El Casademont Zaragoza eleva sus ambiciones

El Casademont doblegó el pasado domingo al Palencia (103-96), en el pabellón Príncipe Felipe, y facturó su décima victoria de la temporada en la Liga Endesa. Una cifra muy meritoria, después de una primera vuelta de fatalidades, de continuas desventuras, de grandes desgracias que han lastrado el rendimiento del equipo desde el inicio de la competición. Pese a todo, la plantilla ha exhibido carácter y personalidad, y ha dado un paso de gigante en la lucha por la permanencia: el descenso se sitúa ya a cuatro partidos de distancia, cuando sólo restan nueve jornadas para que finalice el campeonato regular.

Ahora, con la salvación ya encarrilada, el Casademont ha elevado su ambiciones en esta recta final del curso: el nuevo desafío pasa por alcanzar al menos la undécima posición de la tabla, que da acceso directo a la competición continental. El triunfo del pasado domingo tuvo una doble recompensa: acabó, por fin, con una negativa secuencia de resultados que contemplaba hasta cinco derrotas consecutivas entre la Liga Endesa y la FIBA Europe Cup; y rearmó anímicamente al grupo para sus futuros compromisos, al haber tumbado a un rival directo que, además, se había presentado a la cita en clara línea ascendente.

El horizonte está mucho más despejado, aunque no carente de dificultades. De momento, ahora le sobrevienen dos encuentros seguidos lejos de su pista, primero en Andorra y después en Vitoria. "No tengo ninguna duda de que ahora mismo, con el tiempo del que ya disponemos entre semana y con el grupo que tengo, vamos a jugar a un gran nivel", advierte el entrenador de los aragoneses, Porfirio Fisac, quien considera que su equipo "va a pelear muchos partidos" en esta recta final del campeonato, "y no sólo los de casa".

¿Y qué le aguarda al Casademont? El primer obstáculo será el Andorra, el próximo sábado (20.45), contra un oponente que se alinea en la actualidad en decimocuarta posición de la tabla, con 8 triunfos conquistados. Es un conjunto con buenos argumentos ofensivos –Jean Montero, Harding, Maric, Tyson Pérez...– que ya sorprendió a los aragoneses en el pabellón Príncipe Felipe, el pasado mes de diciembre, en el partido de la primera vuelta (72-76).

En la siguiente jornada, el Casademont se enfrentará con el Baskonia, un sólido aspirante a las posiciones de ‘play off’, en un duelo que se desarrollará el 30 de marzo en el Buesa Arena de Vitoria. Posteriormente, llegará una cita vital para el devenir de los zaragozanos: reciben al Obradoiro –el penúltimo clasificado–, el próximo 6 de abril, en la 28ª#jornada de la competición regular.

Después afrontará dos encuentros de muy mal pronóstico –contra el Unicaja, en Málaga, y frente al Real Madrid, en el pabellón Príncipe Felipe–, para visitar la pista del UCAM Murcia el 28 de abril. Luego jugará dos partidos seguidos en casa, contra el Manresa y el Granada, y cerrará el curso en Gerona.