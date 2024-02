El ambiente en el Príncipe Felipe en el España-Letonia: 10.533 gargantas animando al unísono

Mucho própolis y buenas dosis de jengibre van a necesitar esta mañana las más de diez mil gargantas que anoche trataron de empujar a España en su disputado duelo ante Letonia en el Príncipe Felipe. Se corearon los nombres de los jugadores, se gritaron las consignas que solicitaba la animación y se tarareó hasta el himno.

La afición zaragozana lo dio todo en la visita de los de Scariolo, no solo llenando las gradas (los 10.533 espectadores es récord en un partido de las ventanas), sino arropando a los jugadores desde que bajaron del autobús. Lo bueno de tener una envergadura de aúpa y unos brazos larguísimos es que no hace falta palo selfi para hacer las fotos. Claver, Brizuela y compañía lo demostraron ayer retratándose profusamente con la chavalería, que desde una hora antes de que comenzara el partido ya esperaba con pancartas y banderas. También Rudy Fernández, que ayer no era de la partida por unas molestias en el muslo, hizo lo propio, y se dio un pequeño baño de masas, foto va, firma viene.

Fueron numerosas las veces que público se puso en pie: la primera para dar la bienvenida a Ricky Rubio y la siguiente tras dos buenos robos del zaragozano Carlos Alocén. Hacía dos años que la selección no recalaban a orillas del Ebro y se había hecho larga la ausencia. Algunas de las banderitas en la grada se quedaron en el mero mástil de tanto agitarse y Zaragoza se sumó a la moda que ha proliferado en los últimos años de pedir camisetas a los jugadores con algún reclamo original: unas jóvenes querían la de Juancho Hernangómez a cambio de una misteriosa caja y un par de chavalines intentaban hacerse con la del gigantón Yankuba Sima, que viste una 7XL.

VÍdeo del pabellón Prínicipe Felipe de Zaragoza al completo

El griterío que dio comienzo cuando se apagaron las luces para presentar a la selección española no se detendría prácticamente en ningún momento. Ni en los descansos se daba una tregua. Con la ‘dancecam’ medio pabellón se ponía a bailar, con la cámara de los ‘emojis’ llegaron a sonar incluso castañuelas flamencas y con los taurinos toques de cambio de tercio se gritaba un sonoro ‘olé’. Capítulo aparte merece la locura desatada con el lanzamiento de los minibalones que los voluntarios de la Federación Española regalaron al primer anillo, así como la decepción de algunos niños por no ver a Link (mejor mascota de la liga, recordemos), pero ayer no era el día.

En el palco compartían confesiones la ministra Pilar Alegría y el presidente Jorge Azcón –les separaba Elisa Aguilar, presidenta de la FEB–, mientras que en las gradas se veían muchas caras conocidas de la afición zaragozana como las de Nacho Martín, Javier Beirán (ambos disputan el 3x3) o la del el entrenador de Obradorio Moncho Fernández. También asistieron al duelo Adrián Zeravica, nieto de la mítica jugadora Zagorka Zeravica ‘Zaga’, y Juan Antonio San Epifanio, los dos homenajeados por la mañana en el Consistorio y que se han convertido en embajadores de la ciudad.

Las pocas veces que los decibelios de las gradas permitía escuchar algo en claro se oía: «Vuélvete a casa, Carlos» (en referencia a Alocén) o «Rasmia, Ricky». El ir casi todo el partido abajo en el marcador no aguó demasiado la fiesta, dado que los seguidores sabían de la amenaza letona y que el duelo no iba a ser un paseo militar. «Aún faltan Aldama, Garuba, Willy, Llull... Esta ‘Familia’ va a seguir dando mucho que hablar», decía un aficionado a la salida.