Irene Burillo: "Estoy dando el mejor nivel de mi carrera"

¡Vaya días está viviendo en París!Ha sido una semana increíble. Llegué el jueves pasado para prepararme bien y estar con confianza. Todas las jugadoras a las que me iba a enfrentar tenían mejor ranking que yo, así que salía a dar mi mejor tenis y a disfrutar.

No había jugado nunca la previa de Roland Garros.No, nunca había competido aquí, pero se me ha dado genial. Me he encontrado comodísima en la pista.

¿Cómo ha sido su tenis en estos tres partidos de previa?He tenido muy claro mi patrón de juego y mentalmente he estado muy positivo, aceptando todo mejor que otras veces. He estado con mucha confianza.

Sus rivales han sido duras, pero ha ganado los tres partidos sin ceder un solo set.Contra la francesa Monet no había jugado, sabía que es jugadora muy dura y sólida, pero que me iba a dejar jugar mi tenis. Había otras jugadoras que no quería de ninguna manera, con ella me sentí muy bien. Al principio muy nerviosa, pero fui cogiendo ritmo, vi que la pelota bota mucho y eso me gusta a mi porque me daba tiempo a coger mi derecha. En la segunda ronda la eslovena (Veronika Erjavec) venía haciendo resultados increíbles, ganando torneos, con mucho ritmo... Fue más duro de lo que refleja el resultado, gané por detalles, pero estuve valiente y con confianza. El tercero fue contra una jugadora muy experimentada (la suiza Jill Teichmann), que fue 20 del mundo. Yo estaba haciendo un partido de 10, pero ella intentó alargar el partido y me puse nerviosa porque no había estado nunca en esa situación. Al final pude jugar tranquila y me salió un ‘tie break’ increíble.

¿Pensaba que le podían salir unos partidos así?Si me lo hubieran dicho a principio de semana, me hubiera sorprendido muchísimo, hubiera dicho que era complicadísimo. Pero después del primer partido, con tan buenas sensaciones, sí lo vi posible.

Y ahora, a la ronda final de Roland Garros.Hoy estamos de día de descanso, mañana a entrenar y jugaré el domingo, lunes o martes, dependiendo del sorteo. Me pueden tocar rondas durísimas, pero lo que venga vendrá y lo afrontaremos lo mejor posible.

¿Está en su mejor semana?Quizá solo a la altura del Mutua Madrid del año pasado. Pero este es mayor, es el mayor logro que he conseguido tanto a nivel económico como a nivel de puntos.

¿Y a nivel de juego?También, me he sentido mejor que nunca, estoy dando el mejor nivel de mi carrera. Sobre todo por la confianza que me ha dado ver que estaba ahí, que me lo he ganado.