El Stadium Casablanca aprieta la lucha por la tercera plaza

Resumen de la jornada: Otro sábado consumido y ni Amistad ni Montecarlo ceden un ápice en una pelea por el campeonato que está adquiriendo tintes épicos. Más abierta está la pugna por la tercera plaza, en la que el Stadium Casablanca ponía todo en un puño tras superar en un precioso partido al Oliver. También son aspirantes a esa plaza el Ebro y se podría unir el Hernán Cortés si gana el martes el partido aplazado de esta semana.

El Balsas casi dejaba sentenciada su salvación, a la que también se acerca el Actur después de un empate en Valdefierro, que a los azules también les sabe bien. Desenlace increíble en el Stadium Venecia, donde a los locales se les escapaba un punto en el descuento y la victoria la conseguía el Juventud con un tanto desde campo propio.

Partido destacado de la jornada: VALDEFIERRO 1-1 ACTUR PABLO IGLESIAS

Suman un punto Valdefierro y Actur Pablo Iglesias, que puede ser de mucha utilidad para cumplir con sus objetivos a final de temporada. Alto ritmo de entrada, con una llegada para cada equipo y un gol para el Valdefierro, por mediación de Guillermo, que aprovechaba el rechace del palo tras un disparo de su compañero Mario.

El Actur buscó mejorar la situación desfavorable, pero su juego no era fluído y no lograban enlazar con los jugadores de ataque. Tuvo que ser en un saque de banda sacado con rapidez hacia Marcos, que se internó hasta la línea de fondo, sirvió el pase de la muerte a un Emmanuel que definió con templanza, cuando lograron el empate. El final del primer tiempo fue algo más del Valdefierro, que probó con tiros lejanos que atrapó Cristian o se perdieron fuera.

Seguía el dominio alterno y tras el descanso volvió a tomar la manija el Actur, aunque otra vez le costaba en tareas ofensivas. El Valdefierro, bien posicionado, aunque no llegaba mucho, cuando lo hacía era con peligro. Dispusieron de un par de saques de esquina en los que rondó la posibilidad de volver a situarse por delante. Apretó mucho el Actur en los compases finales. Iker pudo tener el gol del triunfo a cinco del final pero a la media vuelta, no conectó el tiro con fuerza. Más clara aún fue otro disparo de Subías, tocado levemente por Kevin y que acabó en el larguero. La última opción llegó en una pelota que pasó por el área, pero la defensa sacó a córner.

Valdefierro: Eduardo, Mario, Guillermo, Gabriel, Daniel, Luis, Unai y Aarón. También jugaron: Marcos, Álvaro, Javier y Kevin (ps).

Actur Pablo Iglesias: Cristian, Adrián, Marcos, Ausere, Piñeiro, Sergio, Subías y Emmanuel. También jugaron: Santiago, Iker y Ricardo.

Goles: 1-0, min. 2: Guillermo. 1-1, min. 12: Emmanuel.

Árbitro: Balongo Arroyo.

ESCALERILLAS 1-4 AMISTAD

Escalerillas: Eduardo, Abibakr, Iker, Iván, Javier, Fabio, Alejandro y Muslim. También jugaron: Ronald y Aarón.

Amistad: Matei, Álvaro, Rubén, Saúl, Iker, Santiago, Longares y Corbinos. También jugaron: Gorka, Diego, Iván y Parfect (ps).

Goles: 0-1, min. 18: Santiago. 0-2, min. 31: Gorka. 0-3, min. 35: Longares. 1-3, min. 38: Javier. 1-4, min. 40: Longares.

Árbitro: Ceamanos Sobradiel.

Comentario: Décima victoria consecutiva del Amistad, que sigue sacando adelante sus compromisos con mucha firmeza. Esta vez le tocó doblar la rodilla ante el líder al Escalerillas, pero lo hicieron con la cabeza bien alta y después de haber planteado buena batalla. Le costó adelantarse a los de Diego García, porque el Escalerillas estaba muy bien situado, presionaba fuerte e intentaba estirarse cuando podía. Tuvo que ser en un saque de esquina mal despejado, donde llegase el 0-1, en un balón muerto que Santiago no desaprovechó.

