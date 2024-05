De qué barrio de Zaragoza es Salma Paralluelo y a qué colegio fue

La zaragozana Salma Celeste Paralluelo Ayingono es una de las estrellas más rutilantes del fútbol femenino mundial. La actual campeona del mundo de fútbol con la selección española regresará a su ciudad para disputar la final de la Copa de la Reina el 18 de mayo. La cita enfrentará a su equipo el FC Barcelona con La Real Sociedad y reunirá en el estadio zaragozano de La Romareda a miles de aficionados dispuestos a verla debutar en el césped del estadio como una de las mejores jugadoras del mundo.

"Zaragoza es mi casa y no me olvido de mis raíces", ha asegurado la jugadora en varias ocasiones. La vida de Salma transcurrió por las calles de la capital aragonesa en su infancia y adolescencia. Quienes la conocen no se sorprende de su éxito deportivo. Desde pequeña despuntó tanto en el fútbol como en el atletismo.

Salma Paralluelo nació el 13 de noviembre de 2003 en Zaragoza. Tiene ascendencia ecuatoguineana, su padre es de Cataluña y su madre vino de Guinea para tratar su hermano mayor que sufría una dolencia de la vista. Aquí nació Salma. Su familia vivió muchos años en una vivienda de la calle de Camino de Cabaldós en el barrio de San José.

El origen de Salma Paralluelo, en qué colegio estudió

En las calles cercanas al Pabellón Príncipe Felipe y el CDM La Granja, la zaragozana empezó a practicar deporte a la temprana edad de 6 años. A los 7 años ganó la Carrera del Parchís en el Parque José Antonio Labordeta quedando por delante de 4.000 niños en una prueba de atletismo muy popular en la ciudad.

Poco después comenzó a practicar fútbol en el Colegio Público Calixto Ariño (C. de José Galiay, s/n) junto al parque de la Granja, donde estudió Infantil y Primaria.

Tras estos primeros pasos, continuó jugando al fútbol en la Unión Deportiva San José hasta los 12 años. Tras pasar por el Intersala y militar en el CD San José, Salma fichó en 2017 fichó por el Zaragoza Club de Fútbol Femenino.

Al mismo tiempo, la atleta seguía practicando atletismo en el Club Atletismo San José y estudiaba Educación Secundaria en el Instituto Francisco Grande Covián del barrio de Las Fuentes. Allí hacía un gran esfuerzo para mantener sus estudios y entrenar al fútbol y al atletismo.

Los madrugones dieron su fruto. Con 15 años hizo historia al convertirse en la atleta más joven en participar en un Campeonato de Europa absoluto. En 2019 fue galardonada con el Premio Princesa Leonor a la mejor deportista menor de 18 años en los Premios Nacionales del Deporte tras conseguir el Mundial Sub’17 con España y la mejor marca de todo el mundo en la categoría Sub-16 en 300 metros vallas y 300 lisos.

El año en el que Salma se fue de Zaragoza

En cuanto al fútbol, jugaba en el Zaragoza CFF en Segunda División y fue convocada por la Selección española sub-17, una categoría superior a su edad. Con este equipo se proclamó campeona de Europa y mundial. Fue entonces, en 2019 cuando Zaragoza se le quedó pequeña y se marchó a la Comunidad Valenciana donde fichó por el Villarreal de Fútbol y al mismo tiempo por el club de atletismo Playas de Castellón.

La jugadora fue una pieza clave en el equipo de fútbol que subió a Primera División, pero entonces llegó un momento duro en su carrera con una grave lesión de ligamento cruzado de la rodilla izquierda que le impidió acudir a los mundiales de atletismo sub-20. Regresó a la competición con gran rendimiento en el Villarreal y en 2022 fichó por el FC Barcelona aparcando el atletismo y apostando por el fútbol.

Los éxitos internacionales de Salma Paralluelo

Salma Paralluelo ganó la Liga, la Supercopa de España y la Liga de Campeones con el FC Barcelona y se estrenó con la selección española absoluta de fútbol en 2022 con un ‘hat-trick’ en el amistoso contra Argentina.

Los triunfos con la Roja han sido muchos: Salma ha ganado la Liga de Naciones y el Mundial en 2023 de Australia y Nueva Zelanda. Fue elegida como mejor jugadora joven del torneo. Logró el tercer puesto en el Balón de Oro, ha sido candidata a un premio Laureus en 2024.

En reconocimiento a su carrera, Zaragoza nombró a la futbolista hija predilecta de la ciudad y el Gobierno de Aragón le entregó la Medalla al Mérito Deportivo.

Con este impresionante palmarés, Salma Paralluelo volverá a su ciudad a jugar la final de la Copa de la Reina de fútbol. El sábado sus vecinos la recibirán como una de las grandes estrellas del Barcelona, de España y del mundo.