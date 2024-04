La SD Huesca viajará a Ferrol con el puzzle incompleto

Titular en 32 de los 33 partidos que ha sido convocado. Es la representación numérica de lo que está significando Óscar Sielva para la SD Huesca esta temporada. Uno de los pilotos del equipo no estará presente en el encuentro del próximo domingo frente al Racing de Ferrol (21.00), pues debe cumplir un partido de sanción por las cinco amarillas que acumula.

Será la primera vez que el cuadro aragonés no cuente con el mediocentro desde el 17 de diciembre, cuando el conjunto de Antonio Hidalgo cayó frente al Levante (2-1) sin Sielva sobre el verde. Es más, a partir de entonces, cuando el centrocampista regresó a su asiento reservado, los azulgranas no han caído derrotados en ninguna de las siguientes siete salidas. Este domingo se enfrentan a la oportunidad de superar los cuatro meses invictos como visitantes y, además, igualar el récord de encuentros consecutivos sin perder en toda la historia del club, situado en doce.

Una salida enigmática

Habrá que ver cómo se comporta el equipo de Antonio Hidalgo sobre el césped A Malata, que no lo pisa desde junio de 2015. Esta semana, una parte importante del trabajo que tiene por delante el técnico es la de acertar con la mejor opción para suplir al pivote habitual. El desafío estará en continuar siendo un equipo reconocible como el que se está mostrando últimamente, y mantener el espíritu solidario del medio campo hacia arriba a pesar de la ausencia del centrocampista.

Afrontar el partido sin Óscar Sielva es uno de los retos que tendrá la SD Huesca, que, si continúa mostrando el juego que está sabiendo desplegar tanto individual como colectivamente, conseguirá olvidar la baja del catalán. Con o sin el mediocentro, la de Ferrol no deja de ser una visita sencilla a un equipo que todavía cree en sus posibilidades de acceder a la promoción de ascenso.

Unos días más atrás quedan las molestias físicas que sufrió Samu Obeng la semana pasada, cuando no pudo entrenar junto a sus compañeros. Es por ello que Antonio Hidalgo decidió no añadir al ghanés a la lista de convocados para el encuentro frente al Leganés (0-0). Lo importante es que el delantero parece haber dejado atrás las dolencias -se entrenó de nuevo con el equipo en la sesión postpartido-, y todo apunta que estará disponible para el siguiente compromiso.

El nombre con el que ya no se cuenta hasta la próxima pretemporada es el de Rubén Pulido, que se fracturó el ligamento cruzado anterior de su pierna izquierda en la visita al Amorebieta (0-1) el pasado mes de noviembre. La grave lesión le obligó a pasar por el quirófano y a hacer frente a una recuperación de unos ocho meses. A pesar de ello, lo cierto es que la presente temporada de la SD Huesca no está destacando por excesivas lesiones. Culpa tendrán los hombres de Antonio Hidalgo, un cuerpo técnico profesional y preparado para ayudar a cada futbolista en particular y al grupo en general a alcanzar sus mejores condiciones.