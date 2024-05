La SD Huesca pasa por encima del Elche y ve la luz un mes después (0-3)

A cuatro puntos del descenso más el gol average. Es el sobresaliente resultado con el que la SD Huesca abandona el Manuel Martínez Valero, después de golear al Elche (0-3) y dejarlo K.O. por partida triple, no sin merecimiento. El cuadro aragonés comenzaba su particular guerra de guerrillas con cinco novedades en el once inicial. Loureiro, Vilarrasa, Balboa, Kento y Elady regresaban a la titularidad en detrimento de Blasco, Tresaco, Javi Martínez, Kortajarena y Obeng, y Antonio Hidalgo se lanzaba a por los tres puntos en el Manuel Martínez Valero con un esquema de 1-5-4-1.

Un planteamiento que, de igual modo, evidenciaba el valor -para el técnico azulgrana- de obtener un punto lejos de casa, aunque fuera botín algo escaso cuando empiezas el encuentro a un punto del descenso.Lo mejor de los primeros compases fue que la SD Huesca comenzó mostrando visiblemente sus síntomas de personalidad. No estaba dejando avanzar a un Elche que, en el primer cuarto de hora, no gozó de ocasiones de gol -a excepción de un manso disparo de Bermejo desde una posición lejana, que llegó sin fuerza a las manos de Álvaro-. En ese tiempo, el conjunto de Antonio Hidalgo había conseguido mantenerse bien plantado sobre el césped, enlazando largas posesiones con el esférico, combinando en campo contrario sin ningún impedimento y, a la vez, imposibilitando la mayoría de avances del cuadro ilicitano.

Se acabó entonces el tiempo para el tanteo y la especulación. Sobrepasado el minuto 20, Hugo Vallejo tiró de desborde y, en su aventura por el costado izquierdo, apuró línea de fondo hasta que puso un balón raso al segundo palo. Ahí apareció Álex Balboa, que consiguió efectuar un remate a la altura del punto de penalti, pero el balón se marchó por un metro escaso por encima de la portería defendida por Dituro. Hasta el momento -y con mucha diferencia-, había sido la ocasión más clara del partido.

Aprovechó el Huesca el despliegue ofensivo que estaba protagonizando para volver a cargar la escopeta, esta vez a la contra. Fue Elady el que, con más sentimiento que convicción, ejecutó un lanzamiento lejano que se perdió por el lateral del marco ilicitano. Seguidamente, Bermejo protagonizó el primer aviso serio del Elche. El atacante cazó un balón en el borde del área, desde donde disparó cruzado, pero el cuero se marchó ligeramente por encima de la portería de Álvaro.

Alcanzado el minuto 30 de encuentro, Sielva botó un córner que fue despejado por un futbolista local. De aquel rechace se iba a encargar Juanjo Nieto, que enganchó una bolea desde treinta metros. El balón, cuya trayectoria varió a razón del contacto en Álex Balboa, se coló en la portería ilicitana sin darle la posibilidad a Dituro de reaccionar, después de haberse vencido hacia el lado contrario de la dirección que había tomado el cuero (0-1). Después del jarro de agua fría que resquebrajaba por completo los planes de la victoria del Elche, fue Nico Fernández el primero que se lanzó a por la reacción. El argentino condujo el esférico sobre el balcón del área y, fuera de ella, efectuó un disparo raso y ajustado. Álvaro interceptó sin contratiempos el lanzamiento.

Un par de minutos después, Óscar Sielva colgó a la frontal del área una falta desde el costado derecho. En este caso, el rechace de la zaga alicantina hizo que el cuero cayera en la zona de Kento Hashimoto que, sin dejarla botar, empaló con la zurda -su pierna menos hábil- una bolea que mandó el cuero directo a guardar, muy cerca de la cruceta de la portería visitante (0-2). La obra de arte del mediocentro azulgrana, que golpeó cruzado a más de 20 metros de la portería, ponía todavía más tierra de por medio en el marcador y acercaba una victoria trascendental para los intereses del conjunto altoaragonés.

En el 40, Galech Apezteguía le perdonó la segunda amarilla a Mourad después de soltarle un manotazo a Juanjo Nieto. El ariete, que le dejó al zaguero el rostro con algo de sangre, ya había visto la primera cartulina cinco minutos antes. Todavía iba a tener una más el Huesca antes de llegar al descanso. Vilarrasa puso un caramelo directo al segundo palo que remató Kento sin ninguna oposición, pero la precipitación del nipón le llevó a errar el testarazo, aun habiendo dos futbolistas azulgranas libres de marca en el área pequeña.

