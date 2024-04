El Pamesa Teruel se despide de la Liga en la primera fase eliminatoria

El Pamesa Teruel ha dicho adiós este sábado a la Liga tras caer derrotado en Los Planos ante el CV Melilla por 1-3 en el segundo partido de cuartos de final de los Play Offs. Ha sido un encuentro muy reñido en el que ambos equipos han peleado con todas sus fuerzas y han estado muy igualados en puntuación. Al final, pequeños errores por parte de los aragoneses han hecho que el marcador haya caído del lado de los visitantes, lo que ha producido una gran decepción en las filas del conjunto local.

Los turolenses se jugaban esta tarde la eliminatoria a vida o muerte, pues volvieron del primer choque de cuartos de final en Melilla el pasado Martes Santo, 26 de marzo, sin el triunfo al que aspiraban y que les hubiera dado una cómoda ventaja. Obligados a ganar este sábado para seguir en la eliminatoria -vence el mejor de tres partidos-, el equipo se ha dejado la piel en la cancha ante su afición para conseguir una victoria y forzar este domingo un partido de desempate que lo llevara a semifinales, pero no ha podido ser.

Ya el primer set ha sido para los melillenses, que han mantenido de forma constante una ligerísima ventaja, si bien ha habido varios momentos de empate, y que ha terminado con el marcador a 23-25. En la segunda manga los turolenses han salido mucho más enchufados y enseguida se han puesto por delante del equipo visitante con hasta seis puntos de diferencia, una renta que han sabido mantener hasta el final, llevándose el triunfo con el luminoso a 25-19.

El tercer set, decisivo para ambos, pues suponía romper el empate y encarrilar la victoria, se lo han llevado los melillenses, dejando el marcador a 22-25. Con la moral un tanto tocada, pero sin perder la esperanza de conseguir una remontada, los turolenses han peleado en el cuarto set con todo el pabellón empujando, pero de nuevo ha ido a la casilla del visitante con un 22-25, cerrando el encuentro a favor de los norteafricanos.

"Siento una gran tristeza"

Sin fuerzas siquiera para analizar lo ocurrido en el partido, el entrenador turolense, Maxi Torcello, ha lamentado la derrota, que deja al Pamesa fuera de la eliminatoria para optar al título de Superliga. “Siento una gran tristeza, no queríamos terminar así y me duele mucho”, ha dicho el preparador al término del encuentro. “Se nos puso el partido complicado y no supimos resolver la situación”, acertó a comentar el técnico ante los medios de comunicación. Añadió que ahora “hay que sufrir esta derrota, pasar este momento malo y seguir adelante”.

La afición lo ha dado todo, animando a sus héroes del voleibol con bombos, palmas y cánticos.] Antonio García/Bykofoto

El preparador del CV Melilla, Salim Abdelkader, ha expresado su alegría por la victoria conseguida, que permite al equipo pasar a la semifinal de los Play Offs y soñar con lograr el título de Superliga. El técnico afirmó que al Pamesa Teruel le ha “pasado factura” la derrota que sufrió en tierras norteafricanas la pasada Semana Santa, en un partido que estuvo precedido de complicaciones, pues el avión en el que iban a viajar los turolenses no despegó debido a cuestiones meteorológicas y los jugadores del conjunto naranja tuvieron que regresar de Madrid a Teruel hasta que el problema se resolvió, algo que supuso dedicar muchas fuerzas al viaje.

Los jugadores, desmoralizados tras el partido.] Antonio García/Bykofoto

El segundo entrenador del equipo visitante, Jorge Luis Sánchez, ha celebrado que el CV Melilla siga en la eliminatoria batiéndose “con los grandes” de la temporada, si bien ha admitido que el choque en Teruel “no ha sido fácil” tanto por el buen juego del Pamesa como por la fuerza de su afición, “la mejor de todo el país junto con la de Soria”.

Estadística

Pamesa Teruel: 1

CV Melilla: 3

Pamesa Teruel, sexteto inicial: Lorente (1), Méndez (5), Ferrández (13), Téllez (5), Zelayeta (14) y Vildósola (9); Gámiz, líbero. También jugaron Martínez (1) y Valiño.

CV Melilla, sexteto inicial: Melgarejo (12), López García (8), López Alacio (6), Giustiniano (10), Riganti y Martina (8); Masía, líbero. También jugaron Portero, Mimoun (1) y Monteagudo (3).

Sets: 23-25, 25-19, 22-25 y 22-25.

Árbitros: Rodríguez Machín y Robles García.

Incidencias: Partido de cuartos de final de los Play Offs disputado en Los Planos ante 1.500 espectadores.