Álex Jiménez: "En pocos sitios siento tanto apoyo como en Zaragoza"

A todos ha sorprendido la entrada en la meta de Álex Jiménez, ganador de la maratón de Zaragoza este 2024, que 42 kilómetros después aún tenía fuerzas para saltar, saludar y chocar manos con el público. "Me hace una ilusión increíble y lo vivo muchísimo", se justificaba el madrileño, muy agradecido "por todo el apoyo del público".

“En Zaragoza se vive el atletismo con mucho cariño. Ese impulso de la gente, del público, cuando pasas tantos kilómetros solo… eso suma mucho”, comentaba el también conocido como 'El Balilla', que tras su subcampeonato nacional conseguido el pasado año en el Mann Filter Maratón de Zaragoza, este año se ha alzado con la victoria. Los 2:13:20 de 2023 parecían muy complicados de mejorar, y esta mañana de domingo ha cruzado la línea de meta con un tiempo de 2:16:36 y con mucho más calor que hace doce meses.

"Es una maravilla sentirse tan arropado. Desde antes de la carrera noto el interés de Zaragoza. Tengo casi 40 años y pocas veces me había sentido tan apoyado", ha insistido 'el Balilla', que parecía tan fresco después de un esfuerzo sólo al alcance de muy pocos.

El segundo clasificado, Alberto Puyuelo, coincidía en que Zaragoza se había volcado con el maratón, a pesar de que el extenso recorrido hace que se recorran muchos kilómetros a solas. El de Jaca Puyuelo decía tras acabar la prueba que "no es fácil correr más de 20 kilómetros solo y con estas temperaturas, así que estoy muy contento con el segundo puesto". Es más, Puyuelo se ponía deberes de cara al 2025: "El año que viene volveré para bajar de los 20 minutos", decía el corredor, que -no obstante- ya ha mejorado en 40 segundos su marca de 2023.

Por su parte, la keniana Rita Jeptoo, que ha ganado con solvencia y mucha ventaja en la categoría femenina, se mostraba también muy satisfecha tras la carrera: "Me he sentido bien, estoy muy contenta y me encantaría volver al año que viene. He ganado en Chicago y en Boston, pero aquí también lo he pasado bien", ha dicho la atleta.