Carlos Mayo y Cristina Espejo, los ganadores de la 10K de Zaragoza

Carlos Mayo ha volado esta mañana sobre el asfalto zaragozano para convertirse en el ganador de la 10K. El aragonés ha hecho un tiempo de 29:18 y se ha quedado muy cerca del récord local que sigue ostentando Toni Abadía. Su propósito era bajar de los 29:30 y lo ha conseguido por doce segundos. "He salido con sensación de ir cómodo para poder apretar al final. Es un circuito muy bueno pero cuesta correrlo, el récord de Toni sigue siendo espectacular", ha dicho el zaragozano, que dentro de quince días volverá a correr en Madrid.

Jesús Olmos ha obtenido el segundo puesto en la categoría masculina de la 10K e Iván Manceñido, del club Skorpio, ha obtenido el bronce. Olmos ha confesado que no lo ha pasado bien durante la carrera y que, incluso, ha estado a punto de pararse en el kilómetro 5 porque estaba ahogado. "Iba que no podía, pensaba que me había recuperado del campeonato de España, pero iba muerto. Ha sido por coraje y por respeto a mi ciudad que he terminado lo mejor que he podido", ha dicho Olmos. Manceñido, por su parte, ha agradecido el apoyo de la gente y que el circuito sea tan vistoso y permita que el público esté tan cerca animando.

El podio de la 10K en categoría masculina. Toni Galan

En la categoría femenina, la montisonense Cristina Espejo ha sido la primera en llegar a la meta, seguida de cerca por Lorena Plano y, en tercera posición, la corredora navarra María Velázquez.

Espejo venía postulándose como una de las favoritas desde hacía días y se mostraba felicísima al concluir. "Ha sido un invierno complicado psicológicamente, por los ecos de la lesión, y esta venía a ser mi puesta a punto", ha dicho Espejo, que ha agradecido "la temperatura perfecta, después del frío que pasamos el año pasado". A Espejo le esperaba su madre en la línea de meta, pero en los últimos kilómetros todo el público coreaba su nombre. También muy sonriente se mostraba Lorena Plano, que no dudaba en mostrar en televisión su amuleto: dos lazos hechos con la cinta de Virgen del Pilar para sus trenzas.