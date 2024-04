Maratón de Zaragoza: "La mañana es perfecta para correr a orillas del Ebro"

Era muy temprano, apenas las 7.30 de la mañana de este agradable domingo, pero en la plaza del Pilar no cabía un alfiler. Y no solo por los corredores que, entre maratón y 10K suman más de 6.000, sino por el mucho público -familiares y amigos en su mayoría- que han madrugado para insuflar ánimos a los 'runners' en la salida. Antes de inicio de las pruebas, selfis con la Seo de fondo, foto de familia sobre el escenario, estiramientos varios y ecos de las batucadas y charangas que esperaban por la calle Don Jaime y el Coso.

"Me gusta mucho el recorrido, es como un paseo turístico por muchos de los rincones más bonitos de Zaragoza, pero -claro- se va con la lengua fuera y hay que llegar hasta el final para verlo todo", bromeaba el joven Jesús Usón, con un plano del itinerario en la mano, momentos antes de que se diera el pistoletazo de salida. "Ha salido una mañana perfecta para correr. Somos un grupo de ocho amigos, ojalá podamos acabarla todos", decía.

Los maratonianos han comenzado a dar sus primeras zancadas a las 8.30 en punto. Alberto Puyuelo ha empezado con mucho brío, pero hasta pasadas dos horas largas no se le esperaba ni a él ni a sus compañeros (el madrileño Alejandro Jiménez era otro de los favoritos) en la línea de meta.

Acto seguido han tomado posiciones las cerca de 5.000 personas que participan en la 10K y que, de forma ordenada, se han colocado en sus puestos, eso sí, algo más alejados del corazón de la plaza: "La 10K se ha visto obligada a modificar su salida debido a la gran participación. La salida de la prueba corta la hemos hecho desde el paseo de Echegaray y Caballero", comentaba David Constante, director técnico de la competición, entre la marabunta de corredores, que agradecían también estar "más cómodos" con las hechuras del paseo de ribera.

La mañana ha sido propicia para calzarse las zapatillas y numeroso público ha acompañado a los corredores en los primeros tramos (el Coso, la plaza de España, Don Jaime, el puente de Piedra...), si bien cuando la marcha se adentraba por la ribera o ascendía hacia Torrero caía la afluencia de aficionados. Este 2024 no ha habido que lamentar las fuertes rachas de cierzo del año pasado y ha sido el calor el que ha jugado alguna que otra mala pasada y, sobre todo, el que ha obligado al personal de los puestos de avituallamiento a entregarse a fondo.

Mientras los maratonianos alcanzaban su kilómetro 9 adentrándose por La Almozara y respiraban hondo porque aún quedaba mucha tela que cortar (ya se sabe, el temido "muro del kilómetro 30"), los corredores de la 10K volvían a asomarse por la plaza del Pilar en apenas media hora. En un visto y no visto, en lo que las autoridades habían tardado en tomarse un café, los deportistas habían completado 10 kilómetros de carrera y cruzaban la meta frescos a pesar del esfuerzo. Entre otros deportistas de renombre hoy se puede ver por las calles de Zaragoza a Alejandro Jiménez, Rita Jeptoo, Alberto Puyuelo, Carlos Mayo, Cristina Espejo...

Después del inicio de la carrera, el ambiente festivo aún seguía en las calles y era más que emotivo ver cómo se animaba a los más rezagados. "Vamos, que no te queda nada, no abandones ahora", exhortaba una mujer a un joven, que parecía haber sufrido una pájara y recorría unos metros caminando y otro con algo más de brío. Unos corrían por un reto personal, otros por una promesa, también los había que no podían más y abandonaban, pero sin gesto de derrota sino con una sonrisa.

Poco a poco, cerca del mediodía, estaba previsto que la Policía Local fuera retirando el vallado del centro de la ciudad para que todos los ciudadanos pudieran disfrutar de la soleada mañana y el vermú en las terrazas.