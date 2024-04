De Salma Paralluelo a Aitana Bonmatí: las estrellas del Barcelona que se verán en La Romareda

El FC Barcelona es, actualmente, uno de los mejores equipos de fútbol femenino del mundo, si no el mejor. Lo demuestra el hecho de que es el actual campeón de la Champions femenina, y que es firme candidato a volver a llevarse la máxima competición europea. Es un equipo formado por una auténtica constelación de estrellas que en apenas un mes jugará en Zaragoza.

La capital aragonesa va a acoger la final de la Copa de la Reina, que enfrentará al equipo azulgrana con la Real Sociedad. El gran favorito es el conjunto catalán, que comanda la liga con brazo de hierro: es líder con 12 puntos de ventaja sobre el Real Madrid, tras lograr 21 victorias en 22 partidos y solamente ceder un empate en toda la temporada. La Real Sociedad es octava. Los partidos que han enfrentado a ambos equipos esta temporada se han decantado con goleadas a favor del Barcelona: 3-0 y 1-7.

Salma Paralluelo AFP7 / EFE

El gran atractivo del partido tiene un nombre: Salma. Paralluelo de apellido. La jugadora zaragozana vuelve a casa para jugar ante su afición, en un momento de su carrera en el que parece no tener techo. Golea con el Barcelona en la liga, también en la Liga de Campeones y también con la selección española. Ha sido nominada al Premio Puskás al mejor gol en 2022 y a los premios The Best, Golden Girl y Balón de Oro en 2023, en el quedó finalmente tercera (Balón de Bronce) detrás de Aitana Bonmatí y Sam Kerr. Además, está nominada en los Premios Laureus del Deporte como mejor deportista revelación.

Curtida en Zaragoza, de forma simultánea entre el atletismo y el fútbol, Salma regresa a su tierra convertida en estrella y como referente para muchas jóvenes jugadoras zaragozanas y aragonesas, en un momento en el que este deporte no para de crecer entre las chicas.

La aragonesa Mapi León celebra un gol ALBERT GEA

Pero Salma no está sola. En el Barcelona juega otra jugadora aragonesa, Mapi León, una de las futbolistas con más galones del equipo azulgrana. La defensa central debutó en el entonces Prainsa Zaragoza en 2011, y tras pasar por Espanyol y Atlético de Madrid, lleva siete años en el Barça. Acumula cinco ligas, cinco copas de la reina y dos ligas de campeones. Con España, ha jugado dos Eurocopas y un Mundial.

Hay muchas más estrellas en el Barcelona que vendrá a Zaragoza. La portería está defendida por Cata Coll, portera internacional con España de solo 22 años y Sandra Paños. En defensa destacan nombres conocidos por todos por su papel con la selección campeona del Mundo: Irene Paredes, Ona Batlle, la propia Mapi León… Además, la británica Luzi Bronce (mejor jugadora de la FIFA y premio The Best en 2020) es la guinda de la zaga.

Aitana Bonmatí, jugadora de la selección femenina de fútbol. David Rowland/REUTERS

En el centro del campo destacan Patri Guijarro, una Alexia Putellas que lucha por volver a ser quien fue, Walsh, Engen… pero la estrella es Aitana Bonmatí. Una de las jugadoras más creativas del mundo, un talento puro de 1,61 metros que actualmente es Balón de Oro y que lidera tanto al Barcelona como a la selección española.

Arriba, los goles los ponen Salma Paralluelo y Caroline Graham, extremo derecha noruega que lleva 25 tantos esta temporada. En definitiva, un equipo plagado de estrellas que prometen dar espectáculo en una Romareda que, presumiblemente, presentará un gran aspecto para el partido.