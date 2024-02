Jaime Pradilla: "Si trabajas con exigencia todos los días, los premios acaban llegando"

¿Qué siente Jaime Pradilla cuando se entera de que vuelve a estar en la lista de la selección?

Es un orgullo poder estar otra vez con todos los compañeros. Una de las cosas que más me realizan es que me vuelvan a demostrar esta confianza. Y ya, si es en Zaragoza...

Ahí vamos. ¿Qué supone esta vuelta a casa?

Regresar siempre es algo muy bonito. Antes podía hacerlo más a menudo, pero con los años de Euroliga no se puede estar yendo y viniendo todo el tiempo. Me gusta mucho estar en casa y pasar casi una semana en Zaragoza con la selección es perfecto. Es verdad que los entrenamiento mandan, pero poder estar con la familia y pasar un rato con ellos aunque no sea todo el día compensa.

¿Tiene algún ritual cuando regresa a orillas del Ebro? ¿Va usted al Pilar o a algún restaurante determinado?

Simplemente estar en casa de mis padres y poder comer y charlar con mis hermanos y mis padres es a lo que aspiro.

Quizá le toque hacer de Cicerone con el equipo y llevarlos al Tubo o la Aljafería o algún otro rincón...

El problema es que no tenemos mucho tiempo. Sí que intentaremos algún día ir todos juntos a comer pero aún no sabemos donde. Estas comidas de hermanamiento sirven también para que la gente joven que entrena estos días con nosotros se vaya uniendo al grupo.

El zaragozano, con el balón, de regreso en el Príncipe Felipe. FEB

¿Donde está el tope de Jaime Pradilla? ¿Podría convertirse en un MVP nacional de la liga?

Yo quiero seguir creciendo como jugador. Si trabajas con exigencia, día a día, al final, los récords, las estadísticas y los premios acaban llegando. Lo principal es hacerlo bien para poder seguir viniendo a la selección y ayudar allá donde pueda, en Valencia o con España. Mi única meta es seguir creciendo como jugador y como persona.

La primera vez que aparece citado en la hemeroteca de HERALDO es en 2017, cuando se anuncia la llamada de Andreu Casadevall para que entrene en el primer equipo. ¿Qué ha pasado en estos seis años?

Recuerdo ese momento como uno de los más bonitos. Me mandaron un mensaje y tuve que contestarles si era para mí o si se habían equivocado. Era muy pequeño, 16 años recién cumplidos y estaba en el Simply Olivar de liga EBA. No me esperaba en ese momento poder ir a entrenar con jugadores como Jelovac o Fotu. Viéndolo desde la distancia estoy súper agradecido de las oportunidades que se me brindaron y es uno de mis recuerdos más preciados.

Los chavales del infantil de Casademont que fueron a la Minicopa colgaron el otro día en redes una foto con un póster gigante suyo. ¿Siente que puede inspirar a las nuevas generaciones?

¡Sí! La vi en las redes de la Fundación de Basket Zaragoza y me hizo mucha ilusión. También había carteles con Vit, Aday, Carlos… Fui a ver el partido del infantil que jugaron contra Valencia y la verdad es que tienen muy buen grupo. Los ‘mayores’ no sé si inspirarles, pero estamos para intentar ayudarles en todo lo que se pueda.

📸 Nuestro equipo infantil ha paseado esta mañana por el centro de Málaga, ha visitado la Fan Zone de la Copa del Rey y nuestros chicos han comido en @HardRock #Málaga situado en el puerto (2) pic.twitter.com/JDMUNFsXDv — Fundación Basket Zaragoza (@Fund_BZ) February 18, 2024

¿Sigue atento, aunque sea por el rabillo del ojo, las evoluciones del Casademont Zaragoza?

Sí, voy viendo algunos partidos. Curiosamente no puedo seguir tanto los de la liga Endesa como los de la FIBA Europe Cup, que sí puedo echarles un vistazo cuando me pilla en Valencia. Además, tengo amigos como Didac Cuevas, que acaba de venir, o Lucas Langarita, que está entrenando estos días con nosotros. Siempre quiero que ganen.

¿Ve al Casademont pasando apuros este 2024?

La segunda vuelta en ACB siempre es decisiva. Ahora es el momento en el que los equipos se refuerzan mucho y tratan todos de tirar para arriba. Zaragoza tiene buen equipo, buen entrenador y su dinámica es buena. No sé decir en qué posición acabará en la tabla, pero tienen papeletas para hacer una muy buena temporada.

Después de caer en semifinales en la Copa del Rey, ¿qué títulos de los que aún opta el Valencia se le antojaría más?

Nosotros ahora mismo nos centramos en estar más arriba en la liga porque el mes anterior nos ha pasado factura: han sido muchos encuentros, muchos fuera de casa, y hemos bajado posiciones. La lucha en la competición doméstica es estar entre los cuatro primeros y en Euroliga entrar en el ‘play in’ o directos al ‘play off’. Luchar siempre por lo máximo que podamos.

¿Qué me dice de Letonia? ¿Qué partido aguarda en el Felipe?

Hay ganas de revancha porque para nosotros fue un palo difícil de digerir el que nos ganaran en el Mundial. Teníamos muchas ganas de volver a jugar en España y es una suerte poder hacerlo en Zaragoza. El partido va a ser difícil, pero una afición como la de aquí siempre responde a los retos.

¿Cómo ha empastado esta nueva selección? ¿Cómo está Ricky Rubio?

Ricky está súperintegrado. Al final, cuando vienes aquí, es como que la cabeza desconecta de todo lo otro: del resto de competiciones, de las presiones de los clubes… Te quitas mucha ansiedad y haces tonterías que en tu día a día no sueles hacer. Lo pasamos muy bien, son unos días muy agradables. Ayer, sin ir más lejos, echamos una pocha. Es parte del espíritu de la familia...