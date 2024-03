Fisac insiste en que el objetivo es "liberar al equipo cuanto antes del descenso"

El Casademont Zaragoza se mide mañana (20.45) al Andorra, en un partido que podría suponer la salvación casi matemática del equipo zaragozano en la Liga Endesa. El MoraBanc llega al duelo mucho más apurado que los aragoneses, con dos victorias menos en la tabla (a dos del descenso), pero habiendo reforzado su plantilla y desplegando un juego rápido y efectivo en el Principado.

"Tenemos que esforzarnos en parar y sujetar el rebote ofensivo de Andorra, porque ellos son muy veloces al contraataque", ha dicho esta mañana el entrenador Porfirio Fisac, en una pausa del entrenamiento. El técnico ha señalado la amenaza de "Harding, Montero u Okoye, que tienen una gran facilidad para anotar" y ha afirmado también que será muy decisiva "la pelea entre los cincos: Dos Santos y Maric contra Watt y Kravic será uno de los puntos determinantes del partido".

El Casademont ha podido entrenar esta semana con casi todos sus efectivos, algo que no sucedía desde hacía tiempo. "Tenemos la baja de Mencía que parece que va un poco más despacio de lo esperado y se puede alargar un poco, pero la incorporación de Mark Smith cada día es mejor y sumamos a Finn Delany, que cada vez tiene mejor 'feeling' y sensaciones con el grupo", ha dicho Fisac. "Esta semana hemos entrenado por fin todos, menos Mencía, y eso nos va a ir haciendo crecer. Tomar mejores decisiones a nivel de grupo y a nivel táctico", ha añadido.

Tras el aciago inicio del mes marzo, la victoria del domingo contra el Palencia ha dado un respiro a los rojillos. "Seguimos en marzo complicadísimo por el calendario, tenemos otros dos partidos fuera de casa y viajamos a Andorra, una cancha difícil donde ellos están jugando a muy buen nivel y han sacado adelante grandes partidos", ha dicho Fisac, no sin olvidar que Andorra ya ganó al Casademont en la primera vuelta, en el pabellón Príncipe Felipe, cuando los zaragozanos se jugaban entrar en la Copa. "El partido de Andorra es un reto complicado pero tenemos opciones de poder sacarlo", ha afirmado el segoviano.

No obstante, pese a la victoria contra el colista, Fisac no invita a echar las campanas al vuelo e insiste en que "ahora mismo sólo tenemos un objetivo que es liberar al equipo lo antes posible del descenso". El máximo responsable del equipo no quiere ni oír hablar aún de intentar lograr la plaza 11 que daría acceso a competición europea, porque su objetivo inmediato es "eludir el descenso: igual con un partido nos basta, aunque siempre he pensado que son 12". El alcanzar Europa no se antoja muy complicado (el Casademont ocupa ahora la plaza 12), pero "hemos pasado muchos problemas a lo largo del año, hasta ocho cambios tácticos", así que conviene mantener los pies en el suelo. Fisac también ha reconocido que podría ser un factor motivante para sus jugadores porque "muchos tienen la oportunidad de estar con nosotros al año que viene" y se ha felicitado de que "lo que mejor tenemos es que todos quieren estar, seguir, renovar y continuar con nosotros".