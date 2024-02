Joaquín Muñoz: “El camino hacia el objetivo pasa por mantener la cabeza fría”

“La del sábado fue una gran victoria, pero ahora toca estar más mentalizados que nunca por la situación en la que estamos”. Así comenzaba Joaquín Muñoz la comparecencia ante los medios este miércoles: con los pies en el suelo. Eso sí, convencido de que el equipo tiene opciones de rescatar los tres puntos del Nuevo Pepico Amat: “Vamos a ir a Elda a intentar ganar. Todo el equipo está con la moral y confianza para poder conseguirlo, así que viajamos con esa mentalidad”. En referencia a la situación clasificatoria en la que se encuentra la SD Huesca, Muñoz reconoció que “verse en la parte baja siempre es complicado. Aunque hayamos salido del descenso, hay que tener la cabeza fría, seguir trabajando como lo estamos haciendo hasta ahora, y creemos que ese es el único camino hacia nuestro objetivo”. Un propósito, el de la permanencia, que, según apuntó, “se empieza a conseguir a partir del trabajo del día a día, de la mejora continua y de que cada uno siga dando el máximo. Así llegarán los resultados que deseamos”, manifestó Joaquín, que también se mostró positivo con las incorporaciones invernales de Elady Zorrilla y Carlos Gutiérrez: “Se están adaptando muy bien, y esperamos que se pongan a tope lo antes posible porque cuantos más seamos, mejor. Los necesitamos desde ya”.

En otro orden, el delantero fue preguntado por las posiciones en las que Antonio Hidalgo le sitúa sobre el césped: “Estoy encantado con lo que decida el míster. Siempre trato dar lo mejor de mí, intentando apoyar al equipo y, como siempre digo, lo único y lo más importante es ganar”. Al hilo, y sabiendo que el entrenador catalán no escatima con el esfuerzo en defensa que solicita a sus hombres de ataque, Joaquín valoró: “La defensa comienza por la parte de arriba, y es cierto que se está viendo un equipo más compacto gracias a la idea del míster, que lo que nos pide es un trabajo defensivo incondicional, y es lo que intentamos poner en práctica todos los que jugamos arriba”, radiografió el malagueño, que se ha convertido en la principal referencia ofensiva en el once inicial azulgrana. A pesar de ello, la asignatura pendiente para el actual falso 9 continúa siendo el gol: “Es cierto que este año se me está resistiendo, pero, al margen de ello, lo importante es que el equipo saque los tres puntos en cada partido. Es en eso donde tenemos que centrarnos”. Aun así, el futbolista reconoció que le gustaría “marcar goles, pero lo primero de todo es ganar los partidos. Eso es por lo que cada uno de nosotros peleamos cada día y por lo que estamos aquí”.

La racha q ue encadena el cuadro altoaragonés en casa, tres victorias de los últimos cuatro encuentros (frente al Racing de Ferrol 1-0, ante el Cartagena 3-0 y contra el Alcorcón 1-0), da fuerza y confianza al cuadro oscense para competir lejos de El Alcoraz: “Sabemos lo importante que es ganar en nuestro estadio. Ganar en casa nos da seguridad para competir, también, como visitantes. Los partidos que nos quedan en casa son primordiales, y está claro que vamos a necesitar el aliento de nuestra gente en cada encuentro”. Respecto a esa única derrota en los últimos cuatro partidos en casa (2-3 frente al Eibar), el Muñoz reconoció que “siempre se puede mejorar. Aquel día hicimos una gran segunda parte para llevarnos puntos, pero acabamos perdiendo, y el día del Alcorcón no hicimos nuestro mejor partido, pero se ganó. Esto va de ganar, da igual como sea. Ojalá poder hacerlo siempre como el día del Cartagena, pero ya sabemos que la Segunda División es tremendamente igualada y tendremos que estar al pie del cañón hasta la última jornada”.