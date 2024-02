Letonia sorprende a España y oscurece el regreso de Ricky Rubio en Zaragoza

La selección española de baloncesto volvió a demostrar este jueves que tiene en Zaragoza una apuesta más que segura. 10.533 espectadores, la mejor entrada en un partido de ventanas internacionales disputado en España, respaldaron al equipo de Scariolo, que protagonizó una ajustada derrota por 75-79 en el primer compromiso clasificatorio para el Eurobasket 2025.

El encuentro tuvo prácticamente de todo. Pero, por encima de los números, destacó el regreso de Ricky Rubio a una cancha de baloncesto más de 300 días después de su repentino adiós. El base, que firmó un 2/11 en tiros de campo, fue uno de los grandes reclamos, pero no el único. El aragonés Jaime Pradilla, con 14 puntos, 5 rebotes y 15 créditos de valoración, fue uno de los mejores en el conjunto nacional.

Letonia tomó muy temprano la delantera. Sobre todo, porque España entró muy mal en el partido, como si los numerosos factores externos hubieran cegado el enorme talento de los hombres de Scariolo. Ricky, casi un año después de frenar en seco su carrera, dirigía con valentía el juego local. Pero el catalán, para lamento del público, erró los tres primeros lanzamientos que intentó. La afición estaba visiblemente deseosa de celebrar su primera canasta, pero el director de juego, lógicamente, acusó el largo periodo de inactividad deportiva.

“¿Qué tal?”, le preguntó Scariolo cuando fue sustituido. “Bien”, se limitó a responder el base titular, que tomó asiento en el banquillo para seguir un partido donde España no se encontraba nada cómoda. La falta de fluidez y de acierto exterior condenó al combinado nacional en los 10 primeros minutos, que abrochó 9 puntos abajo (14-23). El resultado no era la única mala noticia. Tras un mal apoyo en una caída, Joel Parra se torció el tobillo izquierdo y se marchó al vestuario cojeando ostensiblemente.

El segundo acto se inauguró de forma radicalmente opuesta. Brizuela, esta vez sí, acertó desde el 6,75. Ese triple, sumado a dos buenas acciones posteriores, levantaron el ánimo español. Dentro, pero sobre todo fuera de la pista, donde se celebró a lo grande el espectacular mate de Víctor Claver para fijar el 20-25.

Luca Banchi, seleccionador de Letonia, se veía obligado a pedir tiempo muerto para frenar el vendaval que tenía enfrente. Su homólogo en el banquillo español dio también entrada al aragonés Carlos Alocén, cuyo debut en el encuentro terminó por levantar a los más rezagados (si es que los hubo) de su asiento.

España ya estaba ahí. Con 22-25, parecía que la igualada en el electrónico era cuestión de tiempo. Sin embargo, emergió de la nada el factor Timma para conceder un respiro a los letones desde más allá del arco. Del hipotético empate a 25 se pasó al 22-34 que fabricaron en un plumazo el citado Timma y Lomazs, exjugador del Casademont Zaragoza hasta noviembre de 2022.

Video: gran ambiente en el pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza

Pradilla se une a la fiesta

A pesar del marcador, la grada era una fiesta. ¿Y, en la capital de Aragón, cómo no se iba a sumar a ella un chaval de la tierra? A sus 23 años recién cumplidos, al zaragozano Jaime Pradilla no le temblaron las manos para machacar el aro de Letonia y levantar al que hace no demasiado fue su pabellón. Ricky, mirando al tendido, asistió al joven de Valencia Basket para que arengara al público mientras permanecía suspendido en el aire.

33-40 y, pese a la ventaja, Banchi seguía sin tener todas consigo, así que optó por volver a reunirse con los suyos. A 49 segundos del descanso, por fin, llegaron los primeros puntos de Ricky Rubio. Fueron desde la línea de tiro libre, después de haber sido objeto de una clara falta. El enorme ruido que gobernó el partido se tornó entonces en un silencio casi sepulcral. Nadie quería distraer a Ricky. Todo el mundo quería celebrar la vuelta de Rubio. Y el catalán no falló.

