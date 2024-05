SD Huesca-Racing de Santander: el día de la victoria decisiva

Tiene que ser ya. La SD Huesca no quiere esperar más a la permanencia, que pareció alejarse durante el mes negro de las cuatro derrotas y se toca con la punta de los dedos tras el 0-3 en Elche. La salvación pasa este sábado por El Alcoraz y la intención de los azulgranas es agarrarla y no soltarla. El requisito principal es ganar al Racing de Santander (16.15, La Liga TV Hypermotion 2). Con 48 puntos debería bastar, aunque aún habrá que mirar a lo que pase con el Alcorcón y el Amorebieta. Las cuentas, dentro de su sencillez -ganar y que no lo hagan los otros-, exigen una actuación perfecta ante un rival que mira ilusionado la posibilidad de regresar a Primera.

En este cruce de aspiraciones, el estadio ha de ser diferencial. Es paradójico que la SD Huesca pueda alcanzar el objetivo del curso, después de mil y una dificultades, allí donde más endeble se ha mostrado. Es el peor conjunto local y ha encadenado dos derrotas dolorosas frente a Real Zaragoza (1-2) y Real Oviedo (0-2) de las que aspira a recuperarse en el día más propicio. Aventaja en cuatro puntos más el golaverage a Alcorcón y Amorebieta, los dos conjuntos que abren los puestos de descenso, y más que estar pendiente de sus tropiezos lo ha de estar de sí misma. Todavía restarían dos balas más con la visita al Cartagena, que ya tiene la permanencia rubricada, y el cierre con el Levante de nuevo en casa.

Los de Antonio Hidalgo recuperaron a tiempo su versión más fiable, inaccesible en defensa y sorprendentemente efectiva, pues sus tres disparos entre palos terminaron en goles. Con una vuelta de tuerca más defensiva, espantaron los fantasmas de las cuatro derrotas anteriores. Superado el susto, sobrevive el mérito de no haber vuelto a pisar los puestos de descenso desde la jornada 24. La SD Huesca sacó la cabeza a comienzos de febrero y ha disfrutado desde entonces de una situación envidiable para muchos, en la que lo normal era desfallecer en algún momento y lo extraordinario, las 11 jornadas sin perder y las 18 porterías a cero que acumula Álvaro Fernández.

La situación de Óscar Sielva y su hipotética presencia en el partido ha supuesto la gran inquietud de la semana. Se le puso a prueba en el último entrenamiento y el resultado no fue bueno. El centrocampista catalán saltó al césped acompañado por el responsable de los servicios médicos, Fernando Sarasa, para realizar carrera continua y se tuvo que detener a los pocos segundos con visibles molestias en el pie izquierdo y rostro de pocos amigos para regresar al vestuario.

La herida que sufrió en el encuentro ante el Elche, y que forzó a coser su tobillo después del pisotón de Mourad con 12 puntos de sutura, había mantenido a Sielva al margen y sembrado la duda en Antonio Hidalgo, expectante por la situación de uno de sus puntales. Las perspectivas han girado hacia el pesimismo contra la voluntad del propio jugador, dispuesto a saltar al césped para medirse a los cántabros. En todo caso, el entrenador azulgrana dispone de alternativas para cubrir la ausencia de Sielva, que se perdió por sanción las visitas al Racing de Ferrol y el Real Valladolid en plena racha negativa de derrotas en el último mes.

Respecto a la pasada jornada, Hidalgo podría dar cabida en el once a Javi Martínez, que en ausencia de Sielva acompañaría a Álex Balboa, propulsado por una buena actuación y su gol, el primero como profesional, y Kento Hashimoto, autor del segundo tanto con un zurdazo estratosférico.

Los azulgranas contarán con la ausencia del central Iván Martos, que cumplió ciclo de cinco amonestaciones con la amarilla del Martínez Valero, y regresará después de dos jornadas lesionado Gerard Valentín, que puede modificar el esquema de la SD Huesca si Hidalgo considera que puede ser titular. Blasco apunta a relevar a Martos, con Loureiro y Vilarrasa de nuevo como carrileros y Nieto, Jorge Pulido y el francés en el eje de la zaga.

Posibles alineaciones

SD Huesca: Álvaro; Nieto, Loureiro, Pulido, Vilarrasa, Kento, Balboa, Javi Martínez, Valentín, Vallejo y Elady.

Racing: Ezkieta; Dani Fernández, Manu Hernando, Germán, Saúl, Iñigo Sainz-Maza, Morante, Mboula, Iñigo Vicente, Peque y Arana.

Árbitro: González Díaz (Comité Asturiano).

Estadio: El Alcoraz (16.15, La Liga TV Hypermotion 2).