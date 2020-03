El Huesca B vence y amplía distancias con el Sabiñánigo tras su derrota en Alagón

Resumen de la jornada: El Huesca B prolonga su buen estado de forma con una victoria ante el Magallón, lo que le permite acabar la jornada cómodamente colocado como líder. Además el Sabiñánigo se ha dejado tres puntos en Alagón, tras caer derrotado por (2-1), lo que le deja a siete puntos del líder. Por su parte, el Santa Anastasia vuelve a la senda de la victoria con una trabajada victoria ante la Peña Fragatina por (2-0), lo que le coloca a nueve puntos del líder. En la cuarta plaza, el Peñas Oscenses ha caído tras nueve jornadas sin conocer la derrota y se descuelga de la pelea por el podio de la categoría por momentos.

Destaca la victoria del Actur Pablo Iglesias. El cuadro rojiblanco consigue así una victoria tras nueve jornadas sin sumar los tres puntos. Además el Villa de Alagón también consigue una gran victoria ante uno de los mejores equipos de la categoría, el Sabiñánigo, cosechando cuatro victorias en los últimos cinco encuentros. Por su parte, el Mallén suma un punto más a sus registros.

El Zaragoza 2014 y el Delicias escapan del descenso; caen el Biescas y la Peña Fragatina

Jornada de victorias en los equipos metidos en la pugna por la salvación. El Delicias y el Zaragoza 2014 salen del descenso, tras llevarsesendas victorias tras doblegar a la Peña Ferranca y al Peñas Oscenses respectivamente. El San Lorenzo queda muy tocado tras su recibimiento al Pablo Iglesias, ya que cae a la ènúltima posición de la tabla. Por su parte, el Mequinenza se queda como colista con 11 puntos tras un empate ante el Tardienta.

Partido destacado: HUESCA 2-0 MAGALLÓN: El Huesca prolonga su buen momento de forma

El Huesca, líder del grupo I de Regional Preferente, prolonga su buen momento de forma tras batir al Magallón por dos tantos a ceros. Los azulgranas suman así su sexto triunfo consecutivo, mientras que los del Campo de Borja viven una dinámica totalmente distinta, ya que no puntúan desde el 2 de febrero.

Los locales dominaron de principio a fin el encuentro, aunque les costó deshacer el entramado defensivo que planteó el Magallón. Durante la primera mitad, la solidez defensiva visitante evitó que hubiera apenas ocasiones de peligro, teniendo que recurrir el conjunto oscense al balón parado para intentar deshacer el empate inicial. Los visitantes, por su parte, tuvieron una salida a la contra que no encontró el premio del gol.

La tónica del partido no cambió tras el paso por los vestuarios y el Huesca 'B' prolongó su control

La tónica del partido no cambió tras el paso por vestuarios, con el Huesca dominando el choque y el Magallón defendiéndose y esperando salidas a la contra o jugadas a balón parado para crear peligro. Los azulgranas empezaron a tener opciones para abrir la lata. Pumareta intentó batir por debajo a Tabuenca con escaso éxito. Ya en el minuto 70, el debutante Hernando aprovechó un balón en profundidad para romper la igualada. 4 minutos más tarde, Pueyo dobló la diferencia de la misma forma, dejando el encuentro prácticamente sentenciado y pasando a controlar el partido sin generar ocasiones pero sin sufrir sobresaltos.

Huesca B: Otin, Figueras, Fonte, Nogueras (Villellas, 86), Espierrez, Arnedillo, Ojeda (Hernando, 60), Calvo, Pumareta (Arnedillo, Abizanda y Cabrero (Pueto, 70).

Magallón: Tabuenca, Falcón, Broto, Aibar, Pardo (Ibáñez, 73), Segura (aparicio, 73), Aznar (Roy, 41), Aznar, Pardo, De Pablo y Yuste (Bernia, 63).

Goles: 1-0, min 70: Hernando. 2-0, min 74: Pueyo.

Árbitro: Villacampa Coiduras. Amonestó al visitante Broto.

