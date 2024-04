El futuro de Aday Mara en UCLA comienza a despejarse

Después de pasar unos días de vacaciones en España (el ‘springbreak’ que lo llaman en Estados Unidos), Aday Mara ya ha vuelto a California para continuar con sus estudios. Desde que su equipo, UCLA, cerró una decepcionante campaña el pasado mes de marzo, se ha hablado mucho de cuál será el futuro del joven pívot y de si, incluso, le interesaría cambiar de universidad para procurar jugar más minutos el año que viene.

No obstante, en las últimas semanas se ha producido una noticia que le puede generar algo de esperanza para que el curso que viene, baloncestísticamente hablando, no sea tan malo como el que acaba de dejar atrás. El que hasta la fecha era pívot titular e indiscutible de UCLA, Adem Bona, se ha declarado ‘elegible’ para dar el salto a la NBA en el próximo draft. Así, tras dos años en UCLA, Bona dejará la disciplina de los ‘Bruins’ lo que abre las puertas de la titularidad o, al menos, de mucho mayor minutaje a Aday.

Este curso el gigantón aragonés apenas ha tenido participación en el juego y se ha topado con duras críticas por parte del míster. Mara cerró su primera aventura en Estados Unidos con unas pobres estadísticas: 3,5 puntos, 1,9 rebotes y 0,7 tapones en 28 partidos, ocho de ellos como titular.

El joven zaragozano aún tiene pendiente una larga conversación con su entrenador, Mick Cronin, al que no ha convencido en su primer año. Llegó a decir Cronin que Aday no tenía dotes atléticas ni era capaz de defender con solvencia e, incluso, le hizo pasarlo mal con frases como: "Aquí no puedes llamar a tu mamá, ella no puede ayudarte",

Tras los malos resultados de la campaña de UCLA, Cronin también ha sido muy cuestionado y ha estado en la cuerda floja, pero finalmente parece que volverá a sentarse en el banquillo de UCLA en la temporada 2024-2025. Así, será fundamental la charla que ambos, entrenador y jugador, tienen pendiente, y en la que Mara pedirá un mayor margen de confianza para poder crecer en la cancha.

Hay que recordar también declaraciones -un tanto ciclotímicas- de Cronin durante la temporada en las que el técnico decía ser consciente de que Aday necesitaba más minutos para adaptar su tipo de juego FIBA al de la NCAA y que este cambio no se conseguía en una única temporada.

Es previsible que con la marcha de Bona, Mara pueda dar un paso al frente, si bien el equipo también se ha topado con la competencia de otro compañero como es Kenneth Nwuba, que, sin ser tan talentoso como el aragonés, sobresale por su condición física. El propósito que se ha marcado Mara para la próxima temporada es ganar músculo en el gimnasio para poder “llegar más fuerte” y “jugar con más contacto”. En su último vídeo en redes sociales, grabado hace unas semanas desde la ribera del Ebro con el Pilar al fondo, Mara agradece el apoyo de los aficionados y acaba con el socorrido ‘Go Bruins’, el grito de la afición de UCLA. En las redes sociales del equipo, en las últimas semanas, han felicitado al zaragozano por su cumpleaños y han anunciado hasta tres fichajes, todos ellos de alero, que no afectarían en principio al futuro del pívot de 2,21.