Tablas sin goles entre Villa de Alagón y San Lorenzo

Empate a cero goles en el campo de La Portalada entre el Villa de Alagón y el San Lorenzo Flumen. Los primeros veinte minutos estuvieron marcados por pérdidas de balón e imprecisiones por parte de ambos conjuntos, sin que ninguno llegara a ser capaz de hacerse con el control de las manijas del partido. Los instantes finales de la primera parte estuvieron controlados en mayor parte por el San Lorenzo Flumen, que tuvo un par de internadas en el área y obligaron al guardameta Giménez Navarro a tener que emplearse a fondo. Aún así, la defensa local demostraba su poderío a la hora de despejar el juego aéreo.

Segunda parte, más ímpetu del Villa de Alagón

En la segunda parte, el Villa de Alagón salió con otra cara, y espoleado por su grada, metió el miedo en el cuerpo a los visitantes en dos grandes combinaciones en un intervalo de diez minutos. Este dominio no se traducía en ocasiones. El tramo final del encuentro fue un quiero y no puedo por parte de los dos equipos. Las defensas se imponían a los ataques, por lo que el marcador inicial no se movió.

Villa de Alagón CF: Giménez Navarro, Aladrén Mozota, Laviña Marquina, Ibáñez Alonso, Montllor Rueda, Manresa Lucas, Fernández Vázquez (Bernal Fernández, 57), Sanz Redondo, Leonar Sánchez, Botero Cardona (Palacios Laserrada, 78) y Ávila Suárez (Iglesias Ostalé, 43).

San Lorenzo Flumen UD: Gaibor Aranda, Blasco Martínez, Pardo Sanagustín, Aranda Montes, Peralta Casais, Santiago Ferrer, Alonso Claver, Arnal Giménez, Sampere Zamora, Claraco Hernández (Latorre Viu, 78) y Juste Enríquez.

Goles: No hubo

Árbitro: Alejandro Ruiz Sumelzo, Adrián Martínez Romo y Rubén Jiménez Cebolla. Amonestaron con cartulina amarilla a los jugadores del equipo local Antonio María Fernández Vázquez, José Ignacio Iglesias Ostalé, Víctor Manresa Lucas, Carlos Montllor Rueda e Iván Ibáñez Alonso. Del mismo modo, fueron amonestados por el conjunto visitante Pablo Sampere Zamora, Adrián Arnal Giménez y David Claraco Hernández.

