el campo por la expulsión de Bernabé, Ventura hizo el tercero al aprovechar un balón en largo que le habilitaba delante del portero. Alcántara, que salió desde el banquillo, puso la guinda con el 0-4 a cinco minutos del final, confirmando así una goleada que aúpa a los vinateros a la segunda posición.

Más información Gea permite al Stadium Casablanca puntuar en su salida a Huesca

SAN JOSÉ 1-0 CALATAYUD: Corcodel da el triunfo al San José ante un Calatayud a la defensiva

San José: Gracia, Corcodel, Ruberte (Cea, 69), Abreu, Sory (Vicioso, 66), García, Marchante, Soria, Solans, Madurga (Ocampo, 60) y Rodríguez (González, 77).

Calatayud: Cristobal, Bernal, Gracia (Buetas, 87), Refusta, Sellares, Serrano (Valera, 73), Mateo, Pérez, Aparicio (Saiz, 63), Aznar y Miranda.

Gol: 1-0, min. 59: Corcodel.

Árbitro: Fernández Firvida. Amonestó a los locales Ruberte, Solans, Ocampo, Abreu y García y a los visitantes Bernal, Mateo y Cristobal.

Comentario: El San José sumó los tres puntos ante el Calatayud gracias a un solitario gol de Corcodel. Los bilbilitanos iniciaron el encuentro llevando la iniciativa, siendo Aznar el primero en atacar a Gracia con un disparo que se marchó desviado. Pasado el primer cuarto de hora, el San José se hizo con el control del partido, acomodándose y acaparando el balón, provocando que los visitantes tuvieran que mantenerse a la defensiva y saliendo a la contra para crear peligro. Sory intentó batir a Cristóbal por debajo con escaso éxito. Abreu también lo intentó, pero su remate se marchó por encima de la portería. Una vez reanudado el juego tras el descanso, el partido siguió el mismo guion, con los locales teniendo la posesión y los bilbilitanos replegados y defendiéndose, hasta que justo antes de pasar la hora de juego, García le sirvió un centro a Corcodel para que con un testarazo adelantara al San José. El Calatayud se volcó en el ataque durante los últimos 10 minutos, pero no encontró el premio del gol. Los locales, por su parte, tuvieron dos oportunidades más para doblar su ventaja: primero con un disparo de Ocampo que se encontró con el larguero y al poco tiempo en un mano a mano de Abreu ante Cristóbal que acabó con el balón marchándose por el lateral de la portería.

ALFINDÉN 3-2 ALCORISA: El Alfindén sigue sin rendirse

Alfindén: Obón, Pardo, Rodríguez (Blasco, 74), Mendoza, Álvarez, Sanz (Lipe, 76), Pérez, Blanco (Novella, 76), Obón, Suñén y Melo.

Alcorisa: Rivera, Ventura, Naica (Plana, 60), Oliete (Millán, 83), Banyai, Riola, Acedo, Rodríguez, Rafal, Vidal y Soler (Cámara, 66).

Goles: 1-0, min. 10: Melo. 1-1, min. 35: Ventura. 2-1, min. 56: Melo. 2-2, min. 67: Vidal. 3-2, min- 78: Suñén.

Árbitro: Mejjoud Boukhal. Amonestó a los locales Mendoza, Suñén, Álvarez, Rodríguez, Lipe y Novella; y a los visitantes Riola, Millán y Rodríguez. Expulsó por roja directa al visitante Banyai (44’).

Comentario: El Alfindén logró un trabajado triunfo ante un rival directo por la salvación como es el Alcorisa, que perdió así una oportunidad única para salir de los puestos marcados en rojo. Melo inauguró pronto el marcador para los locales gracias a un preciso cabezazo a un centro lateral. Esto hizo reaccionar a los visitantes, que comenzaron a hacerse con la posesión del balón, igualando el luminoso en el minuto 35 merced a un cabezazo de Ventura, que remató libre de marca. Banyai fue expulsado justo antes del descanso, algo que acabaría inclinando el partido del lado local, haciendo valer esta superioridad en la segunda mitad, que comenzaba de cara con el gol de Melo desde la frontal. Sin embargo, el Alcorisa sacó su garra para, en un rápido ataque, poner las tablas de nuevo gracias al tanto anotado por Vidal. Suñén se acabaría convirtiendo en el héroe local de la tarde después de hacer el definitivo 3-2 tras cazar un balón muerto en el área, un gol que dejaba prácticamente sentenciado el partido, si bien ambos conjuntos aún dispusieron de ocasiones para alterar el resultado. Finalmente, los tres puntos se quedaron en el Municipal de La Puebla de Alfindén, lo que permite a los de Marco Menjón seguir luchando por la permanencia.

