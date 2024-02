Obeng le da al Huesca en el añadido una victoria que vale oro

"¡Sí, se puede!". Lo gritó al final del partido la grada, que despidió con ovación a su equipo, y también la SD Huesca sobre el césped con una victoria ante el Alcorcón de muy especial relevancia. Obeng salió a falta de poco más de un cuarto de hora para ya en el descuento marcar el definitivo 1-0. Tras un partido complicado, de pelea, de insistir, de no ver claro cómo abordar a un rival que llevaba tres encuentros con su puerta inmaculada, el resquicio se abrió y se aprovechó para sumar tres puntos que vuelven a sacar a los azulgranas del descenso y que además se conquistaron precisamente ante el conjunto que al inicio de la jornada marcaba la salvación.

El marcador positivo, el primero del año, hace bueno el empate de la semana pasada ante el Villarreal B, otro rival directo. La presión de seguir sumando, de todos modos, sigue ahí. El próximo sábado toca visitar al Eldense (16.15).

La primera parte acabó sin goles y casi se puede decir que fue una buena noticia. Sin tampoco hacer demasiado, los alfareros fueron capaces de generar tres claras llegadas que Álvaro pudo desbaratar. Aunque finalmente la posesión se acabó equilibrando, el Huesca fue su dueño durante muchos minutos, especialmente al principio, sin saber muy bien que hacer con ella. Solo en el tramo final, cuando el choque se abrió, se tuvo la sensación, aunque fuese mínima, de que se podía marcar.

Álvaro, y eso que el sol le daba en la cara, ya se había mostrado seguro en una primera aproximación de los madrileños que tampoco se puede considerar ocasión, pero que sirvió para que entrase en calor. Fue a los dos minutos en el primer córner del partido. Después, a los veinte minutos, se tuvo que estirar para repeler un duro tiro de Javi Pérez. En la continuación, Dyego Sousa cabeceó y el guardameta blocó. La sensación que quedó era la de que los de Nafti con poco podían hacer daño y así se volvió a confirmar en una doble oportunidad de Javi Lara.

El atacante recibió cerca del poste. Apuntó abajo y ahí se lanzó Álvaro, el despeje, sin embargo, volvió a sus pies y a la segunda, al buscar el palo largo, no fue a puerta.

El Huesca comenzó con un 4-4-2, pero acabó el periodo formando con línea de cinco atrás. Quiso meter pases en profundidad para romper las bien formadas líneas del Alcorcón, pero tuvo poco éxito. La diferencia física entre los altos centrales visitantes con Joaquín y Elady, dos ratoneros, era un problema. También los rápidos repliegues que abortaban las contras.

Se quiso aprovechar alguna acción a balón parado. Joaquín, en el rechace del primer córner local, acarició la cepa desde la frontal. Vilarrasa, que a lo ocho minutos había apuntado muy alto, fue el encargado de los saques de esquina y falta. Contó con una idéntica a la del 0-1 en el empate con el Villarreal B. Casi un córner muy cercano al área, pero esta vez su lanzamiento no rebotó en nadie y marcho fuera cerca del larguero.

La dinámica no varió en exceso en los primeros compases del segundo acto. La escasez de ideas en ataque siguió dominando. En el primer lanzamiento de falta del periodo, Sielva centró y Pulido y Loureiro no llegaron con poco con sus cabezas. Hubo tres córners seguidos sobre la meta de Álvaro. El primero se señaló tras un tiro de Lara y lo cabeceó Javi Pérez. Después se peinó dentro del área y acto seguido el propio Pérez no pudo empujar un córner.

Hidalgo movió el banquillo sobrepasada la hora de juego y ante la evidente necesidad de darle una vuelta de tuerca al equipo. Marcharon Vallejo y Blasco, y entraron Nieto y Lombardo.

La dupla de Joaquín y Elady dio su primer fruto tras los cambios. El malagueño miró al interior del área donde estaban Vilarrasa y el jiennense, que cabeceó entre los tres palos, pero sin sorprender a Anacker, el cancerbero del Alcorcón. Su primera experiencia como local en El Alcoraz terminó un puñado de minutos después. Lo sustituyó Obeng dentro de una ventana que incluyó la marcha de JaviMartínez por Kortajarena.

El ghanés no conectó la peinada de Vilarrasa en un centro de Joaquín, que fue relevado después por Tresaco. El mazazo definitivo lo pudo asestar Kortajarena en un saque de banda en el que tiró a un palmo de la línea de gol, pero también el visitante Artola, al que detuvo Álvaro.

Ya en el añadido, de tres minutos, fue el Huesca el que presionó y encontró el premio. La puso Valentín, la continuó Kortajarena y la mandó a la red Obeng.

Ficha técnica

SD Huesca: Álvaro, Loureiro, Pulido, Blasco (Nieto, 63), Vilarrasa, Valentín, Sielva, Javi Martínez (Kortajarena, 73), Vallejo (Lombardo, 63), Joaquín (Tresaco, 84) y Elady (Obeng, 73).

AD Alcorcón: Anacker, Iago López, Rivas, Quintillà, Víctor, Yan Eteki, Javi Pérez, Addai (Juanma, 81), Dyego Sousa (Artola, 68) y Javi Lara (Chiki, 68).

Goles: 1-0, min. 90+3: Obeng.

Árbitro: Cid Camacho (C. Castellanoleonés). Amonestó con tarjeta amarilla al local Kortajarena (78) y a los visitantes Quintillà (38), Iago López (69).

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 25 de Segunda División disputado en El Alcoraz ante 5.279 espectadores. Los dos equipos, incluido los cuerpos técnicos, lucieron brazaletes verdes con motivo del Día Mundial contra el Cáncer.

