¿Qué música se escucha en el vestuario del Casademont Zaragoza?

Tras la puerta del vestuario del Casademont, suena la música a todo volumen. O el altavoz está muy cerca de la salida o la ‘rave’ que se vive dentro es de aúpa. "Es Trae (Bell-Haynes) el que está pinchando", se 'chiva' Mark Smith, cuando sale después de la ducha. Tras el entrenamiento, en un goteo incesante, han ido abandonando el pabellón los jugadores, pero el DJ del equipo sigue dentro y los cimientos del Felipe están por echarse a bailar.

Rap, hip hop y ‘r&b’. Este es el menú musical del vestuario del Casademont y de aquellos jugadores que completan sus rutinas de tiro con cascos. Pero, ¿quién lleva la batuta del Spotify? No es otro sino el director de juego en la cancha, el canadiense Trae Bell-Haynes, propietario del altavoz portátil, en el que pincha sus preferencias...

En la ‘playlist’ de los entrenamientos no suelen faltar Kendrick Lamar, Travis Scott, Frank Ocean, Kanye, Jay Z, J. Cole, Outkast, Nana, 50 Cent, Nas... "También ponemos algo de reggae (Bob Marley) y música española, depende de los días y el estado de ánimo", dice el base al que el Casademont ha hecho una oferta de renovación, pero todo apunta a que deshojará la margarita...

Sus compañeros están encantados con la selección porque, en el fondo, todos escuchan más o menos lo mismo. Thad McFadden sí explica que "si noto que estoy sobreexcitado, con muchas revoluciones, busco algo más soul, más r&b, más calmado para templar los nervios y bajar pulsaciones".

"Antes sí solía escuchar música en los cascos mientras calentaba, pero ahora prefiero no ponérmelos. Los uso solo en el gimnasio, pero en el vestuario es preferible hablar con los compañeros", comenta Mitchell Watt, que dice no tener supersticiones, pero sí "rutinas de concentración". De vuelta a lo musical, sus preferencias "dependen de mi estado de ánimo: me gusta el rock, pero cambio de música a menudo. Últimamente escucho un grupo llamado Policía", comenta el estadounidense.

Otro que tiene voz y voto en lo que a música se refiere es el bailongo Link que, de hecho, le ha otorgado un título al club este año. ¿Cuál es la música preferida de la mascota? Tras mucho pensárselo y repasando un 'playlist' casi infinito, hoy por hoy, Link optaría por el tema ‘Que se sepa’, de Roberto Roena, una canción eminentemente salsera que va como un guante a los pasos del lince.