Más información El Stadium Casablanca aprieta la lucha por la tercera plaza

ANDORRA 0-1 CASPE: Puyo da los tres puntos al Caspe en el tiempo añadido

Andorra: Risco, Diarra (Mombiela, 60), Lázaro, Montañés, Donoso (Ortega, 70), Blasco (Cañas, 70), Drammeh (Villanueva, 77), Susoho, Navaz, Traore y Alexsandro.

Caspe: Máñez, Bernal (Moreno, 13), González, Gil (Burillo, 70), Pueyo, Gazzoni, Lucano (Ballester, 64), Serrano, Puyo, Fernández (Escuín, 70) y Aldabo.

Goles: 0-1, min. 96: Puyo, de penalti.

Árbitro: Buj Edo. Amonestó a los locales Diarra, Lázaro y Drammeh; y al visitante Gazzoni. Expulsó al local Montañes (81') por doble amonestación.

Comentario: Partido muy igualado el disputado en el Juan Antonio Endeiza entre dos conjuntos antagónicos en la clasificación. El Caspe, que salió a mandar desde los primeros compases, se encontró con un Andorra muy serio en la presión. El paso de los minutos no cambió la dinámica, pues los locales se encontraban cómodos aguantando en su campo y sacando rápidas contras que ponían en apuros a la zaga caspolina. En una de ellas pudo llegar el primero, pero el último control de Barrachina se marchó largo, dando al traste con la ocasión. Los visitantes se lanzaron en busca de la victoria, pero no generaban demasiado peligro a la meta de Risco. Sin embargo, todo cambió en el tiempo añadido, pues el colegiado señaló un penalti muy protestado por la afición local. Puyo asumió la responsabilidad y no falló, dando los puntos a su equipo.

El Andorra continúa último con 11 puntos

UTRILLAS 1-0 QUINTO: El Utrillas sufre para quedarse con los tres puntos ante el Quinto

Utrillas: Tavarés, Esteras, Gascón (Cristea, 67), Martínez (Morales, 89), Fleta, Alamán (Fandos, 71), Grasta, Palacian, Ndiaye, De Blas (Gregorio, 58) y Bah.

Quinto: Mallor, Bes, Budria, Usón, Gracia, París (Urmeneta, 83), Giménez, Gutiérrez, Domingo (Elías, 73), Usón y Bouayadi.

Gol: 1-0, min. 59: Martínez.

Árbitro: Jelti Salhi. Amonestó al visitante Usón. El local Bah fue expulsado en el minuto 65.

Comentario: Victoria ajustada del Utrillas en un partido condicionado por la expulsión de Bah a falta de 25 minutos para llegar al final del encuentro. En la primera mitad los locales se hicieron con la posesión del balón y empezó a tener las primeras ocasiones. Martínez pudo haber adelantado antes de tiempo al Utrillas, pero su disparo se estrelló contra el larguero. Poco a poco los de las Cuencas Mineras se fueron acercando al premio a través de centros, pero hubo tiempo para que el Quinto les diera un susto cuando Bouayadi se disponía a batir a Travarés, pero Esteras frustro la intentona visitante. Tras el paso por vestuarios los locales corrigieron la circulación que les faltó en el primer tiempo. De Blas trató de deshacer el empate inicial con un testarazo que no acabó de materializarse. Justo antes de pasar la primera hora de juego, Alamán le sirvió un centro a Martínez para que abriera la lata. A los pocos minutos, el colegiado expulsó a Bah, lo que provocó que el Quinto estirara líneas y empezara a tener ocasiones peligrosas, como un mano a mano que Travarés supo frustrar o un acercamiento de Elías que la defensa local supo frenar. El Utrillas también pudo aumentar su renta, pero Martínez no tuvo el acierto necesario.

ALCAÑIZ 2-1 CALATORAO: Remontada del Alcañiz ante un serio Calatorao

El Alcañiz doblegó al Calatorao. Instagram Alcañiz CF

Alcañiz: Raimundo, Aguilar, Abril, Goda, Tadili, Rosagaray (Pellicer, 77), Depaah (Popa, 63), Carbo, Lacueva (Delgado, 70), Martín (Portolés, 89) y Díaz de los Bernardos.

Calatorao: Díez, Martí, Vilalba, Júdez, Joven (Urgel, 59), Rodríguez, Sánchez, Júdez, Islah, Sanz (Lorente, 85) y Bermúdez (Baguena, 72).

Goles: 0-1, min 22: Rodríguez. 1-1, min 40: Lacueva. 2-1, min 55: Rosagaray.

Árbitro: Zueras Bellosta. AMonestó a los locales Carbo y Popa y a los visitantes Rodríguez, Júdez, Boujaada, Felipe, Baguema, Sásnchez e Islah y expulsó a Muñoz.

