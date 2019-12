Los errores condenan al Mequinenza ante la Peña Ferranca

El Mequinenza recibía en “Las Rías” al Peña Ferranca. Un choque en el que los locales presentaban un equipo de circunstancias por las lesiones y las expulsiones del pasado fin de semana en el que se enfrentaron a Peña Fragatina, incluida la del entrenador Luis Viu que ha visto el partido desde la grada. Finalmente, (0-3) para la Peña Ferranca ante un Mequinenza que terminará el año como colista

Un enfrentamiento que ha comenzado bastante igualado con los visitantes intentando romper la defensa local con desplazamientos largos buscando a Lasheras y Cabrero pero que los locales controlaban no sin alguna que otra dificultad. El Mequinenza desaprovechaba una clarísima doble ocasión en una larga jugada que se producía en el minuto 7 y en la que primero Fatty y después Diego fallan ante la desesperación de los aficionados que ya cantaban el primer gol.

Las cosas se complicaban en el minuto 15 con el tanto de Cabrero para los visitantes tras un saque de una falta que no bloca el meta local Montero, que debutaba. El Mequinenza no se descompuso y fue a por el empate que estuvo a punto de llegar en el 17 cuando Diego remata alto un pase de Cristian. La Peña Ferranca intentó a provechar que los locales estiraron líneas para aumentar la distancia en el marcador pero un acertadísimo Montero, a pesar del error en el primer gol, salvó a su equipo en al menos 3 ocasiones. No pudo hacer nada en un mal despeje de la defensa en el 44 que recoge Peruga libre de marca y hace subir el segundo al marcador.

La Peña Ferranca consiguió una buena renta antes del descanso

Un tanto que marcó a los locales que no supieron reaccionar en la segunda mitad, que lo intentaron desde lejos pero sin fortuna, y en la que debutaron dos jugadores locales Óscar y Assane. La Peña Ferranca se dedicó a controlar el partido y a intentar aprovechar los problemas en la zaga que tenía el Mequinenza pero sin fortuna hasta el minuto 80 en el que, de falta directa, Peruga hacía subir el tercer y definitivo gol, el segundo en su cuenta particular.

El Mequinenza acaba el año antes del parón Navideño con una nueva derrota y colista de la categoría con 7 puntos. La próxima jornada, que se disputará el 12 de enero, los verdes se enfrentarán al Mallén.

Ficha técnica:

Mequinenza: Montero, Aarón, Fatty (Gonzalo, 63), Diego (Assane, 79), Toni, Joel, Mario, Pau, Sergio, Cristian (Brahim, 46), Mamadú (Óscar, 60)

Peña Farrenca: Callizo, Valera, Peruga, Naval, Lasheras (Naya, 83), Marquina (Lalueza, 61), Conde, Arroyos, Trallero, Guaus (Arilla, 78), Cabrero (Pla, 70)

Goles: 0-1, min 15: Cabrero. 0-2, min 44: Peruga. 0-3, min 80: Peruga.

Árbitro: Perdiguer Pérez. Amonestó a los locales Soler, Castro y Obiol y a los visitantes Guaus, Valera, Naval y Pla.