ZARAGOZA 2014 2-1 PEÑAS OSCENSES: Trabajada victoria del Zaragoza 2014

Zaragoza 2014: Mayo, MIlovanovic, Stokic (Camacho, 55), Ferreira, Broto (Rodrigo, 80), El Harifi, Fernández (Naval, 89), Vidal, Rodríguez, Cortés y Gracia.

Peñas Oscenses: Campo, López, Buil, Porroche, Puertolas (Ramos, 80), Ninah, Arellano (Gómez, 71), Lasaosa, Pascual, Muñoz (Muñoz, 68) y Diallo.

Goles: 1-0, min 69: Milovanovic. 2-0, min 80: Gracia. 2-1, min 85: Pascual.

Árbitro: Hincapie Huertado. Amonestó a los locales Ferreira, Gracia, El Harifi, Fernández y Naval y a los visitantes Diallo, Ramos, Puertolas y Buil.

Comentario: el Zaragoza 2014 recupera sensaciones y vuelve a encadenar dos victorias. Gran resultado de los de Tarongi, que escapan de los puestos de descenso por el momento. Arrancó el choque con dominio de los visitantes, que efectuaron un buen juego trenzado, si bien con el paso de los minutos se fueron haciendo con el control del choque hasta el descanso. En la segunda mitad, buen arranque de los locales, que se adelantaron a los 69 minutos del choque. En la recta final, los zaragocistas ampliaron la renta en un saque de esquina. En el 85 los visitantes recortaron distancias en una jugada por la banda derecha culminada por Pascual. En el descuento le toco sufrir al cuadro local.

ZUERA 1-0 CASETAS: Victoria de los locales 'in extremis' gracias a un gol de Ligorred

Zuera: López, López, Marco, Esparza (Cartie, 66), Ligorred, García, Gracia (Cestero, 59), Hernández, Sanjuan, Deza y Negredo (Cabanes, 54).

Casetas: Laborda, Abad (Buil, 59), Palacios, Ballestín, Beltrán, Pérez, Guerrero (Esapa, 81) (Ropero, 89), Gil, Cagide, Vidal y Da Costa.

Goles: 1-0, min 89: Ligorred

Árbitro: Estallo Alcubierre. Amonestó a los locales Ligorred, López y a los visitantes Laborda y Guerrero.

Comentario: Victoria del Zuera 'in extremis' ante el Casetas por (1-0) en un encuentro que se decidió gracias a una acción de Ligorred en el 89. El partido se mantuvo abierto hasta entonces. En la primera mitad, apenas hubo ocasiones. Los visitantes se mantuvieron replegados con sus cinco de atrás, mientras que buscaron envíos largos a sus dos puntas. En la segunda mitad, el Casetas aun se replegó más y fue una segunda parte dominada de principio a fin por los locales. En una segunda jugada, Ligorred remataba al fondo de la red con la cabeza para dar los tres puntos a los locales.

TARDIENTA 1-1 MEQUINENZA: Un gol de Oprea da el empate al Mequinenza

Tardienta: Cervello, Laborda, Quílez, Mendoza (Dias, 57), Puri, Okon, Lorente (Beytat, 71), Hernández, Perales (Murillo, 87), Rodrigo (Bombini, 64) y Rami (Torres, 80).

Mequinenza: Mebengue, Obiol, Campo, Novials, Soler, Bassoum, Oprea (Campo, 82), Domingos, Cabrera, Latorre y Mendes.

Goles: 1-0, min 23: Rami. 1-1, min 75: Oprea.

Árbitro: Pérez Navarro.

Comentario: Los verdes volvieron a dar la cara a pesar de las circunstancias y firman un buen juego que se ve recompensado con un punto. Algo que permite al Mequinenza afrontar los partidos próximos con mejores ánimos tras dejarse varios puntos en los últimos minutos de las pasadas jornadas. El Tardienta se adelantó a los 23 minutos por mediación de Rami, pero el Mequinenza no se vino abajo, e incluso se hizo con el control del choque en varias fases del partido. Los verdes consiguieron la igualada en el 75 con un tanto se Oprea. A diferencia de en otras jornadas, los verdes supieron amarrar el empate.

VILLA DE ALAGÓN 2-1 SABIÑÁNIGO: El Sabiñánigo se descuelga de la pelea por el liderato.

