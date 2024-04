Aitana Bonmatí: "La Liga F no es atractiva"

La jugadora internacional española del Barça Femení Aitana Bonmatí aseguró que nada ha cambiado en el fútbol femenino español tras ganar el Mundial y que, en concreto, la Liga F debería seguir el ejemplo de la Women's Super League (WSL) inglesa porque, a su juicio, con 16 equipos y el nivel actual "no es atractiva".

"Hay muchos partidos en la temporada entre todas las competiciones, y también los del equipo nacional. Aquí (en la Liga F) tenemos 16 equipos, creo que hay muchos, y no es atractiva nuestra liga, creo. Sí, me gustaría decir que todo ha cambiado, pero no", lamentó en una entrevista a la BBC.

Para la actual Balón de Oro, considerada la mejor jugadora del momento, el error fue que ganar el Mundial no se convirtiera en una lanzadera para la mejora del fútbol femenino en España. "Me gustaría decir que todo ha cambiado y que la Copa del Mundo nos ha dado más cosas, pero no, no puedo decir eso", señaló. "Lo peor es que no se ven cambios claros en un futuro cercano. Esto es triste", añadió.

"Podemos hablar de la liga y de los cambios que creemos que son los mejores para desarrollar la liga o hacerla más atractiva como Inglaterra, pero al final no es nuestra responsabilidad cambiarla. No depende de nosotros. Si dependiera de nosotros, todo habría cambiado ya", comentó sobre el hecho de que las jugadoras no son las que deberían hacar cambiar el rumbo de la Liga F.

A su juicio, en Inglaterra sí cambiaron las cosas a mejor cuando la selección inglesa ganó la Eurocopa. "Nosotras ganamos la Copa del Mundo, que creo que es más grande que ganar una Euro. Y no, nunca ha cambiado. Especialmente en la Liga, tenemos los mismos problemas de siempre y tenemos muchos problemas", cargó contra la RFEF y contra la Liga F. "Ves las mejores ligas, como la liga de Inglaterra (WSL), y puedes ver que hay menos equipos en la Liga para ser más competitivos, ¿no? Y también para dar espacio o más tiempo para descansar a los mejores equipos que están jugando también competiciones continentales", comparó.

Ya son varias las jugadoras españolas que en los últimos años han optado por fichar por clubes de la WSL, como Laia Aleixandri y Leila Ouahabi (Manchester City), Lucía García e Irene Guerrero (Manchester United) o Laia Codina (Arsenal), entre otras. "En primer lugar creo que las jugadoras están pensando en jugar en Inglaterra porque en Inglaterra estáis haciendo las cosas muy bien. Tratáis bien al fútbol femenino. Dais poder a las jugadoras y a la liga", añadió Aitana Bonmatí.

"Por ejemplo, aquí en España no puedo decir lo mismo. También veo que la liga en Inglaterra es competitiva y cada año ponen más dinero para desarrollarla. Hacen que la liga sea más atractiva. Arsenal y Manchester City son buenos equipos que pueden jugar con el balón y este tipo de equipos están buscando jugadores que puedan jugar este tipo de fútbol. ¿Quién mejor que las jugadoras españolas?", se preguntó.

En este sentido, añadió que los clubes ingleses quieren tener jugadoras españolas por su inteligencia en el campo. "Quieren jugadoras que sepan leer bien el juego, tener el balón y también estamos desarrollando en los últimos años nuestro físico", valoró.