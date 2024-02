Simanic confía en poder volver a las canchas en "tres o cuatro meses"

La sucesión de infortunios que ha sufrido Casademont Zaragoza este año comenzó el pasado agosto, antes incluso de dar inicio la pretemporada, con la gravísima lesión de Borisa Simanic en el Mundial de Filipinas. El pívot serbio, que era una de las grandes apuestas del club aragonés para este año y por el que se hizo un notable esfuerzo económico, recibió un codazo en un partido contra Sudán del Sur y en desenlace no pudo ser peor: tuvieron que extirparle un riñón.

Desde entonces, el jugador no puede hacer esfuerzos físicos por prescripción médica, pero él mismo en una entrevista a un medio serbio ha puesto fecha a una hipotética vuelta a las canchas. "En las próximas semanas tengo programadas algunas pruebas y, si todo va bien, empezaré a entrenar. Espero que en tres o cuatro meses esté en forma", aseguró en la entrevista que concedió a raíz de una entrega de premios del Comité Olímpico serbio.

Desgraciada jugada que termina con la pérdida de un riñón para Borisa Simanic, jugador de Casademont Zaragoza. Fue durante el Serbia-Sudan del Sur.

Nuni Omot, que hizo una declaración solicitando disculpas, posteo lanzando el codo a la zona renal del pívot serbio.

No se señaló… pic.twitter.com/qXoH0d1HRm — Piti Hurtado (@PitiHurtado) September 4, 2023

Aunque lleva medio año sin tocar un balón, el jugador parece mostrarse optimista, dado que en las últimas exploraciones médicas se ha comprobado que su riñón superviviente "funciona dentro de los parámetros normales" y, por tanto, tiene luz verde por parte de los médicos para iniciar esfuerzos físicos. Eso sí, se desconocen los plazos de la recuperación, física y mental, y el periodo de adaptación que precisaría para volver a enfrentarse contra algunos colosos de la Liga Endesa bajo los aros.

Simanic también se refirió en la citada entrevista a su relación contractual con el Casademont Zaragoza, que le ‘ató’ en verano para dos años: el presente y el que viene. Sus declaraciones en este sentido son algo más tibias: reconoce que tiene contrato en vigor, que le queda un año más, pero añade "no estoy seguro de que vaya a quedarme, ahora estoy concentrado en mi recuperación".

Desde la operación, Simanic ha tenido vetado entrenar lo más mínimo y no se ha movido de su país de origen, donde continúa siendo tratado por los servicios médicos de la selección serbia. En seis meses no ha regresado a Zaragoza, pero el club confía en que lo haga en breve para poder evaluar -con él presente- la situación y los planes de futuro.

Dado que una reincorporación inmediata se antoja imposible, Casademont está en el mercado buscando un 4, tal y como confirmó el entrenador Porfirio Fisac tras la marcha del polaco Tomasz Gielo. De momento, el puesto parece reforzado con el cubano Mencía, que el sábado firmó una destacada actuación, pero que no podrá formar parte del ‘roster’ cuando Mark Smith tras el parón de febrero regrese de su lesión, dado que ocupa plaza de extracomunitario. Los aragoneses sondean el mercado y, según el periodista Chema de Lucas, han vuelto a mostrar interés por el exbaskonista Janis Timma, que ha rechazado la oferta y no tiene previsto recalar a orillas del Ebro. Casademont busca un jugador interior con pasaporte europeo o ‘cotonú’ y que -por pedir que no sea- tenga buena muñeca para poder tirar de tres y abrir así el campo.

Con Simanic augurando que su regreso no se producirá hasta dentro de tres o cuatro meses, todo hace indicar que el serbio no disputará minutos esta temporada en la Liga Endesa. En sus redes sociales (su perfil es @bokaco12 en Instagram) se le ha visto participar en numerosos actos sociales en Belgrado (homenajes, visitas escolares, celebraciones de títulos, etc.), pero la ansiada imagen de verlo vestido de corto probando su tiro aún se hace esperar. Eso sí, después de meses sin hacer referencia a nada que tuviera que ver con su vinculación zaragozana, este pasado fin de semana colgó un ‘stories’ en Instagram con la agónica canasta de Yusta en el último segundo que dio a su equipo la victoria en el Príncipe Felipe contra el Río Breogán.