Quizá pudo haber tenido otro decorado el choque si los del Parque Oliver no hubieran malogrado una clara llegada para haber empatado. Salvó el meta rojillo la intentona de Javier, y de segundas, Ronald no pudo perforar la meta. Vio las orejas al lobo el Amistad, que no estaba dispuesto a permitir más sustos, y con dos goles en cuatro minutos, casi aseguraba llevarse los puntos. Acortó diferencias el Escalerillas, gracias a Javier, que se giró y marcó, pero inmediatamente llegó el cuarto de los visitantes. Dispuso de un penalti a favor el Escalerillas, ya al final, pero no pudo anotarlo.

STADIUM CASABLANCA 8-4 OLIVER

Stadium Casablanca: Alberto, Gonzalo, Sisa, Valero, Álvaro, Miguel, Samuel y Javi. También jugaron: Nicolás y Marcos.

Oliver: Acher, Parra, Hugo, Álvaro Ros, Cristian, Pascu, Alonso e Iván. También jugaron: Unax, Nando, Samuel, Adrián y Andrés (ps).

Goles: 1-0, min. 3: Samuel. 2-0, min. 5: Álvaro. 3-0, min. 6: Samuel. 4-0, min. 13: Valero. 4-1, min. 15: Álvaro Ros. 5-1, min. 24: Gonzalo. 6-1, min. 32: Gonzalo. 7-1, min. 33: Miguel. 7-2, min. 36: Alonso. 8-2, min. 37: Javi. 8-3, min. 38: Alonso. 8-4, min. 40: Alonso.

Árbitro: Dabo Iranzo.

Comentario: Comprime más si cabe el Stadium Casablanca la pelea por la tercera plaza, una preciosa pugna a varias bandas, después de un convincente triunfo ante el Oliver, equipo que le precedía en la clasificación en cuatro puntos, que ahora se ven recortados a uno solo. Además de por la docena de goles que se registraron, que bien pudieron ser unos cuantos más, el partido respondió a las expectativas de dos conjuntos que apuestan descaradamente por el ataque, y en el que el Stadium volvió a mostrarse como un rodillo ofensivo. No resulta novedoso que hayan transcurrido pocos minutos desde el comienzo del partido y los verderoles vayan con varios goles de ventaja.

Este sábado no fue distinto y con otro monumental inicio, empezaban a superar al Oliver. Los azulgranas, vayan con el resultado que vayan, son fieles a su patrón, y siguieron con su juego de elaboración, aunque esta vez chocaron con la fuerte presión ejercida por el Stadium, que les permitió robar y llegar múltiples veces. Aunque el partido estaba bastante sentenciado en favor de los de casa, no perdió ni un ápice de interés por su plasticidad y las constantes llegadas a las áreas. Lo raro es que no llegaron más goles al final, porque el marcador definitivo pudo tener cifras de esas que no se ven. Destacar que el Stadium Casablanca es el segundo equipo, después del Montecarlo, que sobrepasa los 100 goles marcados, algo difícil de lograr, pero que habla muy bien de su juego de ataque.

EFB ALFINDÉN 1-3 BALSAS PICARRAL

EFB Alfindén: Fran, Nathan, Marcos, Álex, Raúl, Joel, Alfonso y Beltrán. También jugaron: Izan, Iván, Adrián, Celia y Mario (ps).

Balsas Picarral: Iván, Eric, Mario, Pablo, Aguarón, David, Javier y Hugo Sanz. También jugaron: Miguel, Mariñosa, Hugo Aguiló y Juan.

Goles: 0-1, min. 25: Juan. 0-2, min. 26: Pablo. 0-3, min. 31: Pablo. 1-3, min. 46: Fran.

Árbitro: Soler Lauroba. Amonestó al local Joel.