Júbilo de alto voltaje para celebrar esas dos acciones liberadas. No eran dos simples tiros. Era la certificación de que Ricky, por fin, volvía a sonreír. Como él, tampoco borraban la sonrisa los aficionados, puestos en pie para festejar el 37-40 con el que se llegó al intermedio después de un gran parcial español (8-0) que culminó Xabi López-Arostegui con una acción en solitario.

Letonia, cómoda en Zaragoza

La reanudación del encuentro resultó un calco del inicio. Letonia, que compareció muchísimo mejor que España tras pasar por el vestuario, respondió con un 0-6 de salida que invitaba a Scariolo a pedir tiempo muerto. El técnico aceptó la propuesta, a pesar de que hacía poco más de un minuto que se había visto las caras con sus jugadores.

El seleccionador español, como sus jugadores, seguía sin encontrarse cómodo en el Príncipe Felipe. Y el tiempo empezaba a apremiar a su equipo. Letonia, por encima del 50% desde el triple, continuaba a lo suyo impertérrita, gestionando con relativa comodidad una ventaja que los locales amenazaban con más corazón que argumentos.

Los triples de Abalde y López-Arostegui quintuplicaron los decibelios en el pabellón. “España, España”, rugía un Príncipe Felipe que terminó por destrozar el decibelímetro con dos puntos más de Sebas Saiz (53-55). La igualada, por segunda vez, volvía a estar ahí. Pero Brizuela, muy irregular todo el choque, se dejó los dos tiros libres que hubieran significado el ansiado empate. El propio jugador del Barça, poco después, apeló a su experiencia para enmendar su error y certificar el 57-57 con el que se llegó al final del tercer cuarto.

10 minutos por jugar y las espadas por todo lo alto. A 7:28 de la conclusión, España recuperó la simbólica ventaja que solo disfrutó en los primeros segundos. Saiz subió el 60-59 desde la línea de personal, pero para tumbar al combativo bloque letón hacía falta algo más que acciones liberadas. Los pupilos de Banchi no bajaban los brazos, así que Scariolo optó por dar entrada a Pradilla, indiscutiblemente uno de los mejores durante toda la tarde.

Volvió también Ricky Rubio, que con cuatro puntos consecutivos devolvió el ruido al pabellón (68-70). El base tuvo en su mano poner por delante a España, pero no entró su lanzamiento desde el triple. Lo que no consiguió él, sí lo hizo poco después Timma, que castigó por tercera vez desde más allá del 6,75.

A menos de un minuto, esta vez sí, el genio de Masnou acertó desde la misma distancia (71-73), pero encontró la réplica de Lomazs (71-76). Basket de alto voltaje y no apto para cardíacos. Zoriks, con dos tiros libres, pudo sentenciar el duelo a 14 segundos, pero incomprensiblemente falló los dos tiros. El desenlace estuvo en las manos del protagonista de la tarde, un Ricky Rubio que también erró sus dos libres, entregando así una ajustada y emocionante victoria al combinado letón (75-79).

Ficha técnica

75 - España (14+23+20+18): Ricky Rubio (11), López-Arostegui (10), Juancho Hernangómez (8), Parra (-), Pradilla (14) -cinco inicial- Brizuela (16), Abalde (3), Alocén (-), Claver (5), Alberto Díaz (1), Sáiz (7) y Sima (-).

79 - Letonia (23+17+17+22): Zoriks (6), Bertans (1), Grazulis (13), Rodions Kurucs (9), Cavars (6) -cinco inicial- Arturs Kurucs (-), Leimanis (2), Silins (4), Steinbergs (7), Strautins (2), Lomazs (18) y Timma (11).

Árbitros: Ademir Zuparovic (Bosnia), Igor Mitrovski (Macedonia del Norte) y Berniamino Attard (Italia). Excluyeron por personales a Grazulis (m.33), Lomazs (m.40) y Kurucs (m.40)

Incidencias: partido correspondiente a la primera jornada del grupo C de clasificación para el Eurobasket 2025 disputado en el pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza ante 10.533 espectadores.