Comentario: El Alcañiz se lleva los tres puntos ante el Calatorao, en un encuentro que se vio obligado a remontar tras el gol en la primera mitad de los visitantes. El Alcañiz salió con ganas y Lacueva pudo adelantar al equipo en el 20 de partido. El Calatorao se puso por delante en el minuto 22 del choque, en prácticamente la primera llegada que tuvo en todo el partido. Poco antes del descanso, Lacueva igualó el choque al aprovechar un balón muerto dentro del área. Se llegó al descanso con igualdad en dominio y en el electrónico. Tras el paso por vestuarios, el equipo local salió decidido a por la victoria y en el minuto 55 convertía Rosagaray de forma magistral una falta al borde del área. Desde ese momento, el Calatorao dio un paso adelante y el Alcañiz buscó las contras. Kike impidió el empate de los zaragozanos con una gran parada en el minuto 80 y la victoria se quedó en casa, lo que permite a los turolenses seguir en la pugna por los puestos privilegiados de la clasificación.

Más información El Huesca B vence y amplía distancias con el Sabiñánigo tras su derrota en Alagón

LA ALMUNIA 2-4 ÉPILA: El Épila se lleva tres puntos de oro en los minutos finales

La Almunia: Latienda, Sánchez (López, 87), Motero, Gil, Sancho, Tomás (Martínez, 84), Jiménez (Samu, 68), Lahoz, Embid, Díez y Júdez (Latorre, 74).

Épila: Moreno, González (Ciro, 57), Molina, Zapata, García, Chueca (Chafiq, 77), Belanche (Martínez, 57), Redondo, Sánchez, Sima (Latapia, 64), Richard.

Goles: 0-1, min. 22: Chueca, de penalti; 1-1, min. 32: Richard (p.p.); 1-2, min. 42: Redondo; 2-2, min. 44: Gil; 2-3, min. 83: Chafiq; 2-4, min. 90: Sánchez.

Árbitro: Hörndler Gil. Amonestó a los locales Sancho, Motero y Tomás; y a los visitantes Sima, Chueca y Sánchez.

Comentario: El balón echó a rodar con ambos conjuntos bien plantados sobre el verde. El líder saltó con ganas de imponer su ley y pudo adelantarse a los pocos minutos con un mano a mano que Marcos Sánchez mando fuera por centímetros. Los visitantes seguían mandando en el choque y consiguieron abrir la lata desde el punto fatídico por medio de Chueca. Sin embargo, los locales no se vinieron abajo e igualaron la contienda tras un remate de Embid que golpeó en Richard antes de entrar. El choque se aproximaba al intermedio cuando Redondo volvía a poner a los suyos por delante con un gran testarazo. Pese a ello, La Almunia se recompuso y un minuto después volvió a poner las tablas con un tremendo cabezazo de Gil a la salida de un córner. La reanudación pausó el choque, pues ambos conjuntos saltaron con una marcha menos. Sin embargo, los visitantes metieron la directa en los minutos finales y se adelantaron con un gol de Chafiq de cabeza. La Almunia se lanzó a por el empate y Marcos Sánchez aprovechó los espacios para hacer el cuarto a la contra.

MONTECARLO 4-1 CELLA: El Montecarlo sentencia por la vía rápida al Cella

Montecarlo: Fortún, Vicente, Latre, Jurado, Cardiel (Burillo, 67), Gil, Tazueco, Latre (Cantero, 61), Fabregat, Marco y Hanib (Ramírez, 76).

Cella: Catalán, Martín (Da Silva, 46), Torres (Sánchez, 58), Argiles, Maicas (García, 46), Gala, Navarrete, Herranz, Diaby (El Oirdi, 73), Enguita y Romo.

Goles: 1-0, min 3: Cardiel. 2-0, min 7: Cardiel. 3-0, min 44: Hanib. 4-0, min 64: Gil. 4-1, min 74: Da Silva.

Árbitro: Sánchez Sancho. Amonestó a los locales Gil, Marco y Ramírez y a los visitantes Maicas y Romo.

Comentario: El Montecarlo se lleva la victoria tras golear por (4-1) al Cella, en un encuentro que controló de principio a fin y en el que se adelantó en los primeros instantes. Cardiel abrió el marcador en el 3 con un disparo desde la frontal del área. Poco después, repetía tras una jugada colectiva. Con el paso de los minutos la intensidad en el juego decreció. Poco antes del descanso, Hanib puso el tercero tras una jugada individual. En el segundo periodo, el Montecarlo durmió el choque. El cuarto gol del encuentro llegó en el 64, cuando Gil aprovechó un envío filtrado a la espalda de la defensa. Da Silva maquilló el resultado para los visitantes en un balón mal defendido que aprovechó. Los minutos restantes apenas hubo ocasiones y el Montecarlo se lleva tres puntos que le permiten alejarse de los puestos de peligro.

Toda la información del deporte aragonés en la web de Afición.