Villa de Alagón: Giménez, Ibáñez, Iglesias, Ade, Montllor, Sanz, Aladrén, Manresa, Leonar (Castro, 88), Lavilla (Fernández, 77) y Ávila (Bernal, 68).

Sabiñánigo: Vargas, Grasa, Suleiman (López, 78), Cabrero, Villar (Alcoba, 78), Herranz, Rodríguez (Toro, 67), Barrendo, Blasco, Zamora (García, 67) y Gorgas.

Goles: 1-0, min 12: Iglesias. 1-1, min 27: Berrendo. 2-1, min 54: Lavilla.

Árbitro: Ruíz Nuez. Amonestó a los locales Manresa, Iglesias, Aladrén, Ávila y Lavilla y a los visitantes Berrendo y Grasa.

Comentario: el Sabiñánigo se descuelga de su pelea por el liderato tras caer ante un gran Villa de Alagón en un partido muy intenso. El cuadro local avisó en los primeros minutos con una ocasión muy clara de Leonar. Poco después, Iglesias adelantó a los locales con una gran acción a lo largo de su banda culminada con una sutil definición. El Sabiñánigo busco sus oportunidades con envíos largos y a balón parado, aunque sin éxito. En el minuto 27, Berrendo igualaba el choque con un remate de cabeza. En la segunda mitad, buen arranque del Villa de Alagón. que se volvía a poner por delante tras una gran triangulación. En la recta final los locales sufrieron considerablemente, si bien la férrea defensa de los locales impidió al Sabiñánigo sacar al menos un punto.

SAN LORENZO 1-2 ACTUR PABLO IGLESIAS: Remontada a domicilio del Actur para volver a la senda de la victoria.

San Lorenzo: Gaibor, Aranda (Claraco, 76), Beired, Santiago (Blasco, 54), Alonso, Arnal, Latorre, Sampere (Sierra, 70), Mirallas, Claraco y Juste.

Actur PI: Martín, Maqueda, Tabiche (Piñero, 59), Guillén, Marín, Frias (Herrejón, 59), Diest, Maqueda (Avellana, 90), Serrano, Burgui y Sebbar (García, 85).

Goles: 1-0, min 5: Claraco. 1-1, min 66: Piñero, de penalti. 1-2, min 80: Diest.

Árbitro: Civiac Escudero. Amonestó a los locales Latorre, Arnal y Claraco y a los visitantes Avellana, Sebbar, Montanel, Maqueda, García y expulsó a Herrejón.

Comentario: EL Actur Pablo Iglesias se lleva tres puntos fundamentales ante un San Lorenzo que sale muy tocado de este encuentro, quedando relejado a la penúltima posición. El San Lorenzo se adelantó a los cinco minutos de partido con un gol de Claraco fruto de un balón lateral. Desde ese instante, el San Lorenzo se replegó a su campo y dificultó todo lo posible el juego de los rojiblancos. Sin embargo, los de Alfredo Alba no se amedrentaron y Sebbar tuvo la primera ocasión clara para los visitantes. Instantes después, otro disparo de los visitantes sale rozando el palo. . En la segunda mitad, los rojiblancos salieron a por el empate, si bien se vieron superados por el gran arranque de los locales. En el 63, los rojiblancos se quedan con uno menos, si bien no les afecto y propició que jugasen como un equipo muy compacto. En el minuto 66, Piñero anotó el gol del empate desde los once metros y ponía el partido donde quería el Pablo Iglesias: con casi media hora para tratar de llevarse la victoria. Lo consiguió en el 80, con un gol de Diest a la salida de un córner.

BIESCAS 1-1 MALLÉN: Reparto de puntos en un encuentro que no sentenció el Biescas cuando tuvo oportunidad

Biescas: Oliván, Pérez, Giménez, Granada, Urieta, Aso (Andreu, 68), Navarro, Fañanas, Lorenzo(Marín, 65), Molano y Lardíes.

Mallén: Santa Eugenia, Pamplona, Traoré (Mancia, 46), Abián (Galusca, 46), González (Puértolas, 87), Eworo, Añaños (Fraca, 71), Bermejo, Martínez (Moreno, 46), De la Fuente y Pascual.

