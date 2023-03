Ander Mintegui, subcampeón de España sub-21 de gigante en Baqueira Beret

Al bronce de Celia Casasús en el eslalon absoluto del lunes, se le unió este miércoles un segundo metal dentro del grupo de esquiadores con licencia de la Federación Aragonesa de Deportes de Invierno presente en el Campeonato de España de esquí alpino de Baqueira Beret. Ander Mintegui logró la plata sub-21 en el gigante. El Nacional de esta categoría y de la sub-18 estaban previstos hace un mes también en la estación aranesa, pero se tuvieron que aplazar por la meteorología adversa.

En el Stadium Fernández-Ochoa sólo el catalán Tomás Barata le privó de colgarse el oro y lo mismo sucedió en la clasificación absoluta para entrar en el podio. Mintegui fue cuarto y Barata, tercero. Mintegui, que en enero vivió su segunda participación consecutiva en un Mundial júnior y que en 2021 llegó a situarse cuarto en el ranking mundial sub-18 de gigante, acabó a 1.27 del campeón, Aingeru Garay, y Barata, a 1.21. El segundo puesto fue para Juan del Campo.

La campeona femenina absoluta fue la vasca June Garitano, con pasado en el Club Esquí Jaca. Le siguieron la catalana Nuria Pau y la también vasca Arrieta Rodríguez. Las mejores aragonesas fueron María Abad e Inés Araujo. La competición está incluida en el calendario FIS y presentaba también una importante presencia de deportistas extranjeros. Dentro de la general Abad y Araujo fueron 14ª y 15ª, respectivamente, y en el Nacional lograron entrar entre las diez mejores con un octavo y un noveno puesto.

Tras su éxito, Garitano se mostró “muy feliz al haber podido conquistar este GS en Baqueira Beret porque es una muy buena forma de acabar la temporada y cierro con este broche de oro un año lleno de aprendizaje para el futuro”. Por su parte, Garay manifestó que había tenido “una primera manga complicada en la que la nieve estaba muy resbaladiza pero aún así he conseguido cerrar un segundo puesto parcial que me ha permitido afrontar con ganas la segunda manga. Ahí me he sentido muy confiada y cómo y he sacado un gran esquí que me ha permitido hacer otra bajada sólida y revalido el título de campeón de España como ya hice en 2019 aquí en Baqueira Beret. Este hecho me hace especial ilusión porque, además vencer en casa, acabo la temporada de la mejor forma posible”.

En la categoría sub-18 el podio estuvo copado por esquiadores catalanes. El campeón Aleix Aubert Serracanta. La plata se la quedó Marçal Mestres y el bronce, Marc Ubeira.