Blasco por Martos, única modificación en el once de la SD Huesca frente al Racing

La SD Huesca se enfrenta a una oportunidad de oro para dejar prácticamente atada la permanencia. Lo hará si gana al Racing de Santander en El Alcoraz (16.15) y Alcorcón y Amorebieta no suman los tres puntos. Pese a ello, todo lo que puede hacer el conjunto de Antonio Hidalgo no es otra tarea que la de obtener el triunfo. Para ello, el técnico azulgrana ha introducido una única novedad en el once inicial respecto al último encuentro, cuando salieron victoriosos en Elche (0-3). Jérémy Blasco regresa a la titularidad en detrimento de Martos. Lo que no variará será el esquema, que se mantendrá en el 1-5-4-1.

En el otro lado del campo estará dispuesto un serio aspirante al play-off. El Racing de Santander, sexto con 61 puntos, buscará una victoria necesaria que le acerque el objetivo de la promoción de ascenso a falta de dos encuentros que quedarán por disputar. Para ello, José Alberto López, técnico del cuadro cántabro, ha apostado por un total de dos variaciones en el once. El central Germán y el lateral derecho Dani Fernández vuelven a la titularidad en lugar de Alves y Sangalli. El conjunto visitante saltará al césped de El Alcoraz con la siguiente formación: 1-4-2-3-1.

Alineaciones del SD Huesca - Racing de Santander

La SD Huesca comenzará el partido con Álvaro Fernández; Vilarrasa, Blasco, Pulido, Loureiro, Nieto; Sielva, Balboa, Kento, Hugo Vallejo; Elady.

El Racing de Santander iniciará el encuentro con Ezkieta; Saúl, Germán, Manu, Dani Fernández; Morante, Aldasoro, Íñigo Vicente, Lago Junior, Mboula; Arana.

La parroquia altoaragonesa no quiere esperar una semana más para certificar la permanencia, después de haberse visto salvada y, pocos días más tarde, abocada al descenso sin posible vuelta de hoja. La fundamental victoria del pasado domingo en el Martínez Valero le dio alas y moral al equipo para continuar con fuerza y convencimiento hacia el objetivo pero, sobre todo, tres puntos que, a estas alturas de temporada, pueden significar la salvación.

Situado en la 17ª plaza con 45 puntos -a cuatro del descenso que lo marca el Alcorcón y Amorebieta con 41-, los azulgranas quieren que el objetivo quede finiquitado este mismo fin de semana, por lo que la única opción que contempla Antonio Hidalgo y sus pupilos es la de sumar los tres puntos. Y no estarán solos. Un Alcoraz hasta la bandera apretará una vez más para que los once futbolistas sientan de cerca el apoyo, el ánimo y la ayuda del jugador número 12.

El preparador catalán pondrá todos los medios para que así sea y, para ello, contará con una lista compuesta por 23 jugadores, en la que destaca la vuelta de Gerard Valentín -tras haber superado severas molestias en sus isquiotibiales- y la presencia de Nacho García, futbolista del filial: Álvaro Fernández, Juan Pérez; Gutiérrez, Nacho García, Jorge Pulido, Loureiro, Nieto, Blasco, Vilarrasa, Gerard Valentín; Kortajarena, Kento, Balboa, Javi Martínez, Sielva, Mier; Hugo Vallejo, Joaquín, Bolívar, Tresaco, Iker Gil, Elady y Obeng.

No menos necesidad -para un objetivo de mayor grandiosidad- ostenta el cuadro verdiblanco, que persigue su particular objetivo del play-off después de lograr el ascenso a la categoría de plata en mayo de 2022. Para el encuentro de esta tarde, José Alberto López recupera a Peque -segundo máximo goleador de la categoría con 18 tantos- y a los zagueros Dani Fernández y Mario García. Con el que no podrá contar el técnico asturiano será con Marco Sangalli, que vio la quinta amarilla en el último encuentro, ni con Álvaro Mantilla a causa de una lesión que le asola desde hace un par de meses.

De igual modo, la convocatoria del Racing de Santander está conformada por 23 jugadores: Ezkieta, Parera; Manu, Juan, Saúl, Mario García, Rubén Alves, Germán, Dani Fernández, Pol Moreno; Íñigo, Andrés, Aldasoro, Morante, Grenier, Íñigo Vicente; Ekain, Mboula, Lago Junior, Arana, Peque, Jeremy, Baturina.

El árbitro principal designado para el encuentro es Miguel González Díaz (Comité Asturiano). Estará acompañado en bandas por Daniel Novoa Hernández y Aitor Moleón Cuenca, y acompañado en el VAR por Daniel Jesús Trujillo Suárez (Comité Tinerfeño).