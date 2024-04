Rituales y supersticiones del Casademont Zaragoza: ¿Qué pasa cuando McFadden 'se peina'?

Son pocas y confesables. De hecho, más que supersticiones o manías, la mayoría de jugadores del Casademont Zaragoza lo que tienen son «pequeños rituales» antes de entrar a pista o de ir a la línea de tiros libres. No son tan exagerados como el ‘1, 2, 3’ de Granger Hall (¿recuerdan?), pero alguno sí que da un pasito atrás en el 4,60 (también lo hacía Brussino) o gira abrupta e inopinadamente la muñeca (¿verdad, Dejan?), en un gesto que despertaría envidias entre las bailaoras de la Feria de Abril.

«Siempre soy el último en salir del vestuario», dice el capitán Santi Yusta, que explica también que a la hora de entrar en la cancha Lucas Langarita tiene que ser el primero. ¿Es por los galones del uno o la juventud del otro? «No, son costumbres, como también algunos saludos entre jugadores o el grito de ‘rasmia’», explican. También hay otra imagen sin la que no puede empezar un partido de los rojillos y es que tras el corro y la presentación, Yusta y Sulejmanovic saltan y chocan en el centro de la cancha.

Esto es parte de lo que se ve, pero antes y después aún hay más rituales que los jugadores llevan ‘en secreto’. «Oh, sí, reconozco que tengo un montón manías que hago y repito para que los partidos salgan bien», cuenta un siempre sonriente Thad MacFadden. El escolta con pasaporte georgiano explica que «en los partidos que jugamos en Zaragoza, ese día me pongo a limpiar la casa de arriba a abajo. Igual es para templar los nervios pero le digo a todo el mundo que no toque nada, que es mi cometido», cuenta el especialista desde el 6,75.

Link no se queda atrás en lo que a manías se refiere: aunque apenas se vean, siempre tiene que llevar calcetines negros. Su tema preferido de baile es ‘Que se sepa’, de Roberto Roena. Guillermo Mestre

Pero ahí no acaban las ‘thad-manías’ porque, según bromea, en los días de partido también suele «atusarse la melena». «Vale, no tengo pelo, por si no lo adivinas debajo de la gorra –se parte de risa–. Lo que hago para ‘peinarme’ es afeitarme la cabeza. Lo hago todos los días que hay partido», comenta McFadden, que suma otra curiosa e higiénica rutina a sus manías en los ‘game days’:«¡Ah! También me lavo los dientes justo antes de salir de casa: lo hago por la mañana, tras la comida, y antes del partido».

Ante tal retahíla de singularidades, el resto de rutinas personales se antojan mucho más discretas. «Yo simplemente voy al día a día. Me levanto y... fluyo. Suena muy ‘hippie’, pero es verdad», comenta el base Dídac Cuevas.

«Antes de los partidos, en la rueda de calentamiento, intento hacer la tontería de coger yo el primero la bola para la rueda de entradas, pero poco más, tampoco se cae el mundo si no lo consigo», aporta Miguel González.

Otro que mantiene peculiares rutinas en la ronda de entrenamiento es el joven Daniel Muñoz, que debutó esta temporada en la máxima categoría en el Palau Blaugrana. «Me gusta pisar la pista y hacer un poco de taconeo, como un arranque de carrera, un juego de pies con fuerza. En la rueda tengo que acabar con una bandejita con la derecha y luego otra con la izquierda. Si las fallo, es que el partido va a ir mal», augura el ala-pívot de apenas 20 años.

El modelo Kobe 6 de Nike son las zapatillas ‘fetiche’ de Smith, González, Cuevas, Moreno... El capitán Santi Yusta se desmarca y apuesta por las Damian Lillard de Adidas: «Son muy cómodas, me da igual el modelo». Sobre la equipación, todos prefieren jugar de rojo antes que de blanco como a veces toca... Smith parece ser el que mayor colección de zapatillas tiene. En la foto con las Nike KD6 de Kevin Durant. Francisco Jiménez

Con sonrisa pero sin ‘hacka’

McFadden, al que se le suele ver con cascos sobre la pista, explica qué música escucha: «Normalmente es rap o hip hop, pero si alguna vez veo que estoy sobreexcitado y tengo que calmarme, también tengo preparada una lista un poco más suave». Por cierto, el color de las cintas de pelo no depende de su humor sino de una simple alternancia: «Si jugamos en casa suelo llevarla negra y cuando vamos fuera de visitante me pongo la blanca». Finn Delany quizá sea el más ecléctico musicalmente hablando y lo que escucha, también en español, «cambia mucho de un partido para otro». Y no, por muy neozelandés que sea, Delany asegura que no se siente tentado de hacer la ‘haka’ antes de los partidos: «Eso es un momento especial que tenemos reservado para los partidos de la selección nacional. En los clubes, obviamente, no me voy a arrancar», dice con una sonrisa.

Hay dos jugadores que antes de iniciar los partidos dedican unos segundos a «ofrecer una pequeña oración». Se trata de Mark Smith y Trae Bell-Haynes, que rezan una vez ya están en la cancha, generalmente, durante el calentamiento. Smith dice tener alguna que otra manía y, sobre todo, se muestra supersticioso con la ropa del día que juega (y eso que su dorsal es el número 13). Lo de sus zapatillas da para un análisis aparte... Su colección es amplísima, sus preferidas son los modelo ‘Kobe’ de Nike y, de hecho, ahora se halla en la búsqueda activa de los nuevos diseños (los ‘Protro’), que salieron en venta exclusiva hace una semana. «Busco la talla 14 (lo que equivale a un 48 europeo), por si alguien sabe cómo conseguirlas...», lanza como aviso a navegantes.

Bell-Haynes, por su parte, es el rey de los estiramientos que, el día del partido, ya comienza haciendo en casa: «Siempre empiezo por el tobillo izquierdo», dice, al tiempo que cuenta que cada vez más se ha habituado a ir con una camiseta de manga corta bajo los tirantes. «Cuando hago mis tiros en la cancha nunca cuento el primero si no toca aro y desde las esquinas tengo que hacer siete», comenta el canadiense, que tiene también un saludo especial con Yusta. Bell-Haynes dice no ser supersticioso, pero quizá tras su primera temporada en Galicia, se aferra aquello de las meigas, que ‘haberlas, haylas’...