Sergio Scariolo: "Me parece un partido prometedor de Ricky"

El seleccionador nacional masculino de baloncesto, Sergio Scariolo, calificó de "prometedor" el regreso de Ricky Rubio en la derrota este jueves contra Letonia, donde acusaron el "óxido" de muchos jugadores sin minutos en sus clubes.

"No tengo nada que reprochar a mis jugadores. La diferencia de físico en los equipos es clara y también de confianza, por los muchos jugadores en nuestro equipo que estaban jugando muy poco o nada en sus equipos. Hicimos un gran esfuerzo para igualar el rebote, trabajamos en defensa e intentamos mover el balón en ataque", dijo en rueda de prensa en Zaragoza.

España empezó con derrota la fase de clasificación para el Eurobasket 2025 en un Príncipe Felipe donde, a pesar de no jugar un partido en un año, Rubio lideró a la selección. "He visto mucho óxido en muchos jugadores. Si alguno se ha sobreexcitado con la vuelta de Ricky eso tiene que ser una motivación. Es cierto que se ha montado un poco de revuelo pero lo que sí me he dado cuenta es que hay jugadores que están jugando poco que les ha costado", afirmó.

"Le he visto como le vi en los entrenamientos, con mucha voluntad, sereno, con deseo de hacerlo bien. Obviamente haciendo alguna cosa bien y también con una falta de ritmo importante que se consigue jugando. Apreciamos su ayuda y creemos que este ha sido un primer paso muy bueno para volver a la competición", añadió sobre Rubio.

"Me parece un partido prometedor de Ricky después de una ausencia tan larga. Tiene una chispa un instinto muy bueno y ahora está bien, se le ve bien. Esperemos que estos partidos le pongan en ritmo para después empezar también con su club", insistió.

Scariolo destacó así a un Rubio que, entre su última grave lesión de rodilla y el problema con su salud mental, apenas jugó en los últimos dos años. Por otro lado, el técnico italiano explicó que no correrá riesgos con un Joel Parra que pudo sufrir un esguince.

Además, el seleccionador nacional recordó que les ha ido bien sin jugadores NBA ni de Euroliga en otras convocatorias, pero insistió en que esta vez hubo demasiados jugadores sin ritmo. "Aún sin jugadores de Euroliga nos ha ido bien, porque juegan muchos minutos y han venido con confianza. Cuando pones muchos jugadores sin espacio en sus clubes, es más complicado", terminó.