Fue la última jugada del primer tiempo, que se desarrolló en el sexto de los seis minutos que se añadieron, cuando llegó la ocasión más clara para los locales. Nico Fernández puso un gran balón desde el costado izquierdo, directo al segundo palo. Álvaro no detectó el centro, y se quedó en la portería esperando cualquier remate, lo que facilitó la definición de Josan en el segundo palo. El ex del Huesca, marcado, eso sí, por Martos y Pulido, solo debía empujar el esférico, pero, incomprensiblemente, mandó el balón por encima de la portería cuando se encontraba a menos de un metro del marco.

Comenzaron el segundo acto los mismos 22 protagonistas que enfilaron el túnel de vestuarios. Lo hizo el Elche buscando jugadas combinativas en campo contrario para forzar fallas entre las líneas del cuadro azulgrana, pero era imposible. Tocaba y tocaba el cuadro de Beccacece, dueño y señor del esférico, pero sin ningún tipo de amenaza y peligro para la SD Huesca. Los azulgranas estaban consiguiendo llevar el partido a donde querían, evitando los correcalles y sobreviviendo sin ningún tipo de sufrimiento gracias al riguroso orden sin balón.

Otro de los factores que estaban fraguando la victoria azulgrana sobre el césped del Martínez Valero estaba siendo la seguridad bajo palos -y en toda su zona de actuación- de Álvaro Fernández. Atento y seguro en los balones aéreos, rápido en los balones sueltos dentro del área, acertado en los envíos, preciso con los pies... Una de sus primeras grandes intervenciones en el segundo periodo llegó después de un potente disparo de Tete Morente, que probó desde fuera del área un potente golpeo directo a la cepa del palo izquierdo.

Hidalgo introdujo las primeras variaciones al darle entrada a Javi Martínez, Joaquín y Obeng en lugar de Balboa, Hugo Vallejo y Elady. A los pocos minutos, fue Vilarrasa quien, en el segundo palo, hizo valer una gran peinada para arrebatarle el cuero a un Tete Morente libre de marca, que ya se relamía detrás del lateral. Restaban menos de veinte minutos y, con dos goles de ventaja, la SD Huesca no quería saber nada del balón y firmó el asedio en su contra. Se conformaba el cuadro aragonés con sufrir las cometidas locales con el objetivo de defender un botín que era oro molido.

La exigente presión de la línea de ataque azulgrana provocó una pérdida de Donald en campo propio. Joaquín se internó con el esférico por el costado izquierdo, donde apuró prácticamente toda la longitud del campo para poner un centro al área sobre la misma línea de cal, prácticamente. En la zona de peligro apareció Javi Mier, que efectuó un testarazo inapelable para mandar el cuero al fondo de la red y sellar la sentencia (0-3) en lo que estaba siendo un resurgimiento esperanzador.

El tercer mazazo dejó al Elche anestesiado y sin ninguna capacidad de reacción, solo agonizante. Mientras, los pupilos de Hidalgo manejaron los últimos instantes del encuentro a su antojo, controlando el cuero y haciendo correr tras el esférico a los futbolistas verdiblancos. Murió el partido y sumó tres puntos la SD Huesca en su huida del descenso, situado a cuatro puntos además del gol average que el combinado aragonés tiene a su favor. Respira más tranquilo el cuadro de Antonio Hidalgo, que corta su peor racha desde que llegó a Huesca -seis partidos sin ganar- y, sobre todo, clarifica un horizonte que se traduce en tres finales por la permanencia en Segunda División.



Ficha técnica

Elche CF: Dituro; Josan (Manu Nieto, 46), Gaspar (Carreira, 46), Bigas, Salinas; Donald, Nico Castro, Tete Morente (Puigamal, 86), Bermejo (Febas, 58); Nico Fernández, Mourad (Óscar Plano, 58).

SD Huesca: Álvaro Fernández; Nieto, Pulido, Loureiro, Martos (Gutiérrez, 80), Vilarrasa; Balboa (Javi Martínez, 61), Kento (Javi Mier), Sielva, Hugo Vallejo (Joaquín, 71); Elady (Obeng, 71).

Goles: 0-1 min. 32, Balboa; 0-2 min. 38, Kento; 0-3 min. 83, Javi Mier.

Árbitro: Iosu Galech Apezteguía (Comité Navarro). Estará acompañado en bandas por Marcos Barroso Galán y Álvaro González Narváez, y apoyado en el VAR por José Luis Guzmán Mansilla (Comité Andaluz). Mostró amarilla a Mourad (39) por parte del Elche CF y a Martos (22), Elady (56) y Sielva (72) de la SD Huesca.

Incidencias: Partido correspondiente a la 39ª jornada de LaLiga Hypermotion. 15.370 aficionados en las gradas del Manuel Martínez Valero, con representación azulgrana.