Goles: 1-0, min. 3: Molano. 1-1, min. 78: Pamplona.

Árbitro: Ezquerra Novales. Amonestó a los locales Lorenzo, Aso y Navarro y a los visitantes Abián, Eworo y Mancia.

Comentario: Partido dominado por el Biescas que, al no haber sido capaz de sentenciarlo, acabó empatando el Mallén en los últimos compases. A los pocos minutos de iniciarse el encuentro, Giménez botó una falta que Molano se encargó de mandar al fondo de la portería defendida por Santa Eugenia. El conjunto pelaire dominó el choque evitando que los visitantes crearan peligro y con opciones de aumentar su ventaja en dos acciones de Molano y Fañanas que no se materializaron en gol. Una vez reanudado el partido, el encuentro se descontroló, aunque no se dieron ocasiones claras de gol hasta que el Mallén colgó una falta desde el centro del campo que Pamplona materializó en el tanto de la igualada. El Biescas trató de deshacer el empate en jugadas a balón parado. Fañanas tuvo la última oportunidad de los locales con un disparo que exigió una buena respuesta de Santa Eugenia para acabar de firmarse el empate.

DELICIAS 1-0 PEÑA FERRANCA: Un gol de Luis Bro da tres puntos muy trabajados al Delicias.

Delicias: García, Foz, Esteban, Sánmchez, Millán, Navales (García, 75), Luis, Pina (Bezares, 82), Pilaces, Gracia (Nguema, 62) y García.

Peña Ferranca: Callizo, Pera, Valera, Peruga, Rausell (Pla, 53), Conde (Lasheras, 58), Arroyos, Trallero, García, Guaus (Arilla, 75) y Cabrero (Naya, 75).

Goles: 1-0, min 12: Luis.

Árbitro: Ceamanos Sobradiel. Amonestó a los locales Sánchez, Pilaces, García y Luis.

Comentario: El Delicias consigue una trabajada victoria en su recibimiento a la Peña Ferranca. El arranque de partido fue muy igualado, aunque la primera ocasión clara de partido no se hizo esperar. La Peña Ferranca pudo adelantarse a los cinco minutos. Con el paso de los minutos, el Delicias se fue haciendo con el encuentro y tuvieron numerosas ocasiones. A los doce minutos, Luis Bro se adelantó a los 12 minutos con un espectacular disparo. La tónica general se mantuvo en los minutos restantes de la primera mitad, con control del Delicias. Sin embargo, a partir de de la segunda parte, la Peña Ferranca se hizo con el encuentro y el colegiado anuló un tanto a los visitantes por fuera de juego. El Delicias se dedicó a defender los minutos restantes para no dejar escapar los tres puntos.

SANTA ANASTASIA 2-0 PEÑA FRAGATINA

Santa Anastasia: Aguilar, Les, Ros, Compaired (Almuzara, 63), Murillo (Soteras, 75), Oliva (Miana, 84), Cortés, Cardiel, Recio (Asensio, 70), Villar y Maqueda.

Peña Fragatina: Presa, Cartagena (Jover, 64), Orus, Sanz, Espitia, Montull, Roca (Polo, 59), Ortega, Polo, Quibus y Foncillas (Sánchez, 73).

Goles: 1-0, min 47: Murillo. 2-0, min 50: Recio.

Árbitro: Moraru Alexandru. Amonestó a los locales Cortés, Ros y Oliva y a los visitantes Ortega, Quibus, Polo, Polo, Ponti, Del Ríos y Orus.

Comentario: El Santa Anastasia se lleva tres puntos con mucho mérito gracias a dos buenas acciones de Murillo y Recio, separadas por tres minutos, en el arranque de la segunda mitad. En la primera parte, descontrol absoluto, con gran presencia de acciones a balón parado donde los dos equipos buscaron aprovechar las segundas jugadas. En la segunda mitad, Murillo a abrió el marcador con un sensacional disparo desde fuera del área. En el minuto 50, Recio culminó una jugada por la banda para ampliar distancias. La Peña Ferranca introdujo cambios en el terreno de juego y buscó constantemente los envíos largos a la espalda de la defensa. El Santa Anastasia pudo cerrar el choque al contragolpe.

