Fisac: "Hay jugadores que me tienen que seguir diciendo que quieren más minutos"

Casademont Zaragoza se enfrenta mañana al Manisa BBSK, en un partido intrascendente para el futuro de la FIBA Europe Cup, dado que los aragoneses ya han conseguido el pase a cuartos de final como segundos clasificados. El entrenador Porfirio Fisac ha reconocido que no arriesgará en exceso con algunos jugadores esenciales de cara al partido del próximo sábado (contra Tenerife y otra vez en el Príncipe Felipe) y ha confirmado que McFadden podrá jugar aunque esta mañana no estaba entrenando por molestias en un tobillo.

"Todos tienen que entender que es un partido para seguir creciendo: jugamos delante de nuestra afición, se repartirán más minutos, y es un reto para ellos. Hay gente que me tiene que seguir diciendo que quieren más minutos y que la competencia la quiero más fuerte. Tenemos bastante claro quiénes son nuestros titulares, y necesito que compitan entre sí para que la gente joven tenga una oportunidad, que mañana se les va a brindar, por supuesto", ha dicho el segoviano, en una pausa de las prácticas de tiro en el pabellón zaragozano.

El cruce europeo parece claro (salvo carambolas que obligarían a ganar a Casademont mañana de más de 30) y enfrentará a los rojillos con el actual líder de la liga alemana, el Niners Chemnitz, con el factor pista en contra. "Me da igual jugar fuera que en casa. Son dos partidos y hay que ganar los dos. Esta liga está hecha así y qué más te da jugar el primero en casa que el segundo", ha reflexionado. "Si fuera al mejor de tres, sí sería importante, pero una eliminatoria a ida y vuelta me da lo mismo. No tengo miedo a jugar el segundo fuera de casa".

Fisac se ha referido también al partido del sábado, que es más decisivo que el de mañana, porque permitiría poner tierra de por medio con los equipos que están luchando en la zona baja. "Como todos los que jugamos en casa, es un partido importante. Te juegas lo que quieres ser de cara al futuro y hay que acabar de sentenciar esa parte de abajo. Parece que hay una distancia pero en esta liga nunca puedes estar cómodo". El técnico ha añadido que "jugar en casa un segundo partido es una oportunidad de reafirmarte", al tiempo que insistía en que el reto es dejar de mirar la parte de abajo. "Necesitamos que haya jugadores que se sumen a este territorio como el otro día Didac, Mencía o Dejan. Si mañana se suman más es bueno para competir"