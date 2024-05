Estas son las canciones que motivan a Salma Paralluelo

Mucho pop, algo de rap y algún que otro toque 'reguetonero'. Géneros muy distintos caben en el listado de canciones preferidas de la jugadora aragonesa Salma Paralluelo, que esta mañana ha compartido con los aficionados a través de una lista de Spotify.

La canción que abre 'el disco' es un clásico motivacional como es el 'Flowers' de Miley Cirus, a la que luego siguen otros temas muy pinchados en las radiofórmulas como 'Break my soul', de Beyoncé, o 'Locked out of heaven', de Bruno Mars. Conforme se sigue escuchando la lista comienzan a aparecer canciones en español con artistas tan diversos como Karol G. o Rels B, el rapero mallorquín que acaba de sacar nuevo disco pero del que, curiosamente, Salma se queda con uno de sus singles anteriores. También está Shakira, Quevedo o Anuel AA, el reguetonero puertorriqueño, que ofrecerá una actuación el próximo domingo 23 de junio en el Espacio Expo de la capital aragonesa.

Salma Paralluelo acostumbra a llegar a las concentraciones de su equipo (y de la selección) con auriculares, con lo que es de suponer que estos temas son los que la joven escucha antes de los partidos. En algunos entrenamientos especiales, alguna que otra vez, también se ha visto a las jugadoras tomar contacto con el balón o hace el rondo con sus compañeras con los cascos puestos.

La música la ha colgado la cuenta de Twitter del F. C. Barcelona bajo la etiqueta de 'Barça Femení Matchday' y, entre el repertorio, también hay algo más 'oscuros' de artistas como 50 Cent o Kendrick Lamar (quien también gusta mucho en el vestuario del Casademont, por cierto), aunque combinados con cantantes más poperos como Adele, Ed Sheeran o Rihanna.

En total, la jugadora a la que se podrá ver en la Romareda con motivo de la Copa de la Reina, ha compartido 50 canciones que suman casi tres horas de música. También figura en el listado algún tema de Usher, que protagonizó el intermedio de la última SuperBowl, y del siempre polémico Kanye West, cuya calidad en la producción musical es innegable. Brillan por su ausencia las baladas o los temas con un tempo calmado porque, en conjunto y en resumen, lo que propone la aragonesa un chute de adrenalina para salir al campo intensa y concentrada desde el minuto cero.