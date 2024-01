Marc Gasol confirma su retirada: "Es momento de devolver todo lo que el baloncesto me ha enseñado"

El hasta ahora jugador de baloncesto Marc Gasol anunció este miércoles en Barcelona que pone fin a su carrera para centrarse en otros retos, como ser presidente del Bàsquet Girona en el que la pasada temporada jugó sus últimos partidos, y poder así "devolver todo" lo recibido en el baloncesto a nuevas generaciones.

"Es momento de devolver todo lo que el baloncesto me ha enseñado", anunció Marc Gasol en un acto en el Cinema Texas de Barcelona, conducido por los cómicos Magí Garcia y Manel Vidal, autores del vídeo de despedida con el que empezó la comparecencia, en la que pronto confirmó su retirada.

"Después de 20 años, era el momento de agradecer. Es un vídeo de agradecimiento, no quiero irme y esconderme. Quería hacerlo bien, hacer algo con cariño y que se explicara la historia de la forma que se ha hecho con este vídeo", se explicó, distendido, un Marc Gasol que no quiso ser demasiado protagonista en su adiós, pese a que lo fue de forma clara y absoluta.

El pívot aseguró que, pese a tener una lucha interna sobre retirarse o seguir, le "tocaba hacerlo" (decir adiós). "Si seguía jugando podía tener alguna consecuencia grave. Era el momento. Me toca esto ya, es el momento de dar un paso al lado y transmitir todo lo que me ha enseñado a mí el baloncesto y lo que me ha dado", reiteró.

Eso sí, dejó claro que una parte de él quería seguir. "Una parte la tenía decidida. Ha sido un proceso duro y hay una parte de mí que no está de acuerdo con ello. No tengo ninguna 'espinita clavada', estoy muy contento de cómo han ido las cosas. Alguna parte de mí me dice que todavía puedo jugar pero hay que echar agua encima de ese fuego", expresó.

"La naturaleza de jugador hace que la decisión sea más difícil, el reto era afrontar la retirada. Pero lo afronto como un paso natural y necesario pese a esa parte de instinto de jugador de querer luchar contra esa edición. Decisión que es correcta y sopesada, no hay lucha posible", reconoció.

El de Sant Boi reconoció que la pasada temporada, ya en la Liga Endesa con su Bàsquet Girona, le costó terminar a nivel físico. "Llegué a mi límite. El último partido en casa contra Baskonia lo interpreté como mi último partido. Luego en verano los dolores se fueron, lo repensé. Y en noviembre ya planteamos esto, esta retirada y de este modo", explicó.

Ha sido una retirada en diferido, meses después de pisar una cancha por última vez. Pero fue debido a propuestas que le iban llegando para seguir jugando, empezando por su club, y por el mal momento deportivo del equipo que preside. "El mal momento del Girona, que íbamos perdiendo partido tras partido, iba dificultando esto y también algunas opciones emocionales a las que veía sentido y que te hacen autoengañarte como jugador. Pero pese a tener propuestas chulas, mi propuesta ahora es invertir en mi familia y en mí mismo", se sinceró.

"Lo que he vivido en el basket no se repetirá y quiero ser ahora mejor hijo, padre, amigo... Tengo ganas de estar cien por cien presente en la familia y en todo lo que pase", manifestó.

Para Marc Gasol, el mejor momento de su carrera no es ganar ningún título o lograr un ascenso, sino la compañía en cada uno de esos días 'top'. "Tengo muchos momentos a elegir en mi carrera. Pero más que con momentos, me quedo con la gente con la que los he conseguido. Tiene más valor que cualquier medalla o trofeo", expresó.

Ahora se centrará en ser presidente del Bàsquet Girona y también en sus proyectos con la Gasol Foundation que lidera junto a su hermano Pau. "Esta temporada está siendo ya como será en el futuro, estando en la oficina y actuando como presidente. Ha habido un momento de inestabilidad e intento dar seguridad a las áreas del club. Primero, debemos estabilizarnos y a nivel social seguir creciendo. Es un club en el que la idea es dar importancia a la base y que el primer equipo se mantenga en la máxima categoría, porque da sentido y estabilidad al proyecto", apuntó sobre la entidad 'gironina'.

Preguntado por su excompañero de selección y amigo Ricky Rubio, que se entrena con el Barça como parte final de su recuperación mental y con vistas a poder volver a las pistas, aseguró que no le pedirá nada que no quiera, en referencia a jugar con el Bàsquet Girona.

"Como amigo de Ricky mi prioridad es que esté contento y feliz. Me da más igual dónde juegue, su parte de jugador. Mi prioridad es que esté a gusto donde juegue, sea en Barcelona o Badalona o donde quiera. No voy a proponerle cosas que no puedan hacerle feliz. Se ha ganado elegir lo que quiera. Verle sonreír jugando ya me da toda la tranquilidad del mundo. Que haga lo que quiera", sentenció.

Marc Gasol, de 39 años recién cumplidos, pone fin a una exitosa carrera en la que conquistó un anillo de campeón de la NBA con los Toronto Raptors, una Liga acb con el FC Barcelona, una EuroCup con el Akasvayu Girona y un ascenso con el renacido -de su mano, como fundador y presidente/jugador- Bàsquet Girona a la Liga Endesa y, a nivel internacional, dos Mundiales y dos Eurobasket con España.