Comentario: Respira ya casi definitivamente el Balsas, justo en el día en el que su entrenador Ovidiu Tontsch cumplía una vuelta al frente de los suyos y parece que los avispas vivirán un final de curso tranquilo después de ganar en La Puebla de Alfindén a un equipo rojillo que pudo ponerse por delante, no lo logró, y además recibió goles en momentos de los denominados psicológicos, cuando más daño suelen hacer, situación que no pudieron acabar salvando. Primera parte muy disputada por ambos equipos, en la que los locales intentaban apretar arriba. Fruto de esa presión y tras un balón enviado al área, el árbitro decretó penalti a favor del Alfindén que no consiguieron transformar en gol.

Seguidamente volvió el Alfinden a tener una ocasión clara que tampoco termina en gol. Tanto perdón no iba a tener buenas consecuencias para sus intereses. Y es que el Balsas comenzó a llegar más a portería de su rival y tras una ocasión al larguero, terminando la primera parte se adelantaría en el marcador con el tanto de Juan. Tras la reanudación, los del Picarral hacían el segundo tras una falta que rechazaba en el palo y después acababa dentro del arco. Aunque el Alfindén lo siguió intentando, fue el Balsas el que se puso con un 0-3 insuperable. Los locales harían el gol del honor tras una falta ejecutada magistralmente por Fran para situar el definitivo 1-3.

STADIUM VENECIA 2-3 SANTO DOMINGO JUVENTUD

Stadium Venecia: Javier, Marcos, Burillo, Antonio, Nicolás, Marcos, Aryen y Erik. También jugaron: Leo e Izan (ps).

Santo Domingo Juventud: Guillermo, Bruno, José Manuel, Aarón, Samuel, Mario, Isaac e Iker. También jugaron: Santiago, Diego, Stanley y Manuel.

Goles: 0-1, min. 16: Samuel. 1-1, min. 26: Aryen. 2-1, min. 27: Aryen. 2-2, min. 45: Santiago. 2-3, min. 50+1: Santiago.

Árbitro: Cruz Marín.

Comentario: Tuvo muy cerca el Stadium Venecia el haber añadido algún punto más a su casillero, pero en el descuento, un gol increíble de Santiago, en un envío desde más allá del centro del campo que el viento fue envenenando en dirección al arco, con tal puntería que hizo que el balón se alojase en las mallas para desesperación de unos y alegría de otros.

Fue superior el Juventud en una primera mitad donde pudieron y debieron irse con una renta más grande de la que acumularon. No anduvieron acertados a la hora de rematar y a pesar de haber acreditado más méritos, con 0-1 concluían los primeros 25 minutos.

El Venecia pasaría de perder a ganar en un suspiro. Dos jugadas seguidas que Aryen mandaba a la red para acercar una posible segunda victoria de la temporada, ante un rival que no se le ha dado nada mal a los de Torrero, que ya puntuaron en el Joaquín González. Tras superar unos minutos de zozobra por el castigo encajado, el Juventud fue a por todas en la parte final del choque, y tras empatar en el 45, lograrían el triunfo en el añadido, en la jugada anteriormente mencionada.

El Ebro asalta San Gregorio

SAN GREGORIO 2-8 EBRO

San Gregorio: Adrián, Dani, Alfonso, Darío, Sika, Álvaro, Pablo y Héctor. También jugaron: Valverde, Abdel e Izan (ps).

Ebro: Iker, Villarroya, Yasser, Casado, Iker, Iván, Youssef y De la Rosa. También jugaron: Lorien, Guillermo, Adama y Jorge (ps).

Goles: 0-1, min. 5: De la Rosa. 0-2, min. 7: Youssef. 0-3, min. 10: Casado. 0-4, min. 12: Casado. 1-4, min. 14: Sika. 1-5, min. 25: De la Rosa, de penalti. 2-5, min. 27: Sika. 2-6, min. 44: Youssef. 2-7, min. 45: Youssef. 2-8, min. 49: Iván.

Árbitro: Medel Vicente.

