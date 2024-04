Ocho puntos en ocho partidos para la salvación definitiva de la SD Huesca

Hay veces en las que alguien no valora un bien que posee por el mero hecho de que lo tiene en su dominio, y, cuando no dispone de él, empieza a valorarlo a causa de la pérdida. Algo similar ocurre con la idílica situación en la que se encuentra la conjunto oscense. Puede costar incluso entrar en consciencia, pero la situación a la que Antonio Hidalgo ha llevado a este equipo es para darle un valor incalculable, pues ha de reconocerse que pocos confiaban en ver a la SD Huesca en la decimocuarta plaza con 42 puntos a falta de ocho fechas.

Bendición y fortuna la que cayó sobre Huesca el día que el catalán aterrizó en la capital altoaragonesa, y que llegó para regalar momentos como el actual, convirtiendo una situación infernal en paradisíaca. Pues encontrarse ante la posibilidad de amarrar la permanencia promediando un punto por partido hasta el final de Liga -después del camino que ha debido atravesar el conjunto aragonés- es algo muy parecido al paraíso futbolístico.

Echando la vista atrás, hace apenas tres meses, era complicado encontrar síntomas de vida y personalidad en un equipo que parecía desalmado, y que tampoco ofrecía el mínimo atisbo de que la temporada pudiera enderezarse en cualquier momento. ¿Quién no hubiera firmado entonces situarse a ocho puntos de la salvación virtual a falta de ocho encuentros?

No puede negarse la realidad de que, a partir del pasado 3 de febrero, cuando se venció en El Alcoraz al Alcorcón (1-0) en el que era un duelo a vida o muerte, comenzó la insólita racha que acumula el combinado aragonés de once partidos consecutivos sin caer derrotado -situado a un solo encuentro de igualar la marca histórica del club, cuando Juan Antonio Anquela mantuvo al equipo invicto durante doce enfrentamientos en la temporada 2016/17-.

Gracias a dicha dinámica, en la que se han cosechado 19 puntos, la SD Huesca se encuentra a ocho unidades de lograr la permanencia definitiva. De alcanzar la cifra de 50 puntos, el cuadro oscense se aseguraría competir el año que viene en la Segunda División, puesto que el descenso parece que terminará situándose algún punto por debajo, vista a día de hoy la tabla clasificatoria.

Es evidente que se trata de una suma de puntos a alcanzar bastante asequible para cualquier equipo de la categoría, además de que suele ser en las últimas jornadas cuando más unidades suman los equipos sumidos en la parte caliente de la clasificación. Todo apunta a que la continuidad de Antonio Hidalgo sería otra de las grandes noticias que traería consigo la salvación.

El último examen, superado con nota

Volvió a tener resultado, y esta vez contra el líder de la categoría, el planteamiento del técnico catalán. Podía pensarse que su apuesta, por muy acertada que fuera, iba a ser deshecha por el líder de la categoría, que es de largo el mejor visitante de la categoría. Pero no. Volvió a dar la cara el conjunto azulgrana, demostrando una vez más que no son casualidad los resultados que se han obtenido en estos dos últimos meses.

Más por el juego que por los puntos que todavía quedan por sumar, la SD Huesca no merece hacer saltar las alarmas. Bien diferente habría sido si el equipo no hubiera cambiado el rumbo desde que llegó el míster procedente del Sevilla Atlético. Pero para eso vino, y el de Granollers ha demostrado desde su llegada haberle quitado el polvo al potencial que escondía el cuadro altoaragonés, en todas sus líneas, eliminando la planitud de un conjunto carente de identidad y carácter. Quien sabe si estaría peleando por otros objetivos en caso de haber ejecutado la reacción liguera alguna semana antes, por no manejar la hipótesis de lo que hubiera ocurrido si se hubiera empezado la temporada con Antonio Hidalgo.