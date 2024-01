El ‘aragonés’ Ander Mintegui se cuelga una plata en el Mundial júnior de esquí alpino

Ander Mintegui ha hecho historia para el esquí alpino español en el Mundial júnior que se celebra hasta el 3 de febrero en la estación francesa de Les Portes du Soleil al finalizar segundo en la prueba del súper gigante. Hasta ahora ningún deportista español masculino había logrado no ya subir a un podio en esta competición, sino entrar en el top 10, la única referencia eran los dos bronces logrados por Carolina Ruiz en 2000 y 2001 en el gigante. El hito, aunque Ander sea vasco, tiene también cierto acento aragonés. No obstante, hasta la temporada pasada había estado compitiendo con licencia de la Federación Aragonesa de Deportes de Invierno al ser miembro del Cetdi, el centro de tecnificación de Jaca, y del club Mayencos.

“Ayer estuve cerca del top 15 y hoy me he dicho, ¡hay que darlo todo! Lo he intentado y cuando he llegado a meta y he visto que había finalizado segundo no sabía ni cómo, estoy muy contento”, afirmó. Mintegui ejecutó una bajada de altísimo nivel que resultó toda una sorpresa para la mayoría de los participantes en una prueba en la que se impuso el italiano Max Perathoner que viene a refrendar el trabajo que viene realizando en los últimos años.

Su presencia en el Mundial júnior no es ni mucho menos la primera. En 2022 fue noveno en el paralelo por equipos mixto y 19º en la combinada. El año pasado, en cambio la experiencia había si más amarga. No completó ninguna de sus cuatro pruebas. Solo en el gigante pudo acabar la primera manga con un tiempo de 54.49 que le situaba el 41º. Ello no le impidió que posteriormente consiguiese en el gigante del Campeonato de España sub-21 la plata siendo además cuarto en la clasificación absoluta. En 2021, llegó a ser el cuarto en el ranking mundial sub-18 de supergigante.

Mintegui pertenece al equipo nacional y forma parte de lo que la Real Federación Española de Deportes de Invierno califica como “una de las generaciones más prometedoras de los últimos tiempos”. El director técnico, Ángel Calero, calificó la plata en el Mundial de “increíble”. “Mostraba gran potencias en súper gigante aún habiendo competido en escasas carreras, por lo que decidimos enfocarnos en la velocidad y preveíamos un top 10”, explica. En un sentido similar se expresó el entrenador Manu Revilla: “Sabíamos que había opciones, ya venía trabajando la velocidad este invierno y ha peleado de tú a tú con corredores con más experiencia”.

La selección española en Francia la completan Tomás Barata, Aleix Aubert y Jonás Sánchez. El momento álgido llegará con el eslalon gigante del viernes y el eslalon del sábado.