Comentario: Avisó el Ebro de sus intenciones desde el silbatazo inicial. Fue una jugada rápida, de varios pases de calidad, que el meta local pudo desbaratar. Solo sería el preludio de unos minutos demoledores de los arlequinados, en los que con Iván situándose de pasador y asistiendo a las bandas por donde aparecían los extremos, los acercamientos se multiplicaban uno tras otro. Así, no es de extrañar el 0-4 conseguido en tan solo diez minutos. Era imposible seguir con el listón de juego tan alto, por lo que el

San Gregorio encontró un resquicio para poder entrar a un partido donde hasta entonces no le habían dejado hacer nada. Después de un par de buenas intervenciones de Iker, era Sika el que daba al botón de arranque de los de La Azucarera.

El Ebro amplió su ventaja en la última jugada del primer tiempo, al transformar De la Rosa una pena máxima señalada por mano. El segundo tiempo arrancó con un golazo de Sika, que de potente trallazo, hacía el segundo tanto suyo como de su equipo. Pudo ponerse a solo dos goles de desventaja el San Gregorio, en una vaselina de Pablo que se perdió por encima de la portería. Tras una fase algo más calmada, el Ebro volvió a avivar el encuentro al final. Youssef firmaba dos tantos más para lograr un merecido triplete por su buen trabajo realizado, e Iván, que andaba buscando marcar desde hacía rato, lo lograba. Otro buen partido arlequinado, que parece enderezar el rumbo perdido.

MONTECARLO 5-1 VILLANUEVA

Montecarlo: Izan, Iannis, Lucas, Escalona, Garcés, Zenzano, Sancho y Yarón. También jugaron: Tena, Mateo, Tello, Gianluca y Adrián (ps).

Villanueva: Nicolás, Demian, Lorenzo, Pedro, Lahoz, Abad, Rodrigo y Lorien. También jugaron: Mateo, Jonás, Erik y Javier (ps).

Goles: 0-1, min. 2: Lorenzo. 1-1, min. 6: Yarón. 2-1, min. 10: Zenzano. 3-1, min. 24: Mateo. 4-1, min. 30: Lucas. 5-1, min. 46: Sancho.

Árbitro: Méndez Fuertes.

Comentario: El Montecarlo supo reponerse del susto inicial, con el gol del Villanueva nada más empezar, para continuar con el codo a codo con el Amistad. Buena actuación de los rojillos, que superaron a un rival que tiene bastante peligro. Podía parecer, al igual que sucedió en la primera vuelta, que el duelo con el Villanueva iba a ser otro dolor de cabeza para el Montecarlo cuando Lorenzo engatillaba desde fuera del área el 0-1. Pero esta vez los rojillos quisieron despejar todo tipo de dudas, y no tardarían mucho más en voltear el resultado a su favor, por lo que a los diez minutos, se situaban por primera vez por delante, algo que ya no abandonarían hasta la conclusión.

La ventaja iba a adquirir mayor solidez en la última acción del primer tiempo, cuando Mateo, de tiro cruzado, situaba el 3-1, con el que ambos se marcharon a vestuarios. La reanudación trajo otro gol más, el cuarto del Montecarlo, que ya si, encauzó definitivamente la victoria. Llegó en un remate algo raro desde el área pequeña, pero que entró, que a la postre es lo importante. Aún yendo con una ventaja importante, no se desenchufaron los de Juan Guerrero, que siguieron aplicando intensidad a sus acciones. Aunque algunos remates fueron al palo y al larguero, acabó entrando el quinto de la tarde, en una jugada colectiva de calidad, que Sancho culminó, aunque Nicolás tocó algo, pero no lo suficiente.

HERNÁN CORTÉS-EL OLIVAR (Martes 10, 18.15)

Comentario: Descansaron Hernán Cortés y El Olivar durante el largo puente de la cincomarzada y dejaron pendiente su enfrentamiento para esta próxima semana en el García Traid. Momentos distintos los que están atravesando unos y otros. Muy dulce el del Hernán, que ha vencido cuatro de sus últimos cinco partidos y mira de reojo el poder acabar la liga entre los cuatro primeros, mientras que El Olivar confía en poder romper la sequía de triunfos que le está acompañando en el 2020, donde todavía no ha podido vencer.

