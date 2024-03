Luis De la Fuente: "No llamo a Brahim porque no llamo a ningún jugador"

El seleccionador nacional Luis de la Fuente aseguró este viernes que Brahim Díaz tenía "claro" antes de que diese su lista de que quería jugar con Marruecos y que incluso había mandando un documento de renuncia a jugar con España "el 9 de marzo", y dejó claro que el jugador del Real Madrid está "feliz" con su decisión.

"Ya lo dejé bastante claro, la decisión la tomó él antes de que diese la lista, lo tenía claro. Cuando uno quiere estar, está, y si no quieres estar, se acepta con total naturalidad. Le tengo mucho cariño y se lo he demostrado, soy el seleccionador que más le ha seleccionado", afirmó De la Fuente en rueda de prensa tras dar la lista para los amistosos ante Colombia y Brasil.

El riojano dejó claro que, "personalmente", el futbolista del Real Madrid no le había "exigido nada". "Cuando yo hablo de exigencia y de condiciones hablo de manera general, ningún futbolista puede pedir nada. Él tenía claro que quería jugar con Marruecos y como máxima para el futuro, nadie tiene que exigir, debe querer venir y nada más, y luego que el seleccionador, que está en su derecho, le quiera seleccionar", añadió.

"Ha aceptado otra propuesta y me parece fenomenal. Le deseo todo lo mejor, le estoy muy agradecido a lo que ha dado a selección y a mí personalmente, que he vivido con él experiencias muy buenas. Es un grandísimo futbolista", prosiguió De la Fuente.

Este insistió en que nunca llama "a ningún jugador" y que "sólo" habla con los lesionados y dejó claro que era "imposible traerle". "El 1 de marzo doy una prelista en la que está él y hay un documento del 9 de marzo en el que él renuncia a jugar con España", confirmó ante la insistencia de los periodistas en el tema.

"Sólo podía meterle en una prelista y luego hay que elegir a 26. Esto son cosas naturales, toma una decisión y si está feliz, que lo está, me alegro muchísimo. Le tengo un gran aprecio y una gran valoración en el aspecto profesional", recalcó el seleccionador, al que le parecería "'facilón' y ventajista" decir ahora que iba a estar citado.

De todos modos, sabedor de que el "fútbol da muchas vueltas" y de que "nunca hay que cerrar la puerta nada", no descartaría llamar al malagueño si todavía pudiese por no haber debutado en partido oficial, algo que no hará en este parón internacional tampoco con Marruecos. "No sé si ese documento legalmente le vincula de por vida, pero lo importante de todo esto no es que queramos o no, es que el jugador quiera", reiteró.

De la Fuente defendió el trabajo de la RFEF ante las críticas de no haberle dado más cariño al futbolista como sí se había podido dar en otros casos como el de Lamine Yamal. "Seguramente se hizo por el bien de la RFEF, que hace un trabajo impresionante", replicó.

El técnico riojano recordó que de 115 jugadores con posibilidad de jugar con España pese a tener otra opción por nacionalidad "hay más de 100 que quieren venir" con la Roja. "Eso es lo que tenemos que celebrar", aseveró, descartando que perder a Brahim pueda ser considerado un fracaso. "Todo lo contrario, uno está dónde quiere estar y se siente feliz y toma sus decisiones con sus pros y contras. El éxito fue que jugase con nosotros con 15 años", subrayó.

Por otro lado, se refirió a la convocatoria del joven Pau Cubarsí. "Sabemos el futbolista que es, le conocíamos de las inferiores y no nos sorprende tanto de lo que está haciendo y lo que puede hacer. Nunca miramos el DNI, sólo el rendimiento, que no quepa ninguna duda que el único interés que nos mueve a los seleccionadores de aquí para convocar a un jugador es el deportivo. Está en un gran momento y nos genera una gran ilusión de presente y de futuro", puntualizó.

De la Fuente se mostró "feliz de poder disfrutar de estos futbolistas, no sólo de los jóvenes, pero que vengan dice que el futuro del fútbol español está garantizado. Hay muchos por debajo destacando y que están llamado a la puerta de otras categorías y que en un corto período van a estar compitiendo a máximo nivel en Primera", declaró sobre la apuesta por el talento joven.

"Todo se acelera en la vida. Yo debuté con 19 años en Primera, a nadie le regalan nada, cuando le dan una oportunidad de este calado a alguien se debe estar seguro de que está preparado. Con 16 ó 17 años no es tan habitual, pero son futbolistas especiales. Aquí apostamos por la inmediatez y no nos tiembla el pulso para tomar estas decisiones", advirtió el seleccionador.

Preguntado por Pedri, con el que de nuevo no ha podido contar por lesión, confirmó que había "hablado" con él y que no le descarta para la Eurocopa. "Hay que esperarle siempre porque es un grandísimo futbolista y está totalmente identificado con nuestra idea. Quiero estar cerca de él para apoyarle en estos momentos y espero que podamos al memos de tener la duda de poder contar con él en la EURO. He visto su comportamiento e implicación con nosotros y me gustaría reencontrarme con él en la Absoluta", admitió.

A nivel deportivo, De la Fuente no esconde que tiene "inquietud por todas las demarcaciones" pese a tener "un gran equipo" porque deben tener "cubiertos muchos escenarios incontrolables". "En todas las posiciones tener el mayor número de jugadores para competir en una EURO", resaltó.

Además, también quiere ver cómo algunos jugadores de los que ha llamado "conviven en un escenario que también es novedoso" y "cómo se integran en un grupo muy consolidado", aunque no olvida que desea "recuperar futbolistas que también son importantes para este proyecto", que ya tiene "una base" y "la suerte de tener una idea muy reconocible".